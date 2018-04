OnePlus 6:n julkaisupäivä, hinta ja viimeisimmät huhut

OnePlus 6 julkaistaan toukokuun 16. päivä ja olemmekin nähneet jo valtavan määrän erilaisia vuotoja ja virallisia mainoksia. Uskomme siis, että meillä on jo melko hyvä käsitys siitä, mitä voit odottaa uutuuspuhelimelta.

Tulemme näkemään tyylikkään Android-puhelimen, jossa on aiempaa tehokkaammat komponentit ja trendikäs uusi näyttö iPhone X:stä tutulla notchilla (lovi näytön yläreunassa). Muista lippulaivoista poiketen OnePlus 6 tulee kuitenkin olemaan varsin kohtuuhintainen.

Uusi OnePlus 6 tulee korvaamaan edellisen OnePlust 5T:n, joka on jo vedetty pois myynnistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Jo 5T oli yksi viime vuoden vaikuttavimpia puhelimia, sillä OnePlus toi vihdoin puhelimeensa pidemmän näytön ja parannetun kameran. OnePlus 6:sta povataan kuitenkin sitäkin parempaa.

Tässä siis kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää uudesta OnePlus 6:sta.

Haluatko tietää pikaisesti OnePlus 6:n tärkeimmät ominaisuudet? Katso alla oleva yhteenvetovideomme uutuuspuhelimesta

OnePlus 6:n julkaisupäivä

OnePlus 6:n julkaistaan 16.5.

Puhelimen myyntipäivä selviää myöhemmin

Kutsu OnePlus 6:n julkaisutilaisuuteen.

OnePlus 6:n julkaisupäivä on varmistettu maaliskuun 16. päiväksi. Puhelin näkee päivänvalon Lontoossa järjestettävässä julkistustilaisuudessa.

Emme vielä tiedä, milloin puhelin tulee kauppojen hyllyille, mutta saamme varmasti vastauksen kysymyksiimme OnePlus 6:n julkistustilaisuudessa.

OnePlus 6:n hinta

OnePlus 6:n lähtöhinnaksi odotetaan noin 520 $ (64 Gt)

Puhelin on todennäköisesti kalliimpi kuin 499 euroa maksanut OnePlus 5T

Näyttäisi siltä, että OnePlus 6 tulee olemaan valmistajan kallein puhelin koskaan. Emme tiedä vielä tarkasti, miten paljon puhelin tulee maksamaan, mutta kaikki viittaisi edellisvuotta korkeampaan hintaan.

Viimeisimpien vuotojen mukaan 64-gigatavuisen OnePlus 6:n hinta olisi noin 520 $ ja uuden 256 gigatavun mallin hinta noin 749 $. Suomessa puhelimet maksavat todennäköisesti hieman enemmän kuin Yhdysvalloissa, joten voinemme odottaa OnePlussan yksinkertaisesti vaihtavan euromerkin dollarisymbolin tilalle.

Pieni hinnannousu oli odotettavissa, sillä uudet komponentit ovat huhujen mukaan merkittävästi aiempia paremmat. Tämän suuruinen kohotus voi kuitenkin olla hankala pala nieltäväksi OnePlussan faneille.

Kuinka OnePlus 6:n muotoilu eroaa vanhasta 5T:stä?

OnePlus 6:n muotoilu ja näyttö

VARMISTETTU: notch, kuulokeliitäntä, lasinen takakuori ja vedenkestävä kuori

Kaksoiskamera ja sormenjälkitunnistin

Suurempi, 6,28-tuumainen näyttö

OnePlus 6:ssa tullaan näkemään iPhone X:n tapainen notch (näytön lovi). Lovi tulee tosin olemaan Applen versiota pienempi.

Kiinalaisvalmistaja on paljastanut myös, että OnePlus 6:ssa tulee olemaan suurin näyttö, jonka valmistaja on koskaan asentanut puhelimeensa. Suuresta näytöstä huolimatta puhelimen kokoa ei ole tarkoitus kasvattaa, sillä uutuuden näyttö kattaa 90 % puhelimen etuosasta.

OnePlussan toimitusjohtaja, Pete Lau, on myös kertonut, että puhelimessa tullaan näkemään lasinen takakuori.

OnePlus on julkaissut tämän virallisen kuvan OnePlus 6:sta (lähde: The Verge)

Yllä oleva virallinen kuva on sama kuin alla oleva vuodettu kuva, jossa näyttö näkyy kokonaan. Vuodetussa kuvassa näytön oikeassa reunassa oleva painike on kuitenkin hieman eri paikassa kuin virallisessa kuvassa, joten kuva saattaa olla epäluotettava.

Puhelimen näyttö vaikuttaa suurelta. OnePlus 5T:ssä oli jo ennestään 6,01-tuumainen näyttö ja huhujen mukaan OnePlus 6:n näyttö olisi jopa 6,28-tuumainen. Kuvien perusteella se voisi olla hyvinkin mahdollista.

OnePlus 6:n etukuori saattaa näyttää kokonaisuudessaan tältä. (lähde: Weibo/SlashLeaks)

Toinen valmistajan itsensä julkaisema kuva (katso alla oleva tviitti) näyttää OnePlus 6:n OnePlus 5T:n alla. Kuvasta ei näe paljon, mutta aiemmasta mallista tuttua alert slideria ei näy, joten voisimme olettaa sen joko siirtyneen uuteen paikkaan tai jääneen kokonaan historiaan.

Puhelimen takakuori näyttää myös kulmikkaammalta kuin 5T:ssä ja puhelimen pitäisi ilmeisesti olla "aiempaa tyylikkäämpi".

More immersion in a refined form factor. Are you ready for the #OnePlus6?

Olemme saaneet myös kuulla OnePlussan perustajalta Carl Peiltä, että OnePlus tulee säilyttämään yhä kuulokeliitännän – mikä lienee hyvä uutinen monille käyttäjille.

OnePlus siirtynee silti myös langattomien kuulokkeiden valmistamiseen, sillä Bluetooth tietokannasta saadun vuodon mukaan OnePlus saattaisi julkaista Bullet Wireless -langattomat kuulokkeet uutuuspuhelimen mukana.

Luvassa on myös muita hyviä uutisia, sillä OnePlus on vihjannut voimakkaasti (katso tviitti alta), että OnePlus 6 olisi valmistajan ensimmäinen vedenkestävä älypuhelin.

Don't you just hate it when you have to stop using your phone when it rains? So do we 😉

Toimitusjohtaja Pete Lau on myös kertonut, että OnePlus aikoo tuoda puhelimeen päivitykseen pian julkaisun jälkeen, jotta sen käyttäjät voivat halutessaan myös "piilottaa" näytön loven.

Kuulokeliitännän varmistaminen sointuu yhteen Evan Blassin julkaiseman vuodetun kuvan kanssa, jossa OnePlus 6:ssa näyttäisi olevan 5T:tä muistuttava muotoilu. Kuvan perusteella puhelimessa olisi myös kuvioitu takakuori ja uudelleenmuotoiltu kameramoduuli.

OnePlussan julkaiseman viimeaikaisen tiedon mukaan OnePlus 6:ssa on kuitenkin lasinen takakuori, joten kuva ei voi olla oikea.

OnePlus 6:n väitetty kuulokeliitäntä (lähde: Evan Blass)

ITHome tarjosi vieläkin paremman katsauksen uutuuteen julkaisemalla pari kuvaa puhelimesta.

Kuvat saattavat hyvinkin olla aitoja, sillä siinä on lasinen takakuori, jota emme ole nähneet valmistajan aiemmissa puhelimissa – lukuun ottamatta lyhytikäistä OnePlus X:ää.

Vaikkei OnePlus X ollutkaan valtava menestys, lasia ja metallia yhdistävät rungot ovat viimeisintä huutoa tämän vuoden parhaissa puhelimissa. OnePlus 6 voisikin hyvin seurata iPhone X:n, Samsung Galaxy S9:n ja Sony Xperia XZ2:n esimerkkiä.

Onko tässä tuleva OnePlus 6? (lähde: ITHome)

Vuodetussa kuvassa näkyy myös pitkittäin sijoitettu kaksoiskamera, joka on sijoitettu puhelimen keskelle. Sen alapuolella näyttäisi olevan myös sormenjälkitunnistin.

Jälleen yksi vuodettu kuva näyttää hyvin samankaltaiselta kuin aiemmatkin kuvat, joten niissä saattaa hyvinkin olla jotain perää.

Näytössä on lovi ja puhelimessa on oikea suoritin (lähde TechTastic) (Image: © Techtastic)

Olemme nähneet myös vuodetun komponenttilistan, jonka mukaan puhelimessa olisi 6,28-tuumainen 2280x1080-näyttö. Laite olisi 7,5 millimetriä paksu ja painaisi 175 grammaa. Vuodetut screenshotit paljastavat näytön kuvasuhteeksi laajan 19:9.

Verkkokauppoihin on tullut myös jo myyntiin suojakuoria OnePlus 6:lle, vaikkei puhelinta ole edes julkistettu. Myös niiden perusteella voi kuitenkin päätellä hieman, minkälainen muotoilu uutuudessa voisi olla.

MobileFun-nettikaupassa on jo esillä muutama Olixarin suojakuori, joiden muotoilu vastaa OnePlus 6:sta vuodettuja kuvia.

Läpinäkyvästä suojakuoresta näkee hyvin uuden notchin ja kameran (lähde: Olixar)

OnePlus 6:n uusi etukuori (Lähde: Olixar)
Jälleen yksi kuva puhelimen takakuoresta (Lähde: Olixar)

Aiempi OnePlus 5T julkaistiin ensin mustana ja vasta muutaman kuukauden päästä puhelimesta nähtiin myös rajoitetut erät valkoisella sekä punaisella värityksellä.

OnePlus 6 sen sijaan saatetaan nähdä sekä mustana että valkoisena, sillä kiinalaisfirma julkisti videon, jossa fanit saivat käsiinsä molemman väriset prototyypit puhelimesta.

Laitteet olivat vahvasti sumennettuja, mutta alla olevalta videolta näkee silti selvästi, että miehet ovat saaneet käsiinsä molemmat värit.

OnePlus 6:n kamera ja akku

Takana kaksoiskamera (20 MP ja 16 MP)

20 MP etukamera

Suuri, 3450 mAh:n akku

OnePlus 6:ssa tuullan lähes varmasti näkemään kaksi takakameraa ja vuodetun komponenttilistan perusteella puhelimessa voisi olla sama f1,7-tuplakamera 20 ja 16 megapikselin kennoilla – kuten OnePlus 5T:ssä.

Etukameraksi oli sen sijaan arveltu 20 megapikselin f2,0-kennoa, joka olisi mukava päivitys OnePlus 5T:n 16 megapikselin etukamerasta. Päivitys kuulostaa kuitenkin sen verran suurelta, että suhtaudumme siihen varautuneesti.

OnePlus on julkaissut Twitter-tilillään animaation, jonka mukaan kuvan saisi tarkennettua alert sliderin avulla.

Slide to focus with the Alert Slider. #OnePlus6

Viime aikoina OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau jakoi myös Weiboon useita korkearesoluutioisia kuvia, jotka olivat otettu OnePlus 6:lla.

Kuvan EXIF-tietojen perusteella ne olisi otettu 16 megapikselin takakameralla ja laatu näyttikin kieltämättä hyvältä. Kuvat olivat tosin luonnollisesti otettu hyvässä valossa.

Kamerapuhelimet pääsevät todelliseen testiin oikeastaan vasta huonossa valossa, joten jäämme vielä pimentoon OnePlus 6:n hämäräkuvausominaisuuksista.

OnePlus 6:n testikuva (Lähde: Pete Lau, Weibo)

OnePlus 6:n testikuva (Lähde: Pete Lau, Weibo)
OnePlus 6:n testikuva (Lähde: Pete Lau, Weibo)
OnePlus 6:n testikuva (Lähde: Pete Lau, Weibo)



Samaisen vuodetun komponenttilistan mukaan puhelimessa olisi 3450 mAh:n akku, joka olisi pieni parannus OnePlus 5T:n 3300 mAh:n akkuun nähden.

Kannattaa myös huomioida, että suurin osa teknisistä tiedoista vastaa Oppo R15:ta komponenttilistaa. OnePlussan lippulaivamallit ovat usein samankaltaisia kuin Oppon puhelimet, sillä yritykset ovat samaa konsernia.

Tällä hetkellä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että OnePlus 6 tukisi langatonta latausta. OnePlus 5T:ssä ei ollut valmistajan mukaan kyseistä tekniikkaa, koska se ei ollut yhteensopiva Dash Charge -teknologian kanssa. Epäilemmekin, ettei tekniikka ole kehittynyt vielä niin paljon, että se saataisiin julkaistua vielä OnePlus 6:een.

OnePlus 6:n tehot ja muisti

VARMISTETTU: Snapdragon 845, 8 Gt RAM-muistia, 256 Gt tallennustilaa

OnePlus saattaa julkaista myös edullisemman mallin pienemmällä muistilla

Tässä kohdassa meidän ei tarvitse arvailla, sillä toimitusjohtaja vahvisti, että OnePlus 6:ssa tulee olemaan Snapdragon 845 -suoritin, 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa.

Odotamme kuitenkin myös edullisempaa vaihtoehtoa, jossa olisi vähemmän RAM-muistia ja tallennustilaa. Huhujen mukaan RAM-muistia olisi 6 gigaa ja tallennustilaa 64 gigatavua. Puhelimesta löytyisi todennäköisesti myös Android 8.1 -käyttöliittymä.

Olemme kuulleet myös toisesta vuodosta, jonka mukaan OnePlus 6:sta julkaistaisiin Snapdragon 845 -suorittimella, 6 gigatavun RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla varustettu versio – tulemme siis todennäköisesti näkemään ainakin kaksi eri versiota uudesta puhelimesta.

OnePlus on antanut myös hieman esimakua kuutosen tehoista julkaisemalla Twitter-videon otsikolla "the speed you need".

Lisää vuotoja ja uutisia OnePlus 6:sta

Kuulimme aikaisemmin, että OnePlus 6:ssa saattaisi olla näytön alle sijoitettu sormenjälkitunnistin, mutta tällä hetkellä se vaikuttaa epätodennäköiseltä. Toimintoa kun ei olla nähty vielä missään muussa tunnetussa älypuhelimessa kuin äärimmäisen kalliissa Huawei Porsche Design Mate RS:ssä.

Lukuisten näkemiemme vuotojen perusteella OnePlus 6:ssa näyttäisi olevan takakuoreen sijoitettu sormenjälkitunnistin – joskin se saattaa olla pienempi kuin 5T:n pyöreä skanneri.

Olemme kuulleet toisaalta myös, että puhelimessa voisi olla kehittyneempi kasvojentunnistusjärjestelmä kuin OnePlus 5T:ssä. Järjestelmä saattaisi olla jopa niin hyvä, että se pystyisi kilpailla iPhone X:n Face ID:n kanssa.

OnePlus julkaisi Twitter-tilillään myös mainoksen puhelimen uusista elekomennoista.

Aiemmissa OnePlussissa on ollut lukitusnäytöltä avattavia pikakomentoja, joiden avulla on pystynyt laukaista vaikkapa kameran tai taskulampun. Mainos saattaisi viitata siihen, että uudessa OnePlus 6:ssa nähtäisiin uusia eleitä.

Speed up your experience with gestures. #OnePlus6

OnePlus 6 Avengers: Infinity War edition

Puhelimesta löytyy jopa pala supersankaria, sillä Deadlinen mukaan OnePlus 6:sta julkaistaan myös Marvel-teemainen OnePlus 6 Avengers: Infinity War edition -malli.

Jää nähtäväksi päätyykö OnePlussan erikoismalli Suomeen asti, mutta siinä olisi ainakin supersankariluokan komponentit, sillä suorittimena nähdään Snapdragonin 845, RAM-muistia on 8 Gt ja tallennustilaa 256 Gt. Siinä tullaan todennäköisesti näkemään myös elokuvan inspiroima ulkokuori.