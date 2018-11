Black Friday 2018: De bedste tv-tilbud lige nu

Nedtællingen er i fuld gang til Black Friday på fredag den 23. november, hvor både webshops og fysiske butikker over det ganske land fester løs med store rabatter på et væld af produkter, ikke mindst fladskærms-tv'er. Men da mange forhandlere allerede har taget forskud på løjerne og lanceret knaldgode tv-tilbud, er vi selvfølgelig også gået i aktion for at samle de bedste Black Friday-deals til dig.

Ikke nok med det; vi opdaterer også løbende vores oversigt over de mest attraktive tv-kup til og med Cyber Monday den 26. november, så du ikke går glip af en klækkelig rabat på dit kommende tv.

Hvad enten du er på udkig efter et avanceret tv med OLED-skærm, et 4K-tv eller et mere budgetvenligt fladskærms-tv, er der gode rabatter at hente i denne tid, hvor det oprindeligt amerikanske Black Friday- og Cyber Monday-fænomen igen holder sit indtog landet over.

Køl ned før Black Friday-feberen rammer dig

Men når tilbuds-feberen hærger, kan det være en god idé lige at holde hovedet koldt, inden kontokortet også begynder at gløde, så du er sikker på at få præcis det tv, der passer til dine ønsker og behov (og din bankrådgivers velvilje). I vores Black Friday-guide kan du læse mere om, hvad du især bør være opmærksom på.

HDR, Full HD, 4K...

Og ja, tv-markedet kan være lidt af en jungle at finde rundt i, da der hele tiden kommer nye funktioner og teknologier til - og derfor giver vi dig her en mini-ordbog med de mest udbredte tv-udtryk lige nu:

HDR: (High dynamic range imaging) er en fototeknik til forbedring af billedet, som findes på de fleste nye fladskærme.



Full HD: Traditionel fladskærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixel.



4K: 4K er afløseren til Full HD TV. 4K har en opløsning på 3.840 x 2.160 pixel og kaldes også Ultra High Definition. Det er en fladskærm med en fire gange så høj opløsning som almindelige HD TV.

Ultra High Definition: Se under 4K ovenfor



Smart-tv: Et smart-tv giver adgang til internet og kan køre apps som Netflix, HBO, Viaplay, YouTube, Amazon og TV2 Play. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at bruge mobil og Chromecast for at streame disse kanaler. Husk at tjekke, hvilken version af Android, der er på smart-tv'et.



QLED er Samsungs teknologi og bruges primært i deres tv'er. Betegnelsen henviser til Quantum Dot-teknologien og er en videreudvikling af LED-teknologien.



OLED (organic light-emitting diode): OLED-teknikken byder på en god billedkvalitet og er en ny teknik, der gør det muligt at lave bedre skærme. OLED-tv'er er dog stadig temmeligt dyre sammenlignet med andre teknikker.

Som nævnt opdaterer vi hele tiden denne oversigt over tv-tilbud, så hold øje med denne side, hvis du vil sikre dig de bedste rabatter.

Her er et lille udpluk af de bedste Black Friday tv-tilbud:

Loewe bild 2.49| (17999,-) 13999,- | 22% | Panasonic Center

Kvalitet og design er i højsædet hos producenten Loewe – og det koster. Men har du penge på lommen og sans for æstetik, er dette tv med en ekstremt flad Ultra HD-skærm værd at kigge nærmere på. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.View Deal

Loewe Bild 2 (55") | (26999,-) 19999,-| Panasonic Center Et luksus-tv for feinschmeckere. Her kan man virkelig tale om 'fladskærm' – for dette tv har en OLED-skærm på kun 4,9 mm og er dermed formentlig tyndere end din smartphone. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.View Deal

Panasonic 55" FZ950 4K OLED TV| (19999,-) 14999,- | 25% | Panasonic Center

Er du på udkig efter et stort tv med OLED-skærm, er dette et godt bud. Det har blandt andet Studio Colour HCX videobehandling, der er lavet i samarbejde med filmskabere, og et lydsystem udviklet i samspil med brandet Technics. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.View Deal