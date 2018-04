Samsung Galaxy S9 -arvostelu review

Samsung Galaxy S9 on erinomainen puhelin, mutta se ei silti ole kovinkaan merkittävä parannus aiempaan S8:aan. Puhelimessa onkin hyvin samanlainen muotoilu ja näyttö kuin vuoden 2017 versiossa. Tärkeimmät uudistukset lienevät pitkään kaipaamamme parannukset biometrisiin ominaisuuksiin sekä näkyvästi mainostettu kamera. S9:än kamera on erityisen vahva hämärissä kuvausolosuhteissa, mutta se on toisaalta johtanut kompromisseihin muilla osa-alueilla. Yleisesti ottaen Galaxy S9 on huipputason puhelin, mutta se jää silti Galaxy S9 Plussan varjoon.

Kauan odotettu Samsung Galaxy S9 on nyt vihdoin tilattavissa. Odotukset ovat korkealla, sillä puhelimesta on povattu vuoden parasta. Ensisilmäyksellä se ei kuitenkaan vaikuta kovin kummoiselta päivitykseltä.

Se on nimittäin ulkoisesti hyvin samanlainen viime vuonna julkaistun Galaxy S8:an kanssa. Uutuus ei tunnukaan täydeltä mallipäivitykseltä, vaan enemmänkin jonkinlaiselta välimuodolta.

S9:än ja S8:an välillä on kuitenkin muutama oleellinen ero, mikä tekee päätöksestä hankalan. Uutuudessa on nimittäin selkeästi enemmän tehoa, kestävämpi rakenne ja kamera joka lienee markkinoiden paras hämärissä kuvausolosuhteissa.

Se myös korjaa Galaxy S8:an kohdalla kritisoimamme biometrisen kirjautumisen, sillä nyt puhelimen avaaminen onnistuu huomattavasti aiempaa helpommin ja turvallisemmin. Samsungin täytyi tietysti myös kehittää oma versionsa Applen Animojista, joten se julkaisi AR Emojin, joka on rehellisesti sanottuna paljon kilpailijaansa kankeampi. Se tuskin silti vaikuttaa kenenkään ostopäätökseen.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

S9 on ensimmäinen Galaxy S -sarjan puhelin eteenpäin suunnatuilla stereokaiuttimilla, mikä on kiva lisä satunnaisten YouTube-videoiden katseluun ilman kuulokkeita. Galaxy S9 on myös vedenkestävä, joten puhelimen kastumista ei tarvitse pelätä. Tämä on mukava ominaisuus nykyisissä lippulaivamalleissa.

Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan ole poikkeavia puhelimen todella kalliiseen hintaan nähden. Galaxy S9 on jonkin verran edullisempi kuin iPhone X, mutta se on silti yksi maailman kalleimmista puhelimista. Sen 6,2-tuumaisella näytöllä varustettu isoveli Samsung Galaxy S9 Plus on kuitenkin vieläkin kalliimpi.

Jos siis aiot vaihtaa muutaman vuoden vanhan puhelimesi uudempaan, kannattaa harkita, onko S9 todella niin paljon edellistä S8:aa parempi. Viime vuoden malli on nimittäin tällä hetkellä houkuttelevasti hinnoiteltu ominaisuuksiinsa nähden.

Kaipaatko sittenkin suurempaa versiota? Lue tästä Samsung Galaxy S9 Plussan arvostelu

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S9:än tekniset tiedot Mitat: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm

Paino: 163 g

Näytön koko: 5,8 tuumaa

Suoritin: Exynos 9810

RAM-muisti: 4 Gt

Tallennustila: 64 Gt

Kamerat: 12 MP takakamera, 8 MP etukamera

Akku: 3000 mAh





Samsung Galaxy S9 julkaistiin 16.3. ja se on nyt ostettavissa myös suoraan kaupoista.

Samsungin virallinen hinta Galaxy S9:lle on 899 euroa ja myös kaikki suurimmat jälleenmyyjät käyttivät samaista hintaa artikkelin kirjoitushetkellä.

Puhelimen suositushinta on noussut hieman Galaxy S8:an julkaisuhintaan nähden. Galaxy S9:ää myydään pelkästään 64 Gt:n sisäänrakennetulla muistilla, mutta sitä pystyy laajentamaan microSD-kortilla jopa 400 Gt:lla.

AR Emoji

Liian keskeneräisen oloinen

Vaatisi paremman kasvojentunnistuksen

Yritimme suhtautua AR Emojiin avoimin mielin, mutta kyllästyimme siihen todella nopeasti.

Ominaisuus on ilmiselvä vastine Applen Animojille, joka sai paljon huomiota iPhone X:n julkistuksen yhteydessä. Applen tapauksessa teknologia käytti iPhone X:n TrueDepth-etukameraa.

Samsungin versio tuntuu suoraan sanottuna korkeintaan sen beta-versiolta. AR Emoji on kuitenkin ehkä hieman Animojia persoonallisempi. Galaxy S9 osaa luoda avatarisi automaattisesti ja hahmosi luomisen jälkeen voit myös muokata sen ulkonäköä. Muokattavuus on kuitenkin vielä aika rajoittunutta ja esimerkiksi hiukset näyttävät todella keinotekoisilta.

Tämä saattaa kuulostaa pikkuseikalta, mutta AR Emojin viehätys vaatisi todenmukaisempia hahmoja.

The GIF emoji are fun, but get tired quickly

Jouduimme luoda avatarimme moneen kertaan testien aikana, sillä ominaisuudessa oli satunnaisia bugeja kuten outoja kasvonmuotoja ja väärän värisiä silmiä.

Jouduimme myös tottumaan siihen, ettei avatar varsinaisesti muistuta kohdettaan. Jotkin valmiista GIF:eistä osasivat kuitenkin jäljitellä piirteitämme yllättävän hyvin eri kuvakulmista.

GIF:it ovatkin AR Emojin vahvin puoli. Käytännössä niitä tulee kuitenkin lähetettyä muutaman kerran, jonka jälkeen uutuudenviehätys haihtuu nopeasti. AR Emojit eivät myöskään toimi vielä toistaiseksi juuri muiden ohjelmien kuin What's Appin kanssa.

Toinen AR Emojin ominaisuus on Animojista tuttu videonauhoite, jossa avatarisi liikuttaa suutaan puheesi tahtiin. Ominaisuus ei kuitenkaan toimi kovin hyvin, sillä kamera ei onnistu seuraamaan kasvojen liikkeitä riittävän tarkasti.

Se on oikeastaan osoitus siitä, että tämä huvittavalta vaikuttava vaatii todella tehokkaan kameran, eikä pelkästään toimivan ohjelmiston. Yhtäkkiä aloimme arvostaa Applen Animojia huomattavasti aiempaa enemmän.

AR Emojilla on hauska leikkiä hetken aikaa, mutta toiminto ei tosiaankaan riitä syyksi hankkia tätä puhelinta.

Bixby on täällä taas – entistä parempana

Bixby Voice tulee yhä Sirin ja Assistantin perässä

Bixby Vision on hyödyllinen

Bixby Vision returns more results... but some are not as accurate as others.

Olimme hyvin pettyneitä Bixbyyn viime vuoden Galaxy S8:ssa, sillä se ei ollut missään nimessä paras ääniohjausjärjestelmä, vaikka Samsung niin lupasi.

Se ei yksinkertaisesti pystynyt tehdä sitä, mitä sen kilpailijat pystyivät. Bixby ei kyennyt ymmärtämään sanomisiesi kontekstia tai käyttämään riittävän montaa ohjelmaa. On toki ymmärrettävää, että palvelun kehittäminen vie oman aikansa, mutta Bixbyn olemassaolo tuntui ylipäätään kummalliselta, koska puhelimesta löytyi jo valmiiksi mainiosti toimiva Google Assistant.

Samsung on kuitenkin päivittänyt Galaxy S9 uuden version Bixbystä. Myös S9:stä löytyy fyysinen Bixby-painike, jota täytyy pitää radiopuhelimen tangentin tavoin pohjassa koko äänikomennon antamisen ajan. Sen jälkeen Bixby käsittelee hetken komentoasi.

Bixbyllä on tapana ottaa asiat liian kirjaimellisesti. Esimerkiksi yrittäessämme asettaa yksinkertaisen 10 minuutin ajastimen, yritti Bixby luoda ajastinsovellukseen uuden esiasetuksen. Bixby on myös melko hidas toteuttamaan käskyjä, sillä esimerkiksi kuvan lähettäminen ystävällesi kestää noin 30 sekuntia. Tuossa ajassa tekisit sen jo mieluummin itse.

Bixbyssä on myös sanelutoiminto, mutta se ei saanut sanomaamme kertaakaan täysin oikein. Ominaisuus toimi kuitenkin melko hyvin ja on aivan käyttökelpoinen pienellä muokkaamisella.

Siri on tällä hetkellä ainoa ääniohjausjärjestelmä, joka toimii suomeksi. Samsungin Bixbyä ja Googlen Assistantia täytyy siis käyttää englanniksi.

Bixby Vision on sen sijaan kehittynyt valtavasti. Ensinnäkin olemme iloisia siitä, että se on kytketty oletuksena pois päältä, sillä aiemmin se pomppasi näytölle myös silloin, kun sitä ei kaivannut. Enää Bixby ei siis yritä tunnistaa lemmikkiäsi ottaessasi kuvaa siitä.

Bixby is becoming more capable, getting closer to the abilities of Siri but not at Google Assistant level yet

Visionissa on kuitenkin paljon käteviä ominaisuuksia. Bixby myös ymmärtää näkemäänsä huomattavasti paremmin kuin kuulemaansa ja osaa muun muassa etsiä tarkkoja hakutuloksia vaikkapa näytölläsi olevalle maisemalle.

Myös paljon mainostettu käännöstyökalu toimii hyvin. Toisinaan käännökset ovat vähän sinne päin, mutta niistä saa kuitenkin hyvän idean siitä mitä kääntämäsi teksti käsittelee. Mikä parasta, Bixby Vision toimii myös suomeksi.

Samsung tekee ominaisuudestaan kuitenkin hieman isomman numeron kuin se todellisuudessa on. Kääntämistyökalun käyttötarkoitukset ovat nimittäin varsin vähäiset arkielämässä. Se saattaa toki olla joskus kätevä matkustaessasi maahan, jonka kieltä et ymmärrä.

Bixbyn parantuneesta päivityksestä huolimatta se on edelleenkin vähän ylimääräinen toiminto puhelimeen, josta löytyy Google Assistant.

Paras tapa hyödyntää Bixbylle varattu painike onkin määrittää se laukaisemaan Googlen Assistant. Samsung ei kuitenkaan anna määrittää painiketta suoraan omista asetuksistaan, vaan tarkoitukseen täytyy ladata kolmannen osapuolen sovellus.

Parannetut biometriset ominaisuudet

Intelligent scan toimii tarkasti, mutta ei ole kovin turvallinen

Puhelimen lukituksen avaaminen on aiempaa helpompaa

The new Intelligent Scan cycles between facial recognition and iris scanning.

Jos olet lukenut arvostelumme viime vuoden Galaxy S8, saatat muistaa, kuinka tyytymättömiä olimme sen biometrisiin ominaisuuksiin. Ne olivat lähes käyttökelvottomat, sillä sen sormenjälkitunnistin oli sijoitettu hankalaan paikkaan, iirisskanneri oli epäluotettava ja kasvojentunnistus ei toiminut riittävän hyvin.

Samsung tajusi onneksi korjata asiaan ja nyt kaikki kolme ominaisuutta toimivatkin saumattomasti.

Uusi Intelligent Scan -ominaisuus yhdistää iirisskannerin ja kasvojentunnistuksen, joten puhelimelle on nyt huomattavasti helpompaa kirjautua ilman käsiä. Sormenjälkitunnistin on kuitenkin yhä kaikkein nopein tapa avata puhelin ja meidän onneksemme se on myös siirretty aiempaa järkevämpään paikkaan keskelle puhelimen takakuorta.

Intelligent Scan on huomattavasti nopeampi ja varmatoimisempi kuin Galaxy S8:an teknologiat, joiden onnistumisprosentti oli suunnilleen 30-50 %. S9:än lukituksen avaaminen sen sijaan onnistuu Intelligent Scanilla lähes joka kerta.

Iirisskanneri saattaa reagoida hieman hitaasti hämärässä, eikä se onnistu tunnistamaan sinua joka kerralla. Se ei siis toimi yhtä tehokkaasti kuin Applen Face ID, joka päihittää sen ylivoimaisesti niin tarkkuudessa kuin helppokäyttöisyydessäkin. Toisaalta Samsungissa on yhä sormenjäljenlukija, joka toimii vähintään yhtä nopeasti kuin Face ID.

The fingerprint scanner is now below the camera and in a far easier spot to hit.

Biometrisessä tunnistamisessa on yhä joitakin puutteita. Esimerkiksi kasvojen tunnistus on vain kaksiulotteinen, joten se ei ole yhtä turvallinen kuin sormenjälkitunnistin tai Applen kolmiulotteinen Face ID.

Se ei ole kuitenkaan suuri ongelma meille, sillä sormenjälkitunnistin on aivan yhtä hyvä tapa vaikkapa maksujesi varmentamiseen. Biometriset ominaisuudet pyrkivät muutenkin ennen kaikkea tekemään puhelimesi käytöstä sulavampaa, eivätkä turvallisempaa.

Emme silti onnistuneet hämäämään Galaxy S9:än Intelligent Scania kasvokuvan avulla. Sinun ei tarvitse siis pelätä jonkun pääsevän käsiksi puhelimesi tietoihin, jos se katoaa tai varastetaan.

Toinen ärsyttävämpi seikka on skannerin rajoitettu näkökenttä, sillä S9:än lukitusta ei saa avattua, jos puhelin on edessäsi pöydällä – ellet sitten kurkota kasvojasi suoraan kameran eteen. Applen Face ID onnistuu samassa tempussa vaivatta.

Uudet kaiuttimet

AKG:n kanssa kehitetyt kaiuttimet soivat lujaa

Puhtia voisi löytyä enemmänkin, mutta ne ovat merkittävä päivitys S8:aan verrattuna

The speakers still fire downward from the bottom of the phone, but also from the earpiece.

Samsung mainosti paljon myös Galaxy S9:än parannettuja kaiuttimia. Uudistus onkin tervetullut ominaisuus, sillä aiemmin kaiuttimet puskivat ääntä pelkästään puhelimen alaosasta. S9:ään on lisätty nyt toinenkin kaiutin, joka on sijoitettu puheluihin käytettävään kaiuttimeen. Saat siis vihdoin kasvojasi päin suunnattua ääntä.

Kaiuttimet on myös säädetty tukemaan Dolbyn Atmos -ääntä, jotta ääni kuulostaisi kokoistaan laajemmalta.

Äänenlaatu ja voimakkuus ovatkin puhelimen kokoon nähden vaikuttavia. Äänenvoimakkuus saattaa olla jopa liian lujalla, sillä huomasimme usein laskevamme sitä videoita katsoessamme.

Galaxy S9:än kaiuttimet eivät ole silti markkinoiden parhaat, sillä esimerkiksi iPhone X:n ääni on sitä selkeämpi. Sisäänrakennettujen kaiuttimien ääni ei ole kuitenkaan valtavan tärkeä ominaisuus, sillä suurin osa kuuntelee musiikkia kuulokkeilla tai bluetooth-kaiuttimella. Stereokaiuttimet ovat kuitenkin hyvä lisä satunnaisten YouTube-videoiden katseluun.