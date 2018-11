De bedste Black Friday laptop-tilbud 2018

Vi er nu meget tæt på Black Friday 2018 , og laptop-tilbudene er begyndt at strømme ind. Mens selve Black Friday er på fredag den 23. november, så er mange af de store butikker allerede begyndt at tilbyde nogle glimrende laptop-køb til Black Friday.

Selvom vi er sikre på, at der kommer flere fantastiske laptop-tilbud på selve dagen, så er det til at finde nogle betragtelige prisnedsættelser allerede. Her er dem, vi har fundet frem til i dag.

De bedste tidlige Black Friday laptop-tilbud

Billige laptops

Lenovo V110-15ISK 80TL Kr. 2.695 hos Computersalg Lenovo V110-15ISK 80TL

Hvis du er ude efter en billig laptop til at browse på nettet og arbejde med almindelige dokumenter – men ikke så meget andet - så er denne værd at kigge på, især til en pris på 2.695 kroner. Den er perfekt ti enkle opgaver med en Intel Core i3-processor og 8GB RAM. View Deal

HP 250 G6 15.6" Full HD Intel Pentium 4GB RAM Kr. 2.790 hos Komplett Hvis du vil have en fornuftig Windows 10-laptop til en lav pris, så er dette et fristende tilbud, selv om du skal være sikker på, hvad det er, du får, inden du køber. Dette er ikke en kraftfuld laptop, da den kun har en Intel Pentium N4200-processor og 4GB RAM, men den har til gengæld en 15,6” skærm med en fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Til basale opgaver som webbrowsing og tekstredigering, vil den være perfekt.View Deal

Lenovo V130 15.6” HD Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD Kr. 2.990 hos Komplett

Dette er en glimrende laptop i den billige ende, som er storartet til enkle opgaver, som tekstbehandling, email og webbrowsing. Dens Intel Core i3 processor er en 7. generations-udgave, hvilket vil sige, at det ikke er den allerseneste model. Den har dog 8GB RAM, så alt i alt får man ganske meget for pengene med denne laptop. View Deal

Lenovo Ideapad 330S 15.6” Intel Core i5 8GB RAM Kr. 4.333 hos Elgiganten

Denne version af Lenovo IdeaPad 330S er udstyret med en 8. generations Intel Core i5-processor, 8GB RAM og et 256GB SSD-drev, hvilket gør den til en fremragende all-round maskine, der med lethed kan håndtere Windows 10 og forskellige programmer. View Deal

Asus Vivobook E403NA 14” Intel Pentium laptop Kr. 2.995 hos Komplett

Hvis du ikke har noget imod en lidt ældre maskine, så giver denne model ganske meget for pengene. Den er udstyret med en Intel Pentium N4200 Quad Core-processor, 4GB RAM og et 128GB SSD-drev, så den vil kun gøre sig rigtig godt til webbrowsing og lettere opgaver. View Deal

HP 250 G6 Intel Pentium Laptop 15.6” Kr. 2.790 hos Komplett

Igen en billig løsning, der vil gøre sig fint til almindelige dagligdags opgaver. Dette er en af de mindre kraftfulde versioner af HP 250 G6, og den er udstyret med en Intel Pentium N4200-processor, 4GB RAM og en 128GB SSD. View Deal

Dell Inspiron 13 5000 Core i3 Kr. 3.390 hos Dell

Hvis du er ude efter en billig laptop, som kan håndtere lette opgaver, så er dette tilbud, som slår 700 kroner af prisen, værd at kigge på. Det er en kompakt 13”-model, som er nem at have med på farten, den er udstyret med en Intel Core i3-processor, 4GB RAM og et 128SSD-drev. View Deal

HP 250 G6 + Backpack Kr. 4.199 hos Dustin

Her er en anden fornuftig laptop i et overkommeligt prisleje, som kan klare alle alminedlig opgaver, bare du ikke forventer alt for meget af den. En 7. generations Intel Core i5 driver den, og den er udstyret med en 15,6”-skærm, 8GB RAM, et 256GB SSD-drev og Windows 10 Pro. Og så får du en rygsæk med i prisen. View Deal

Acer Aspire 3 15” laptop Kr. 3.333 hos Elgiganten

Elgiganten har lagt nogle tidlige Black Friday-tilbud op på deres hjemmeside, inklusive en fornuftig Acer-laptop med en AMD Ryzen 5 quadcore-processor og Radeon Vega 8 grafik. Den har dog kun 4GB RAM. View Deal

Lenovo V130 Core i5 Kr. 3.499 hos Dustin

Denne mellemklasse 14”-laptop er udstyret med en 7. generation Intel Core i5-processor, 8GB RAM, 128GB SSD og en 1080p-skærm. Det er et godt valg som en arbejdscomputer. View Deal

Inspiron 15 5000 Intel Core i5 Kr. 4.290 hos Dell

Hvis du vil have en hurtigere udgave af den Dell-computer, som vi har med længere oppe på listen, så får du her en 8. generations Core i5-processor sammen med en 1TB-harddisk og 8GB RAM. View Deal