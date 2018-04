iPhone X -arvostelu

iPhone X oli rohkea veto Applelta. Kotipainikkeesta luopuminen ja koko puhelimen uudelleenmuotoilu olivat uhkarohkeita, mutta elintärkeitä peliliikkeitä. Uudistus oli tarpeen, sillä Apple on tehnyt saman näköisiä puhelimia jo vuosien ajan. Korkealuokkainen muotoilu, markkinoiden tehokkain suoritin sekä koko etuosan peittävä näyttö luovat kokonaisuuden, jota voi helposti kutsua parhaaksi iPhoneksi koskaan. On mahdotonta antaa täyttä viittä tähteä laitteelle, joka maksaa näin paljon, mutta muuten iPhone X on hyvin lähellä täydellistä älypuhelinta.

iPhone X teki vihdoinkin sen suuren harppauksen, jonka Applen puhelimet tarvitsivat. iPhone X:n onkin povattu olevan Applen merkittävin suunnannäyttäjä sitten alkuperäisen iPhonen.

Apple kutsuu laitetta älypuhelinten tulevaisuudeksi ja yrityksen vuosikymmenen kehityksen tulokseksi. iPhone X on kokonaisvaltainen ja korkealuokkainen laite, mutta myös valtava riski yritykselle, joka laittaa kaiken peliin napatakseen älypuhelinten johtotähden paikan.

Tunnettujen ja luotettavien ominaisuuksien, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistuksen ja kotipainikkeen korvaaminen uusilla toiminnoilla on vielä suurempi muutos kuin viime vuonna voimakkaita reaktioita aiheuttanut perinteisen kuulokeliitännän poistaminen. Toisaalta Apple on tunnettu siitä, ettei se juurikaan kuuntele kuluttajien toiveita, vaan ajaa rohkeasti läpi omia innovaatioitaan ja odottaa käyttäjien sopeutuvan niihin.

iPhone X on laite, jota olemme odottaneet Applelta jo vuosia. Se on täysin uudistettu puhelin, jonka muotoilu nostaa sen jälleen markkinoiden tyylikkäimpien joukkoon.

Puhelimen ympärillä vellova into kertoo kaiken sen houkuttelevuudesta. Tuntuu, että jokainen haluaa tietää, onko uusi iPhone X hankkimisen arvoinen. Kiinnostusta ei tunnu häiritsevän edes puhelimen tähtitieteellinen hinta.

Onko iPhone X siis hyvä ostos? Saako se vallattua markkinat ominaisuuksillaan, joista monet ovat olleet arkipäivää Androideissa jo viime vuonna? Olemme nimittäin nähneet niin langattoman latauksen, koko etupuolen peittävän näytön kuin kasvojentunnistuksenkin jo ennen iPhone X:n julkaisua.

Apple on tunnettu siitä, että se onnistuu tuomaan markkinoille laitteen, joka toimii saumattomana kokonaisuutena. Onko iPhone X siis Applen onnistunein puhelin?

iPhone X:n tekniset tiedot Paino: 174 g

Mitat: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Käyttöjärjestelmä: iOS 11

Näyttö: 5,8 tuumaa

Resoluutio: 1125x2436

Suoritin: A11 Bionic

RAM-muisti: 3 Gt

Tallennustila: 64 Gt tai 256 Gt

Akku: 2716 mAh

Takakamerat: 12 MP ja 12 MP, molemmissa optinen kuvanvakautus

Etukamera: 7 MP

iPhone X:n hinta ja saatavuus

Julkaistiin marraskuussa 2017

Markkinoiden kallein lippulaivamalli

Valittavissa 64 Gt:n tai 256 Gt:n muistilla

Puheet iPhone X:n hinnasta on helppo kiteyttää yhteen lauseeseen: se on markkinoiden kallein puhelin. Applen käyttäjät eivät tunnu kuitenkaan piittaavan puhelimen hinnasta yhtä paljon kuin kilpailevien laitteiden omistajat.

Vaikka keskitymmekin arvostelussamme pääasiassa puhelimen ominaisuuksiin, pitää meidän kuitenkin mainita myös sen hinta ja saatavuus.

Edullisempi 64 Gt:n iPhone X maksaa tällä hetkellä 1099 euroa ja 256 Gt:n malli 1349 euroa.

Puhelin on saatavilla sekä hopeanvärisenä että tähtiharmaana.

Näyttö

Paras iPhone-näyttö koskaan

Tarkat ja eloisat värit

Yläreunan lovi ärsyttää vaakatasossa, muttei vaikuta puhelimen käyttöön

Uudessa iPhonessa pistää ensimmäisenä silmään sen uskomattoman upea näyttö.

5,8-tuumainen OLED-näyttö on yksinkertaisesti paras, jonka Apple on ikinä asentanut iPhoneen. Se on suuri harppaus eteenpäin iPhone 8- ja iPhone 8 Plus -malleista niin tarkkuudessa, laadussa kuin värintoistossakin. Ennen kaikkea se on käytännössä reunaton.

Näyttö on venytetty aiempaa suuremmaksi, mutta puhelin on silti ulkomitoiltaan pienempi kuin 5,5-tuumainen iPhone 8 Plus. Todellisuudessa näytön koko on kasvanut lähinnä korkeussuunnassa, koska näytössä ei ole enää ylimääräisiä reunapalkkeja. Sen kuvasuhde onkin erittäin laaja 19,5:9, minkä ansiosta se sopii loistavasti elokuvien katseluun.

Venytetty näyttö on aivan uusi kokemus iPhone X -mallissa

OLED -teknologian avulla mustan sävyt ovat aiempaa syvempiä ja valkoiset taas entistä kirkkaampia. Kaikki näytöllä toistettava sisältö näyttää selkeästi paremmalta ja varsinkin videot pääsevät mainiosti oikeuksiinsa.

Tarkkaavaisimmat lukijat saattaisivat tässä kohtaa huomauttaa, että Samsung on käyttänyt OLED-näyttöjä puhelimissaan aina ensimmäisestä Galaxystaan lähtien. Apple on kuitenkin vastannut, että he halusivat siirtyä teknologiaan vasta nyt, kun se on kehittynyt riittävän hyväksi heidän puhelimiinsa.

Puolustus saattaa kuulostaa hieman tekaistulta, mutta iPhone X:ää käyttäessä on vaikea keksiä mitään kritisoitavaa puhelimen näytöstä.

Näyttö on kaunis ja tarkka, eikä se kärsi värien muutoksista, kun katselet näyttöä laajemmista kulmista. Näyttöä on todella miellyttävää katsella pitkiäkin aikoja, mikä onkin yksi tärkeimmistä asioista, joita voit puhelimeltasi toivoa.

Näyttö on valittu maailman parhaaksi arvostetussa DisplayMate -testissä, mikä osoittaa, että näyttö on kirkkain ja väritarkkuudeltaan markkinoiden paras OLED-näyttö. Apple on siis onnistunut viemään Samsungin näyttötekniikan pidemmälle kuin eteläkorealainen valmistaja itse.

Näyttöä ei voi kutsua täysin reunattomaksi, sillä siinä on hyvin ohuet reunat. Ne eivät kuitenkaan huononna puhelimen käyttökokemusta, vaan antavat paremminkin tilaa sormille, jottet sohi vahingossa puhelimesi näyttöä.

Apple voisi todennäköisesti pienentää reunoja entisestään ja kehittää vieläkin kauniimman iPhonen, mutta X tarjoaa silti häkellyttävän kokemuksen.

Näytöstä puhuttaessa ei voi välttyä puhumasta myös puhelimen yläreunasta löytyvästä lovesta, joka tuntuu jakavan vahvasti mielipiteitä. Puhelimissa on tällä hetkellä vielä tekniikkaa, jota ei pystytä sijoittamaan näytön alle, joten valmistajat joutuvat valitsemaan loven tai paksumpien reunojen välillä. Apple päätti valita loven, johon se sijoitti uuden TrueDepth -kameran.

Lovi pistää silmään lähinnä vaaka-asennossa ja saattaa käydä ärsyttäväksi, jos puhelimelta katsoo videoita venyttäen ne koko näytön kokoiseksi.

Uusi näyttö on hieman aiempaa kapeampi, joten puhelimen näppäimistö on täytynyt mahduttaa pienempään tilaan. Emme aluksi edes huomanneet tätä testissämme, mutta vertailtuamme sitä edellisen mallin kanssa, huomasimme selkeästi niiden eron.

Yleensä pitkästä näytöstä puhuttaessa tarkoitetaan näyttöä, jonka kuvasuhde on 18:9. Android-puhelimille suunnattu sisältö onkin optimoitu toimimaan tällä kuvasuhteella.

iPhone X:ssä on kuitenkin sitäkin leveämpi 19,5:9-kuvasuhde. Aluksi suurin osa sovelluksista jättikin näytön ylä- ja alareunaan mustat palkit. Onneksi tilanne korjautui nopeasti, joten suurin osa nykysovelluksista tukee jo iPhone X:n erikoisempaa kuvasuhdetta.

iPhone X:n näytössä on nyt myös HDR-toisto. Puhelin kykenee toistamaan sekä HDR10 että Dolby Vision -formaatteja. Upea OLED-näyttö toistaakin värit nyt huomattavasti aiempaa syvemmin ja aidommin.

HDR-toiston hyödyt korostuvat etenkin toimintaelokuvissa, sillä räjähdykset ja lentävät kappaleet näyttävät uskomattoman yksityiskohtaisilta ja sulavilta iPhone X:n näytöllä.

HDR-elokuvat saattavat kuitenkin vaatia hetken totuttelun, sillä yksityiskohtien hahmottaminen tummissa kohtauksissa on luonnostaan normaalia tekniikkaa vaikeampaa.

Eron saattaa huomata verratessa iPhone X:n OLED-näyttöä iPhone 8 Plussan LCD-näyttöön, mutta kokonaisuudessaan värien kirkkaus, syvyys ja laatu elokuvien katseluun on parempi iPhone X:ssä.

iPhone 8:n ja 8 Plussan tapaan myös iPhone X:ssä on True Tone -näyttö, joka mukailee ympäröivää valaistusta ja säätää näytön valkotasapainon sen mukaan. Se tuo malliin pientä luksusta, josta opit nopeasti pitämään.