De bedste Android Wear-ure i 2018: top-10 smartwatches med Google OS

Efter en noget ustabil start er Googles Android Wear nu i stigende grad en mere moden platform takket være opdateringen til styresystemet Android Wear 2.0 og en overflod af nye ure, der anvender softwaren.

Nye funktioner i smartwatch-styresystemet omfatter en meget nemmere måde at besvare meddelelser på, der er håndskriftgenkendelse, og du har Google Assistant på dit håndled samt apps, der nu fungerer uden din telefon er inden for rækkevidde.

Det er nu, du skal få fat i et Android Wear-ur, derfor har vi samlet en liste over de bedste på markedet lige nu.

Hvert eneste ur er gået i gennem vores anmeldelsesprocedure, og vi har listet dem ud fra nogle af de mest vigtigste funktioner, herunder pris, design, batteri og funktioner.

1. Ticwatch E

Vores favorit Android Wear-ur. Du (måske) aldrig har hørt om det!

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 8+ | Skærm: 1,4", 400 x 400 OLED | Processor: MediaTek MT2601 | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: Magnetisk dongle | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Nøjagtig GPS- og pulsmåler

Fuld valuta for pengene

Designet falder ikke i alles smag

Ikke særlig elegant opladningsmetode

Vi har nu en helt ny favorit, nemlig Android Wear-uret Ticwatch E.

Måske har du ikke hørt om Ticwatch før nu, men det et brand, der vokser, og som tilbyder tiptop-hardware til en lavere pris end mange af konkurrenterne.

Ticwatch E placerer sig øverst på vores liste, dels fordi det er et prisvenligt ur, dels fordi det har alle de funktioner, du forventer af et Android Wear-ur.

Det har GPS-og pulsmåler, som vi fandt ud at fungerede både hurtigt og præcist.

Designet er premium, selvom det ikke falder i alles smag, og det har mindst en hel dags batterilevetid på én enkelt opladning. Når det er sagt, så leveres det ikke med NFC-teknologi, så der er ingen mulighed for Android Pay. Desuden er det ikke muligt at oplade uret trådløst.

Alt i alt: leder du efter et smartwatch til en overkommelig pris, og som indeholder den nyeste Android Wear-software, så behøver du ikke læsere videre.

Læs hele anmeldelsen her: Ticwatch E

2. LG Watch Style

Det tyndeste og bedste Android Wear-smartwatch indtil videre

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,2" 360 x 360 P-OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Intern lagerplads: 4GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: USB | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Et enestående flot ur

Prisen er fornuftig

Skuffende batterilevetid

Ingen NFC- teknologi eller udvidet netværksforbindelse

LG Watch Style er lige så stilfuld som navnet antyder. Designet er i et sandblæst rustfrit stål-chassis med et cirkulært display.

Det er ét af de tyndeste Android Wear-ure med sine 10,8 mm.

Selvom uret vil gøre sig godt på manges håndled, passer det i særdeleshed til personer med små håndled, men det kan man ikke bruge til særlig meget, da smartwatches ofte er en lidt klodset ting, der kan sætte selv det mindste håndled under pres.

LG Watch Style drager også fordel af den roterbar krone, som hjælper dig med at navigere i grænsefladen uden at røre ved den lille skærm.

Det er en god skærm med sine 1,2 tommer P-OLED, og den er helt cirkulær.

De grundlæggende indstillinger er standard, men det er på listen over de dyre ure, for Watch Styles har et flot udseende og prisen er overkommelig.

Der er sparet på et par områder for at holde omkostningerne nede – og på grund af det tynde look - der er f.eks. ingen GPS- eller pulsmåler.

Læs hele anmeldelsen her: LG Watch Style

3. Ticwatch S

Et andet prisvenligt ur napper tredjepladsen

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 8+ | Skærm: 1,4" 400 x 400 OLED | Processor: MediaTek MT2601 | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: Magnetisk dongle | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4,1

Fair pris

Behageligt med et flot design

Ingen NFC-teknologi

Man kan ikke udskifte remmen

Ligesom Ticwatch E øverst på denne liste, elsker vi også Ticwatch S.

Forskellen på de to er begrænset, men det kan jo være af afgørende betydning for dig, når du skal vælge.

Det første, der skal bemærkes, er den lidt tykkere kant på Ticwatch S. Det gør det nemmere at se klokken, men det betyder også, at uret er lidt større, og det er en smule tungere end Ticwatch E.

Det har stadig pulsmåler og mange andre funktioner, f.eks. dagslang batterilevetid, men det har ikke udskiftelige remme.

Det skyldes, at GPS'en er indbygget i remmen, hvilket i følge Ticwatch, gør det mere præcist end andre ure.

Der er endnu engang ikke LTE eller NFC-teknologi her, og prisen er også en tand højere end Ticwatch E.

Det er stadig et godt valg, nu skal du blot træffe din afgørelse.

Læs hele anmeldelsen her: Ticwatch S

4. Misfit Vapor

Det første ur fra et aktivitetsmåler-firma

Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,3" 360 x 360 AMOLED | Processor: Dual-core 1,0 GHz | Størrelse på remme: 20 mm | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: 2 dage | Opladning: Trådløst | IP: 50 m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Sort, vibrerende AMOLED-skærm

Lav pris

Kraftigt design

Ikke mulighed for Android Pay

Det er første gang, vi har set Misfit forsøge på lave et smartwatch, og det er lykkedes at skabe noget, der ser godt ud på dit håndled, samtidig med at der tilbydes en stor mængde funktioner.

Misfits første smartwatch er en af de mere attraktive muligheder på denne liste. Det har et lysere design end de fleste af andre ure og en finish, der ikke har ødelagt skærmfladen med billige materialer.

Remmen er behageligt at have på under træning, men er også god til hverdag og fest. Du kan købe en læderrem, hvis du vil matche et bestemt outfit. Hvad angår teknologien, rummer den det meste af det, du forventer, og batterilevetiden er også god.

Misfits lave pris er et af de andre vigtigste punkter, som gør den overkommelig i forhold til de fleste andre Android Wear ure.

Læs hele anmeldelsen her: Misfit Vapor

5. LG Watch Sport

Googles Android-smartphone til dit håndled

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,38" 480 x 480 P-OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: USB-C oplader | IP: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Bryder helt fri fra Smartphone

Bedst hvad angår netværk og performance

Batterier løber hurtigt tør

Fuld funktionalitet kræver SIM-kort

Watch Style blev lanceret samtidig med LG Watch Sport, men det skiller sig ud på en række områder. Det er kraftigt bygget, ikke specielt inspirerende, men det er proppet med funktioner.

Det har pulsmåler, GPS, barometer og mulighed for 4G-tilslutning, hvilket gør det til et godt valg til f.eks. sportsudøvere. Eller til enhver anden der foretrækker at lade telefonen blive hjemme.

Det har også en større og skarpere cirkulær skærm end LG Watch Styleder.

Naturligvis er det også et af de dyreste smartwatches på markedet, men er du på jagt efter et stort udvalg af indstillinger og funktioner, er eneste anden mulighed det samme – og dyre – Huawei Watch 2 eller Apple Watch 3.

Læs hele anmeldelsen her: LG Watch Sport

6. Asus ZenWatch 3

En stor forbedring i forhold til sine forgængere

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,39" 400 x 400 AMOLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: Magnetisk dongle | IP : IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Smuk skærm

Fantastisk kvalitet

Mangler pulsmåler, GPS og NFC- teknologi

Faste remme begænser tilpasning

Asus er normalt ikke noget, mange forbinder med Android Wear-ure, men med ZenWatch 3 har det mere end fortjent sin plads.

Prisen ligger på ca. 2000 kr. og Asus er en god investering, for det er pakket med Android Wear 2.0.

Det har en fantastisk skærm, brugbar hardware-knapper og god batterilevetid.

Designet falder måske ikke i alles smag, men Asus har lavet et prisværdigt arbejde med at designe et ur, der ligner et premium-ur og ikke et stykke livløs teknologi.

Læs hele anmeldelsen her: Asus ZenWatch 3

7. Huawei Watch

Et af de bedre all-around ure

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,4" 400 x 400 AMOLED | Processor: Quad-core 1.2 GHz | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: USB-kabel | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Premium i både opbygning og materialer

Android Wear 2.0-kombatibelt

Ret dyrt

Batterilevetid er ikke perfekt

Med Huawei Watch gik den kinesiske mastodont meget målrettet efter en placering i den øverste del af markedet, selvom prisen er faldet markant siden lanceringen og introduktionen af Huawei Watch 2.

Hovedstyrken er skærmen, som er en 1,4 tommer AMOLED-skærm (400 x 400 pixels) – en af de højeste opløsninger til rådighed, hvilket sikrer en PPI på lige fod med Apple Watch.

En smart feature er, at skærmen altid er tændt. Den går i dvale efter nogle få sekunder uden aktivitet, men tiden forbliver stadig synlig.

Hvad angår specifikationer er uret lidt mindre bemærkelsesværdigt. Md en 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 400 CPU, 512 MB RAM, 4 GB lagringsplads og et 300 mAh-batteri er det omtrent ligeså godt som dets rivaler i toppen af vores liste.

Når det er sagt, er prisen nu meget lavere, så det placerer sig lige over Huawei Watch 2 på denne liste.

Læs hele anmeldelsen her: Huawei Watch

8. Fossil Q Venture

Et attraktivt design fra Fossil

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,63" 360 x 360 LTPS LCD | Processor: Intel Atom | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: USB-kabel | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Flot design

RAM-supplement

Ret stort og tungt

Flad og kedelig skærm

Et af Fossils seneste ure, vi kan virkelig godt lide Q Venture, selvom det har et par mangler.

Højdepunktet her er designet, det ligner dit anmindelige ur, men er pakket med alle de funktioner, vi kender og er vilde med i Android Wear 2.0.

Hvis du leder efter et fitnessur, skal du se dig om efter et andet ur, for det har ingen pulsmåler, GPS eller NFC-teknoliogi. Hvis du derimod leder efter et ur med god batterilevetid og et attraktivt design, er Q Venture det perfekte match.

Læs hele anmeldelsen her: Fossil Q Venture

9. Huawei Watch 2

Et veludstryret smartwatch med alt for mange features

Kompatibilitet: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,2" 390 x 390 | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagringsplads: 4GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: USB-kabel | IP: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Indbygget GPS- og NFC-teknologi

Valgfri 4G-model

Skærmen er for lille

Tung performance

Huawei Watch 2 er et forsøg fra kinesiske firma på at udvide brugen af Android Wear-ure. Huawei har forsøgt at inkludere en række nye funktioner i sit nyeste smartwatch, og det er ikke helt klart, om det rent faktisk ykkes med Watch 2.

Vi kan godt lide den indbyggede GPS og NFC-teknologi i uret, såvel som muligheden for 4G, men Huawei Watch 2 kan være træg, og skærmen er lidt lille for nogle.

Det flotte design og det store udvalg af features er måske noget for dig, men prisen er meget højere end det originale Huawei Watch, der rangerer over dette.

Læs hele anmeldelsen her: Huawei Watch 2

10. Fossil Q Founder

Et Android Wear watch-forsøg fra Fossil

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,63" 360 x 360 LTPS LCD | Processor: Intel Atom | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: USB-kabel | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Flot design

RAM-udvidelse

Stor og tung

Flad og kedelig skærm

Fossil er et traditionelt urfirma, der har forsøgt at løse problemet med at blive et teknologiselskab. Derfor ideen: Fossil Q Founder Android Wear watch.

Som Fossils første smartwatch har Q Founder en kombination af et børstet og poleret metalflade samt plastik bagpå, så det nemt kan oplades trådløst.

Skærmen har en mindre opløsning end nogle af konkurrenternes, men det næppe noget, man mærker til.

Den eneste irritation på skærmen er det såkaldte "flat tire", hvilket betyder, at skærmen ikke har en perfekt cirkel.

Det skyldes, at man har givet pladsen til lyssensoren.

Uret har bestemt udseendet med sig – og det indvendige er også lovende med 1 GB RAM. Når det er sagt, så udmærker uret sig ikke i samme grad som de øvrige på vores liste.

Læs hele anmeldelsen her: Fossil Q Founder

