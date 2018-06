Arvostelussa LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ on täysin yllätyksetön, riskejä välttävä älypuhelin, joka on tehty älykkääksi, muttei erityisen näyttäväksi. Siinä on keinoälyä hyödyntävä kamera, äänekäs Boombox-kaiutin ja kirkas 6,1-tuumainen näyttö. Se ei tarjoa mitään ällistyttävää, mutta on silti järkevä päivitys LG G6:lle.

Päivitys: LG G7 ThinQ:n testijakso on saatu nyt päätökseen ja myös laitteen hinnoittelu on julkaistu. Tässä koko arvostelumme LG:n uutuuspuhelimesta.

LG:n uusimmassa Android-puhelimessa, G7 ThinQ:ssa on erittäin kirkas LCD-näyttö, jota voi katsoa jopa suorassa auringonvalossa. Ironista kyllä, se on lähes ainoa loistava asia uutuuspuhelimessa.

Puhelin on järkevä, muttei kovin merkittävä päivitys viime vuoden G6:een. Siinä on muun muassa suurempi 6,1-tuumainen näyttö, keinoälytoiminnoilla varustetut kamerat, äänekäs Boombox-kaiutin, nopeampi suoritin ja Googlen uusi Android 8.0 Oreo -käyttöliittymä.

Puhelin ei aiheuta välitöntä wau-reaktiota. LG G7:ssä ei ole Samsung Galaxy S9:n kaarevaa OLED-näyttöä, Huawei P20 Pron triplakameraa tai OnePlus 6:n hinta-laatusuhdetta. Puhelimessa on kyllä iPhone X:stä tuttu notch, mutta siihen ei ole asennettu Applen hienoa 3D TrueDepth -kameraa.

LG korostaa, että G7 ThinQ on ennen kaikkea järkevä ostos, eikä markkinoiden näyttävin puhelin. Monen mielestä ThinQ-lisänimi kuulostaa lähinnä kiusalliselta, mutta valmistaja haluaa ilmeisesti korostaa sillä puhelimen kehittyneitä keinoälyominaisuuksia. Nimeäminen ei ehkä ole LG:n vahvuus, mutta onneksi puhelimen toteutus on paremmalla tasolla.

Puhelimen vasemmalla sivulla on erillinen AI-painike, joka laukaisee tutun Google Assistantin. Olemme iloisia, ettei LG sortunut Samsungin tavoin pakottamaan käyttäjiään johonkin puolivillaiseen virtuaaliassistenttiin, jonka valmistaja on itse kehittänyt. AI-painike päihittääkin Bixby-napin kevyesti.

Sen kaksikennoinen AI-kamera osaa tunnistaa kohteet ja hienosäätää asetuksensa koneoppimisen avulla. Se tunnistaa myös heikosti valaistut kuvausolosuhteet ja kytkee päälle Super Bright -tilan, jonka avulla kuvista ja vidoista saa neljä kertaa kirkkaampia kuin G6:ssa – tosin heikommalla resoluutiolla.

LG G7 ThinQ on tavallisen näköinen, riskejä karttava puhelin. Se täyttää odotuksemme, mutta ei ylitä niitä.

Testasimme LG G7:ää usean viikon ajan ja huomasimme erityisesti selkeän parannuksen kameran kuvanlaadussa aiempaan G6:een verrattuna. Parannus on tuttu LG V30S ThinQ:sta, joka oli yhtiön ensimmäinen keinoälyllä ja Bright Modella höystetty kamerapuhelin. Kamera ei kuitenkaan vedä vertoja Google Pixel 2- tai Samsung Galaxy S9 -sarjoille, sillä LG:n kamerassa on näitä kilpailijoita pienempi kenno. G7:n kamera on joka tapauksessa hyvä parannus LG:lle.

LG:ssä on kilpailijoistaan poiketen laajakulmainen takakamera, joka onnistuu vangitsemaan laajemman näkymän kuin omat silmämme. G7:ssä on myös hyvät videotyökalut, joilla 4K-videosta saa muokattua helposti elokuvamaisen sulavaa. Etupuolla nähdään puolestaan viimeinkin 8 megapikselin kamera. Ero aiempaan auttamattoman heikkoon 5 megapikselin etukameraan on silminnähtävä.

Google Lens käynnistyy napauttamalla kahdesti uutta AI-painiketta

Koneoppiminen on hyvä apuväline kuvien ottamiseen, mutta kuten megapikseleidenkin kohdalla, kaikkein tärkeintä on laadukas lopputulos. Pääset tutustumaan puhelimen otoksiin kameratestimme yhteydestä löytyvistä mallikuvista.

Puhelimen vahvuus on sen tasapaksu puurtaminen: LG G7:n ei erotu joukosta oikein millään ominaisuudellaan, mutta kokonaisuus toimii riittävän hyvin. Sen ongelmana on kuitenkin turhan korkea hinta.

Hinta ja saatavuus

Toistaiseksi heikko saatavuus Suomessa

Hinta: 799 euroa

LG G7 ThinQ julkaistiin 2.5. ja saapui myyntiin Suomeen vasta äskettäin. Toistaiseksi laitetta on varastossa ainoastaan Verkkokauppa.comilla. Laite on lisäksi ennakkotilattavissa Elisalta ja DNA:lta, jotka alkavat toimittaa laitteita ensi viikosta alkaen (viikko 24).

Verkkokauppa.com ja Elisa laittoivat uutuuspuhelimen suoraan tarjoukseen ja myyvät LG G7 ThinQ:ta 799 euron hintaan. DNA:lla hinta on noin 849 euroa.

LG G7 ThinQ ei tule toistaiseksi myyntiin kaikille jälleenmyyjille

LG:n hinta on asetettu turhan korkealle: alun perin 849 euron hintainen G7 oli vain 50 euroa halvempi kuin Galaxy S9. Onkin vaikea kuvitella, miksei 849 euroa puhelimesta pulittava asiakas olisi valmis maksamaan saman tien 50 euroa lisää saadakseen yhden markkinoiden parhaista puhelimista. Toisaalta G7 oli myös huimat 330 euroa kalliimpi kuin keskiluokan kuningas OnePlus 6.

Elisa ja Verkkokauppa.com laskivat välittömästi puhelimen hintaa 50 eurolla, mutta jää nähtäväksi, onko sekin hinta vielä liian korkealla. Toivoimme LG:n asettavan hinnan alemmaksi, sillä se olisi samalla parantanut puhelimen tuloksia testissämme. Nyt joudumme käytännössä vertaamaan sitä erinomaiseen Galaxy S9:ään.

Super Bright LCD ja lasinen muotoilu

6,1-tuumainen Super Bright LCD -näyttö helpottaa puhelimen käyttöä ulkona

Näyttö kattaa puhelimen etuosan lähes kokonaan, yläreunassa on notch

Lukitus-painike on siirretty sivulle, sormenjälkitunnistin on yhä takapuolella

Lasinen takakuori, kuulokeliitäntä, vedenkestävä IP69-luokituksen mukaisesti

LG G7:n muotoilu korostaa puhelimen 6,1-tuumaista LCD-näyttöä, joka täyttää puhelimen etuosan lähes kokonaan. Näytön yläreunasta löytyy kuitenkin iPhone X:stä tuttu notch ja myös näytön alaosaan on jätetty pieni reunus. Uusi tyylikäs unibody-design, lasinen takakuori ja lähes reunaton näyttö ovat suuria parannuksia varsinkin kaksi vuotta vanhaan LG G5:een nähden. Kääntöpuolena joudut tosin sanomaan hyvästit vaihdettavalle akulle.

Notchin vasen ja oikea puoli voidaan piilottaa mustalla värillä tai korostaa erilaisilla väreillä ja liukuväreillä. Se tuo joka tapauksessa kätevää ylimääräistä näyttötilaa erilaisille ikoneille, kuten ajalle, yhteyssymboleille tai akun prosentille.

LG kutsuu Notchin oikealle ja vasemmalle puolelle jäävää tilaa nimityksellä New Second Screen, mutta sitä se ei mielestämme ole. LG V10:ssä ja V20:ssä nähtiin toinen näyttö, joka näytti yksityiskohtaisia ilmoituksia, mutta G7:ssä tilaan mahtuu lähinnä akun prosentti, kellonaika ja pieniä ikoneja, kuten Wi-Fi- tai Bluetooth-symboli.

LG onnistuu myös laajentamaan näyttöönsä 19,5:9-kuvasuhteen uuden notchinsa ansiosta. Saat siis hitusen enemmän tilaa kaikille kuvakkeillesi. Jos kuitenkin kuulut siihen ryhmään, joka inhoaa notchia yli kaiken, saat piilotettua sen täyttämällä alueen tasaisen mustalla palkilla. Toisaalta voit halutessasi korostaa sitä entisestään valitsemalla jonkin kontrastivärin tai liukuvärin. Keskiosan notch pysyy kuitenkin aina mustana. Notchin kykenee erottamaan piilottamisesta huolimatta, jos puhelinta katsoo tarkkaan hyvässä valossa, mutta piilotus toimii silti riittävän hyvin.

Näyttö on kuitenkin ennen kaikkea erittäin kirkas, sillä sen maksimikirkkaus on huimat 1000 nittiä. Yleensä älypuhelinten kirkkaus jää noin 500-600 nitin tasolle, joten puhelin soveltuu mainiosti ulkokäyttöön jopa suorassa auringonvalossa. LG käyttää näytöstä nimitystä Super Bright Display ja sanoo sen olevan 30 % energiatehokkaampi kuin aikaisemman LG G6:n näyttö.

Samsung Galaxy S9 Plus (top) vs LG G7 ThinQ (bottom) in direct sunlight. The G7, in this test, looked brighter.

Super Bright Display -asetus kestää kolmen minuutin ajan, jotta akkusi ei kuluisi liikaa eikä laite ylikuumentuisi. Aika riittää silti mainiosti vaikkapa viestiesi lukemiseen kirkkaassa päivänvalossa. Ainoa ongelma on se, että myös LG:n pahin kilpailija Samsung Galaxy S9 Plus kykenee vastaavaan, yli 1000 nitin kirkkauslukemaan OLED-näytöstään huolimatta.

LG G7 ThinQ:ssa on järkevästi sijoitettu sormenjälkitunnistin, joka löytyy puhelimen takapuolelta suoraan pystyyn asetetun kaksoiskameran alapuolelta. Tämä tunnistuslevy ei kuitenkaan toimi lukitusnäppäimenä muiden LG-laitteiden tapaan. LG:n muotoilutiimi nimittäin päätti palauttaa virtapainikkeen luontevampaan paikkaan puhelimen oikealle reunalle.

Osa lukijoistamme saattaa muistaa, kun LG:llä oli tapana vielä sijoittaaa sekä lukituspainike, että äänenvoimakkuudensäätö puhelimen takapuolelle. Muun muassa LG G4:ssä nähty muotoilusuuntaus tietysti teki puhelimen sivuista siistimmät ja säästi meidät monelta vahinkopainallukselta, mutta muotoilu tuntui silti liian epätavalliselta. LG G7 tuntuu sen sijaan välittömästi tutulta ja helppokäyttöiseltä puhelimelta.

Lukituspainike on siirretty takaisin puhelimen oikeaan reunaan. Sormenjälkitunnistin löytyy edelleenkin puhelimen takapuolelta, mutta se ei painu enää sisäänpäin.

Puhelimesta löytyy nyt myös yksi uusi painike, metallirungon vasemmalle puolelle asennettu AI-painike. Painoimme vahingossa tätä Google Assistant -pikanäppäintä useita kertoja, kun yritimme laskea musiikin äänenvoimakkuutta. Painikkeet ovat sijoitettu päällekkäin, joten koemme LG:n AI-painikkeen kanssa samoja ongelmia kuin Samsungin Bixby-painikkeen kohdalla. Onneksi painikkeen saa tarvittaessa poistettua käytöstä ja LG harkitsee jopa antavansa käyttäjien uudelleen määrittää painikkeen haluamalleen toiminnolle.

LG:n AI-painike on joka tapauksessa parempi kuin Samsungin Bixby. Painike avaa yhdellä painalluksella Google Assistantin, kahdella painalluksella Google Lens -sovelluksen ja pitkällä painalluksella Assistantille saa annettua äänikomentoja. Järjestelmä tuntuu huomattavasti intuitiivisemmalta kuin Samsungin vastine ja uskommekin käyttävämme ominaisuutta myös testijakson jälkeen.

LG G7 nähdään ainakin pinkkinä (Raspberry Rose), sinisenä (Moroccan Blue), mustana (Aurora Black) ja hopeanharmaana (Platinum Gray).

LG G7:n ulkomuoto on tyylikäs, mutta pelkistetympi kuin kaareva Samsung Galaxy S9 tai Applen täysin reunaton OLED. Puhelinta saa piristettyä neljällä värivaihtoehdolla, jotka ovat pinkki (Raspberry Rose), sininen (Moroccan Blue), musta (Aurora Black) ja hopeanharmaa (Platinum Gray). Kaikki värit eivät ole saatavilla jokaisessa maassa, emmekä tiedä vielä mitkä värit Suomessa tullaan näkemään.