Sådan fotograferer man en solnedgang

Solnedgange er et favoritmotiv året rundt. De rige farver, dramatisk lys og stærke former som tilbydes kan give betagende billeder uden det kræver stor indsats eller planlægning fra dig.

Dog vil du måske opleve, at dit kamera ofte indfanger blege efterligninger af den solnedgang, du ser med øjnene. På en eller anden måde forsvinder farvernes intensitet, eller også fungerer kompositionen ikke.

Så her er vores ekspertguide til hvordan du skyder de bedste billeder af solnedgange nogensinde. Du lærer, hvordan du komponerer dine billeder og indstiller dit kamera, så du får mest muligt ud af farverne.

For de fleste af os er fristelsen til at skyde en solnedgang, når vi ser den, overvældende. Men selvom det har værdi at få billedet i kassen hurtigt, hvis nu forholdene ændrer sig, kan det være godt givet ud at bruge længere tid på at være sikker på, at du får det rigtige billede.

Din brændvidde og dit valg af vinkel vil gøre stor forskel for billedet. Et hurtigt taget vidvinkel-skud vil måske indkapsle de bredeste områder af himlen, men vil ikke nødvendigvis give dig den bedste komposition.

En længere brændvidde og en bedre udvalgt vinkel kan giver et meget mere effektivt resultat

En længere brændvidde og en bedre udvalgt vinkel kan giver et meget mere effektivt resultat. Solen vil fylde mere i billedet, og du vil have mere kontrol over former og silhouetterne i dit solnedgangsbillede.

Nøglen med kameraindstillingerne er at sikre, at du indfanger solnedgangens farver, som de er, og ikke sådan som kameraet "tror" de bør være. Du vil måske også have brug for at justere eksponeringen, så den passer til situationen, da kameraet måske ikke er i stand til at afkode de ekstreme lysforhold på samme måde, som du forventer.

Sådan indstiller du dit kamera til at fotografere solnedgange

Vi nævner hvidbalance og Picture Controls i vores gennemgang, men du bliver også nødt til at tænke over ISO-indstillingerne. Brug ikke Auto ISO, hvis du bruger en trefod, da du ikke har brug for højere ISO, og kvaliteten vil lide under det.

Hvis du skyder håndholdt, kan Auto ISO dog være en god rygdækning, fordi lysniveauer (og lukkehastigheder) kan ændre sig hurtigere, end du forventer.

1. Første forsøg

Forholdene ændrer sig hurtigt, så det er godt at få taget et par billeder hurtigt først. her har vi brugt vores zoomobjektiv på den bredeste brændvidde, og kommet helt tæt på dette gamle fyrtårn i træ. Det resulterer i et dramatisk perspektiv, da kameraet peger opad, men solen er ret lille i baggrunden.

2. Ændre brændvidden

Vi fik et bedre skud ved at gå længere væk og bruge en længere brændvidde. Fyrtårnet har samme størrelse og er mere lige, fordi vi ikke har brug for at vippe kameraet. Der er et mindre område af himlen i baggrunden nu, så solen er større, og vi har fyldt billedet med den rige orange glød.

3. Leg med hvidbalancen

Hvis du beholder hvidbalancen på Auto, vil dit kamera måske forsøge at korrigere farverne, og dermed producere svage eller forvrængede toner. For at indfange tonerne, som de faktisk er, skal du bruge hvidbalanceindstillingen til direkte sollys.

Farverne i dit billede kan gøres varmere ved simpelthen at ændre hvidbalancen på dit kamera fra Dagslys til Overskyet eller Skygge.

Men under særlige forhold vil du opleve, at denne globale indstilling ikke passer til hele billedet, og når du skyder en solnedgang eller solopgang, vil det måske ikke være muligt at indgange et skud, der ser tilpas varmt ud i alle områder.

Den mest almindelige situation er, at når størstedelen af himlen - væk fra områderne hvor solopgangen eller solnedgangens farver er mest intense - er klar. Den blå himmel fungerer som en gigantisk refleks, som udfylder skyggerne med et køligt blåt lys, og da solen er lavt på himlen, vil størstedelen af forgrunden højst sandsynligt være i skygge.

Hvis du indstiller hvidbalancen til Dagslys eller Overskyet under disse forhold for at passe til solopgangen eller solnedgangen, vil skyggeområderne se meget blå ud. Hvis du bruger en indstilling som Skygge, vil skyggerne blive varme, og himlen kan også blive varm og orange.

Den bedste tilgang dette er at skyde i RAW, indstille hvidbalancen så den passer til solnedgangens farver og så justere skyggerne i redigeringsfasen.

4. Brug Picture Controls / Picture Styles

Kig på dit kameras Picture Styles. Den normale indstilling gengiver farver præcist, men hvis du skifter til Vivid vil mætningen hæves og give mere intensitet. Endnu bedre er det at skyde i RAW fremfor JPEG. Det giver dig mere frihed til at ændre hvidbalancen og farvemætningen senere i redigeringen.

5. Gem solen

Eksponeringen kan være et problem med solnedgange, så vær sikker på at undersøge dine billeder på LCD-skærmen, når du har taget dem. Hvis solen stadig er højt på himlen, er den måske for intens til at være i billedet, så prøv at gem den bag et andet objekt såsom dette fyrtårn. Du får stadig de rige solnedgangsfarver men uden blænding.

6. Skyd solen

Hvis du vil have solen med i billedet, bliver du nødt til at vente, til den er meget tættere på horisonten, hvor den vil være mindre intens. Du skal stadig holde øje med eksponeringen. I ekstreme forhold som disse, vil lysmålingssystemet måske ikke reagere, som du forventer, så vær klar til at justere eksponeringen.

7. Måleprogrammer

Prøv at brug måling med centervægt. Det er mindre sofistikeret end dit kameras måling med flere zoner, og lettere påvirkeligt af meget lyse områder, men det er præcis, hvad vi gerne vil have til at fotografere solnedgange. Det er himlens farve, der er vigtig, og objekterne i forgrunden bør bare være silhouetter. Prøv at lysmåle et område af himlen.

8. Solnedgangsberegnere

Den vigtigste hemmelighed ved solnedgange er selvfølgelig at være på det rette sted på det rette tidspunkt. Hvis du har en smartphone, kan du bruge en solnedgangsberegner, som fortæller dig hvornår, solen går ned, og i hvilken vinkel, for enhver dato og lokation. LightTrac - £2.99 ($4.99) til iOS pg £3.01 ($4.99) til Android - er et godt valg. Du bliver stadig nødt til at ankomme i god tid, så du har tid til at forberede dig.