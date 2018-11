De bedste Black Friday tilbud 2018 Hop direkte til vores tilbuds-kategorier: 1. De bedste tilbud

7. Pc og tablets Vores skribenter søger hele tiden efter de allerbedste Black Friday-tilbud for at finde de bedste aftaler fra troværdige forhandlere til dig. Du kan støtte os ved at klikke på aftalerne – som vi helt uafhængigt – præsenterer. Nogle af forhandlerne er såkaldte affiliate-partnere med TechRadar, og det giver os en lille del af det potentielle salg, men koster dig ikke en krone.

Black Friday nærmer sig med hastige skridt, og på fredag den 23. november vil tilbuddene vælte ind. Det er er nemlig årets helt store salgsbegivenhed – dagen, hvor du kan finde de bedste priser på tv, bærbare computere, spillekonsoller og mobiltelefoner. Desuden kan du gøre et kup på en del af de store modesites med "30 % på alt" hos f.eks. Adidas og Nike.

Man kan også være heldig at gøre et godt kup her i ugen op til Black Friday, da en del forhandlere lægger tilbud ud allerede nu, og flere kommer til at deltage i festen næste mandag, der går under navnet Cyber Monday.

Det ser – igen i år – ud til at blive en spændende Black Friday. I en ny rapport fra FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel) lyder det, at knap halvdelen af foreningens medlemmer forventer, at salget i år bliver mindst 25 procent større end sidste år, og 11 procent regner med, at salget bliver hele 50 procent større.

– Black Friday er blevet en digital festdag for både forbrugere og netbutikker, som får rigtig travlt. Hvis det går, som vi forventer, så bliver det den største salgsdag nogensinde i Danmark, siger Niels Ralund, der er administrerende direktør i FDIH.

Her på TechRadar sidder vi klar til at grave alle de bedste Black Friday-tilbud frem til dig på alle de bedste produkter. Hvis du vil vide, hvad der er værd at købe, så skynd dig at sætte bookmark ved denne side!

Black Friday starter altså nu på fredag den 23. november, men mange butikker forlænger Black Friday, så den løber til og med Cyber Monday. Dermed får vi en Black Weekend, der gælder dagene 23. november til 26. november.

Techradar byder velkommen til Black Friday!

Huawei P20 Lite 64 Sort | (2990,-) 1590,- | 31% | Komplett

Er du på jagt efter en rimelig Android-telefon, så er dette er super godt tilbud. Den mangler naturligt nok en del af P20 Pro finesserne, men til denne pris, får du meget for pengene. Tilbuddet gælder til og med fredag 23. november.

Samsung Galaxy Tab A 10.1"| (1890,-) 1179,- | 38% | Komplett

Hvis du synes iPad og Samsungs topmodell Tab S4 er for dyre så kan denne rimeligere variant være et godt valg, og til denne pris får du meget tablet for pengene. Tilbuddet gælder til og med den 23. november

Forberedelse betaler sig, når du skal shoppe på Black Friday 2018

Det helt store spørgsmål er naturligvis: Kan man i det hele taget få fat i de gode tilbud på Black Friday og Cyber Monday?

Helt generelt må vi svare et rungende JA. Der er selvfølgelig snydepelse, der forsøger at sælge gamle varer til nye priser, men det er ikke så udbredt, som man skulle tro.

Som med alle store udsalg, så er der tale om en bred sammensætning af tilbud, lige fra genstande, der ikke længere bliver produceret, til noget, man har fundet i et gammelt lagerlokale. Og der har da også været beskyldninger om snyd i større omfang.

Men hvis du sniger dig udenom, de mere dubiøse tilbud, så er der ingen tvivl om, at du kan gøre et godt køb. Her på redaktionen fik vi sidste år nogle rigtige gode køb på udgåede iMacs og trådløse hovedtelefoner, og der var endda enkelte ansatte, der måtte holdes tilbage for ikke at forkøbe sig i dyre elektriske high-end guitarer

Der er penge at spare på konsolpakker

Forbedred dig grundigt

Der vil være masser af tilbud, når Black Friday og Cyber Monday skydes i gang, men der er også mange faldgruber og derfor betaler det sig at være forberedt. Har du et budget? Hvad er du på jagt efter? Har du sat lidt til side hver måned?

Leder du f.eks. efter en STOR julegave, bør du måske overveje konsolpakker - vi få altid gode Black Friday gaming-tilbud på denne tid af året, så hvis du overvejer at sætte dine sparepenge i en PS4 eller Xbox One X, har vi samlet de bedste tilbud til dig nedenfor.

Eller måske er det blevet tid til at købe et nyt tv? Satser du på et OLED-tv er der næsten altid en klækkelig rabat at hente i forhold til den oprindelige pris, men det afhænger helt af din ønskeseddel.

Er du ikke helt sikker på, hvilken fladskærm du skal vælge, kan du få tips og gode råd i vores købeguide: De 10 bedste 4K tv.

Med andre ord: hjemmearbejde betaler sig. Nogle forhandlere sætter prisen op i oktober måned, så de kan tilbyde et helt vanvittigt godt tilbud på Black Friday og Cyber Monday, så lad dig ikke narre af en god pris.

Der er ingen tvivl om, at der vil være masser af gode tilbud på både tv-skærme, bærbare, smartphones og tablets. Men før du enten trykker på købe-knappen, eller griber varen i din favn og farer op til kasseapparatet, så er det godt at slå lidt koldt vand i blodet.

Langt de fleste har enten en smartphone eller en tablet, og det tager altså kun lige et par minutter at tjekke varen på nettet. De fleste varer, der bliver sat ned, er faktisk ok med hensyn til prisen, men i de senere år har der været eksempler på, at kunder er kommet hjem med en vare, som rent faktisk er dyrere, end før Black Friday - eller blot til samme normalpris – og det er jo møgærgerligt.

Der er som oftest tale om en fejl, idet tusindvis af varer jo skal prissættes, og selvfølgelig kan det smutte en gang imellem. Men derfor er det alligevel en god idé at bruge et par minutter på at tjekke prisen på nøjagtigt den vare, du har udset dig, på nettet.

Det kan godt betale sig at være en smule fleksibel. Har du udset dig et lækkert Samsungs UHD TV, kan du tjekke specifikationer og funktioner frem for et specifikt modelnummeret. BRV553ABD34-82C-9218-X er måske ikke på tilbud Black Friday 2018, men måske kan du finde et identisk med de rette specifikationer til en god pris i stedet.

Hold øje med dette Phillips 4K TV, som er en af vores favoritter. Måske kan du finde et godt tilbud på dette.

Pas på falske hjemmesider

Når du køber online, skal du passe på falske hjemmesider. Især op til Black Friday og Cyber Monday dukker en masse falske sider op, hvor der er rigtigt gode tilbud. Du kan være sikker på, at hvis du kan få en ny iPhone til ni kroner, så er der tale om snyd. Alene i 2017 lukkede SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) knap 1.100 falske hjemmesider, men du kan være sikker på, at der er dukket lige så mange nye op - især her op til Black Friday og Cyber Monday 2018.

Black Friday og Cyber Monday: hvad er forskellen?

For at være helt ærlig, så er der ikke den helst store forskel. Faktisk er der mange, der bare forlænger Black Friday ind over mandagen.

Cyber Monday er egentlig startet uafhængigt af Black Friday. Det var den dag, hvor alle forældre pludselig kom i tanke om, at det snart var jul, og det gik op for dem, at de ikke havde købt pakker endnu. Derfor gik alle på nettet og bestilte alle former for ny teknologi.

Tidligere var det sådan - i hvert fald i USA - at Black Friday mest handlede om forbrugerelektronik, mens Cyber Monday mere var om tøj og juveler og den slags. I dag er der ikke den helt store forskel.

Hvilke slags tilbud får vi at se på Black Friday 2018

Der er efterhånden faldet lidt ro over Black Friday, så et godt bud på gode tilbud er:

Apple byder formentlig ind med et par mindre prisnedsættelser

Priserne på TV-apparater bliver rødglødende på vej ned

Der kommer gode tilbud på bærbare

Der vil være prisnedsættelser på mange digitale kameraer

Det er ikke kun på tech-ting, du vil se gode tilbud. Hold øje med vaskemaskiner, støvsugere og den slags

Hvilke slags tilbud får vi at se på Cyber Monday 2018?

Ligesom Black Friday, så er Cyber Monday også ved at blive lidt forudsigelig. Du kan forvente:

Store onlinebutikker som ASOS kaster sig ind i kampen

Hvidevareforhandlere skal også nok byde ind

Og så vil der sikkert stadigvæk være ting tilbage fra Black Friday

Om Black Friday og Cyber Monday Hvorfor bliver Black Friday kaldt Black Friday?

Første gang vi hørte om Black Friday var i november 1951. Avisen Factory Management and Maintenance brugte udtrykket til at beskrive det fænomen, at folk i stor stil sygemeldte sig efter Thanksgiving, så de kunne snyde sig til en ekstra fridag. På samme tid brugte politiet i USA udtrykket til at beskrive de enorme trafikkøer, der opstod ved starten på julesalget. I 1961 var der nogle store udsalgssteder, der forsøgte at markedsføre dagen som Big Friday, men den gik ikke. Hvorfor bliver Cyber Monday kaldt Cyber Monday?

Navnet kommer fra Ellen Davis og Scott Silverman, og det var et bevidst forsøg på at promovere online shopping i 2005. Du ved, dengang internettet stadigvæk var lavet af træ og kørte på damp. Det var et forsøg på at hjælpe mindre udsalgssteder til at konkurrere med de store navne, som førte sig frem med Black Friday. Det fik så til gengæld de store navne til efterfølgende at gå med på Cyber Monday-bølgen.