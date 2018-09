Näin kokoat parhaan pelitietokoneen

Page 1 of 3:

Jos kiikarissa on tehokas pelitietokone, voi asiaa lähestyä kahdella eri tavalla.

Yleisesti ottaen ensimmäinen vaihtoehto on turvallisempi: Joku toinen kokoaa tietokoneen ostajan puolesta. Itsestään selvä etu on, että kone toimii heti. Jos osien kanssa säätäminen ei ole oma juttu, tämä vaihtoehto on aina olemassa.

TechRadarilla kuulumme kuitenkin pääosin toiseen koulukuntaan: käyttäjän pitäisi koota itse tietokoneensa aina kun mahdollista. Se, että saa valita kaikki mahdolliset osat itse, on tämän lähestymistavan ilmiselvä etu. Rahaa ei tarvitse tuhlata mihinkään ylimääräiseen. Samalla oppii uusia asioita tietokoneista ja niiden toiminnasta. Iso plussa on myös rahan säästäminen; ei tarvitse maksaa kenellekään muulle koneen kasaamisesta.

Kuten mainittua, me TechRadarilla kuulumme jälkimmäiseen leiriin. Myönnämme kuitenkin, että viime vuosina asiat ovat hieman muuttuneet ja koulukunnan valinnasta on tullut hieman monimutkaisempaa.

Meidän koneellamme voi pelata GTA V:tä päällikön lailla

Halvemmat mikrosirut

Kannustamme oman tietokoneen kokoamiseen, koska se on useimmiten selvästi halvempi vaihtoehto. Etenkin nyt, kun kryptovaluutan innoittama parhaiden näytönohjainten hinnanlasku on melko lailla ohi, säästää kuluttaja mukavasti rahaa kasaamalla itse koneensa.

Säästöjä voi vielä saada hankkimalla hieman kalliimpia pelikoneita, mutta ero on kaventumassa, etenkin halvempien koneiden kohdalla. Tästä syystä turhien osien ostamisen välttäminen nousee tärkeimmäksi perusteeksi koneen itse kokoamiseksi.

Jos haluaa esimerkiksi koota tietokoneen, jolla pystyy pelaamaan PUBG:tä ja jossa on myös riittävästi tehoja vuoden 2018 suurten pelijulkaisujen, kuten Monster Hunter Worldin, World of Warcraft: Battle for Azerothin, pyörittämiseen, pitää panostaa ennen kaikkea grafiikkojen toimimiseen.

Seuraavilla sivuilla keskitymme juuri tuohon, tähtäimessämme puhdas pelitietokone. Oppaan yleisestä ideasta voi kuitenkin koota haluamansa kaltaisen koneen – pitää vain päättää, mihin osa-alueeseen haluaa panostaa.