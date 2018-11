Bedste gaming-udstyr 2018: Vi finder de bedste Black Friday-tilbud til dig

De bedste gamingtilbud på Black Friday Vores skribenter søger hele tiden efter de allerbedste Black Friday-tilbud for at finde de bedste aftaler fra troværdige forhandlere til dig. Du kan støtte os ved at klikke på aftalerne – som vi helt uafhængigt – præsenterer. Nogle af forhandlerne er såkaldte affiliate-partnere med TechRadar, og det giver os en lille del af det potentielle salg, men koster dig ikke en krone.

Mens vi venter på alle de gode tilbud, der dukker op i sekunderne før Black Friday 2018 åbner officielt, så har mange taget hul på Black Week. Det vil sige, at du allerede nu kan finde gode tilbud på gaming-udstyr af al mulig karat. Og selvfølgelig holder vi her på Techradar øje med de gode tilbud, og så snart de bedste slagvarer på gamingudstyr rammer hjemmesiderne, så dukker de op her.

Men hvorfor egentlig hidse sig op over gaming-udstyr?

Adgang til en computer og den nyeste udgave af PUBG eller Fortnite er ikke nok, hvis du for alvor vil frem i gaming-verdenen. I disse dage vælter gamere med lynhurtige fingre, overblik og reflekser som få frem i verden - og Danmark - inspireret af den enorme popularitet, som Esport nyder for tiden.

Herhjemme drives interessen fra af det professionelle Global Offensive-hold Astralis, ikke mindst fordi deres medrivende turneringer ofte bringes live på tv og større streamingsteder.

Lige nu ligger Astralis nummer et på verdensranglisten med 1.000 point, og de satser på at udvide forspringet på hele 389 point til nummer to på listen, Natus Vincere, i den kommende weekends ECS6-finale i Arlington, Texas.

Så hvis du vil op på samme niveau, så er det nu, du skal til at holde øje med de bedste keyboards, de bedste headsets og ikke mindst, de bedste mus så du er sikker på, at det ikke er udstyret, du går ned på.

Og så er der selvfølgelig selve gaming-pc'en. Der er ikke noget i vejen for at opgradere din nuværende computer. Her skal du først og fremmest tænke på grafikkortet, som er hjertet i enhver gaming-computer. Selvfølgelig skal både processor og RAM være i orden, men de bedste grafikkort rykker spillet op i nye dimensioner. Og de bedste spil, kræver og de bedste grafikkort.

Lyd er selvfølgelig en stor del af det, og her er de nye headsets helt uundværlige. Men inden du nu tænker: "Åhh nej, hvordan skal jeg nu holde øje med det hele!", så kan du som sagt tage den med ro.

Vi holder øje med de bedste Black Friday og Cyber Monday 2018 tilbud på gaming-grej, så du ikke risikerer at gå glip af noget.

Black Friday 2018: Gamingtilbud

Hop direkte til disse forhandleres Black Friday 2018 tilbud:

WRC 7 FIA World Rally Championship| (579,-) 289,- |83 %| PlayStationStore

Spar 83 % på spillet FIA World Rally Championship’s 13 rallyløb og 52 specialbaner, i realistiske omgivelser. Spil som de bedste kørere om Mesterskabet bag rattet i deres nye, hurtigere, kraftigere og mere adrætte biler.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberView Deal

GTA IV - Complete | (239,-) 159,- | PlayStationStore Oplev Rockstar Games' anmelderroste spil, GTA V og spar 33 procent.

Oplev adrenalinpumpende Stunt Races, konkurrér i unikke Adversary Modes, eller lav dit eget indhold, som du kan spille og dele med andre GTA-spillere. Tilbuddet gælder fra den 17. till 27. november.View Deal

Diablo III: Reaper of Souls | (319,-) 74,- | PlayStationStore

Du sparer 76 procent, hvis du slår til på dette tilbud, som løber i perioden fra den 17/11-22/11. Ultimate Evil Edition indeholder både Diablo III og Reaper of Souls. Tilbuddet gælder fra den 17. november til 27. november.View Deal

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | (299,-) 89,- | PlayStationStore

Spil gratis frem til den 19. november, og er det lige dig, kan du købe det med hele 71 procent rabat! Tilbuddet gælder fra den 15. till 27. november.

The Witcher 3: Wild Hunt | (399,-) 159,- | PlayStationStore

Du kan nu købe dette prisbelønnet spil fra 2015 med hele 60 procent rabat. Pakken indeholder spillet, samtlige 16 DLC-pakker og de to pakker Hearts of Stone og Blood and Wine. Tilbuddet gælder fra den 17. til 27. november.View Deal

Detroit: Become Human | (549,-) 239,- | PlayStationStore

Lige nu får du 56 % i rabat på denne pakke, og lev dig ind i spillet: Detroit, år 2038. Livagtige androider har erstattet den menneskelige arbejdsstyrke...



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberView Deal

EA Sports NHL 19| (579,-) 289,- | PlayStationStore

I NHL™ 19 spiller du på udendørs hockeybaner og bevæger dig fra søerne til de professionelles rækker i både nye og velkendte spiltyper. Netop nu får du 50 % rabat.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberView Deal

Corsair K70 Rapidfire | 1119,– 699,– | 38% | Komplett

Mange PC-spillere vil sikker mene, at et mekanisk tastatur er helt uundværligt, og dette tastaturet fra Corsair har ekstra hurtige taster, som måske kan give dig den lille fordel, du bar brug for i kampens hede. Tilbuddet gælder til og med den 23. november.View Deal

Marvel's Spider-Man | 498,– 319,– | 36% | Komplett

Marvel's Spider-Man - hvem har ikke lyst til svinge sig gennem gaderne i New York som den ikoniske superhelt. Til denne prisen får du masser af underholdning for pengene. Tilbuddet gælder til og med den 26. november.View Deal

Starlink: Battle for Atlas | 470,– 299,– | 38% | Komplett

Starlink: Battle for Atlas er et ret unikt spil, hvor du styrer de rumskibe, som du selv bygger i virkeligheden. Spillet er også på tilbud for PS4 og Nintendo Switch. Tilbuddet gælder til og med den 26. november.View Deal

FIFA 19 | 449,- 229,- | 49 % | Komplett

FIFA 19 er det sidste i rækken af fodboldspil fra EA og giver dig en oplevelse både på og uden for banen. Du får hele 49 % i rabat på dette spil. Tilbuddet gælder til og med den 26. november.View Deal

Bose SoundLink Mini II | (1499,-) 999,- | Komplett

Nyd din musik, uanset hvor og hvornår. SoundLink® Mini Bluetooth® højttaler II leverer fyldig, naturlig lyd med markant dybere bas, end du ville forvente af en højttaler, der er så kompakt, at du kan have den i hånden.



Tilbuddet gælder til 25. novemberView Deal

HyperX Pulsfire RGB Gamingmus| (529,-) 399,- | Komplett

Spar 25% på denne HyperX Pulsefire Surge, som giver gamere det bedste af både design og indhold og leverer ultrapræcision, takket være en avanceret Pixart 3389-sensor og spektakulære 360° RGB-lyseffekter med sin unikke lysring.



Tilbuddet gælder til 23. novemberView Deal

BLogitech G Farm Sim Controller | (2099,-) 1399,- | Komplett

Spar 33% på Heavy Equipment Wheel, Pedals og Side Panel Control Deck Bundle til PC. Rekordhøst af fordybende gear lavet til at øge spændingen ved at høste frugterne af din virtuelle farm.



Tilbuddet gælder til 23. novemberView Deal

Hyper Cloud Flight Headset| 1199- |799,-| 33%

Spar hele 33% på dette trådløse headsæt i gaming-klasse.

Med en solid gaming-klasse trådløs forbindelse, utrolig 30-timers batterilevetid og Signature HyperX Comfort, giver Cloud Flight dig mulighed for at spille uafbrudt i længere tid. Tilbuddet varer til og med den 23. november.View Deal

