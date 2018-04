Samsung Galaxy S9 Plus -arvostelu review

Samsung Galaxy S9 Plus on markkinoiden paras Android-puhelin kiitos sen suuren 6,2-tuumaisen kaarevan näyttönsä ja upeilla hämäräominaisuuksilla varustetun kaksikennoisen kameransa. Puhelin näyttää eittämättä aivan viime vuoden S8 Plussalta, mutta se on vaihtanut sormenjälkitunnistimen järkevämpään paikkaan ja hankkinut stereokaiuttimet. Uusi AR Emoji on sen sijaan keskeneräiseltä tuntuva Animoji-kopio. Galaxy S9 Plussan korkeampaa hintaa on vaikea puolustella, mutta se on silti markkinoiden paras suurinäyttöinen puhelin.

Äskettäin julkaistu Samsung Galaxy S9 Plus on tämän hetken kehittynein suurinäyttöinen puhelin. Siinä on lähes Note 8:an kokoinen näyttö ja upeat kamerat, mutta ulkoisesti puhelin on lähes identtinen viime vuoden S8 Plussan kanssa.

Uutuus tuntuu eittämättä hieman itseään toistavalta päivitykseltä S8 Plussalle. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kyseinen malli on pitänyt hallussaan parhaan puhelimen titteliämme viimeiset 11 kuukautta.

Olemme nyt testanneet Galaxy S9 Plussaa muutaman viikon ajan ja mielestämme sen kaksi vaikuttavinta tekijää ovat hyvät hämäräkuvausominaisuudet ja suuri näyttö. Samsungin valtava kaareva 6,2-tuumainen näyttö lienee edelleenkin suurin syy valita puhelimen Plus-malli tavallisen Galaxy S9:än sijaan. Kummastakin mallista löytyy aiempaa parempi 12 megapikselin kamera, jossa on todella laaja f/1.5 aukko.

Galaxy S9 ja S9 Plus ovat itse asiassa maailman ensimmäiset puhelimet, joista löytyy niin laaja aukko. Sen hyödyt tulevat esiin erityisesti heikossa valaistuksessa, jossa se peittoaa jopa Google Pixel 2 XL:än.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Lilac Purple is the hot new color on this year's Galaxy phones

Galaxy S9 Plus loistaa uudella kaksoiskamerallaan. Toinen linsseistä on teleobjektiivi, josta löytyy kaikki Note 8:sta tutut teleominaisuudet. Sen lisäksi siinä on myös tavallinen 12 megapikselin laajakulmalinssi, joka kykenee muun muassa huimaan 960 fps -hidastukseen. Takakamera on tunnettu myös erikoisesta teknologiastaan, joka mahdollistaa kameran aukon vaihtamisen f/1.5:en ja f/2.4:än välillä valotuksesta riippuen.

Puhelimesta löytyy myös 8 megapikselin etukamera, jota voi käyttää vaikkapa uuteen AR Emoji toimintoon – joka tosin on lähinnä halpa kopio Applen Animojista. AR Emoji tuntuu yhä keskeneräiseltä, eikä se tehnyt meihin samanlaista vaikutusta kuin puhelimen muut ominaisuudet.

Samsung on selvästi oppinut Galaxy S8:an saamasta kritiikistä ja ymmärtänyt siirtää puhelimen takakuoreen sijoitetun sormenjälkitunnistimen keskelle puhelinta. Sormenjälkitunnistin oli aiemmin sijoitettu hankalasti kameran viereen, mutta nyt se on loogisessa paikassa heti kameroiden alapuolella. Valmistaja on samalla parantanut myös biometrisiä toimintojaan yhdistämällä kasvojentunnistuksen ja iirisskannerin yhdeksi saumattomaksi järjestelmäksi. Galaxy S8 Plussaa kritisoitiin myös stereokaiuttimien puutteesta, mutta nyt Samsungin lippulaivasta löytyy myös tämä paljon toivottu ominaisuus.

Jos Samsungin yhtäkkinen innostus stereokaiuttimiin, Face Unlock -toimintoon, AR Emojiin ja päällekkäin sijoitettuihin kameroihin kuulostaa yritykseltä kopioida kaikki iPhone X:n ominaisuudet, olet luultavasti oikeassa. S9 Plus yrittää olla kaikessa yhtä hyvä kuin Apple, mutta tarjoaa lisäksi suuremman näytön, monien kaipaaman kuulokeliitännän ja jopa Google Pixel 2 XL:än päihittävät hämäräkuvausominaisuudet.

Galaxy S9 Plussan pahimmat kilpailijat eivät kuitenkaan ole Applen tai Googlen lippulaivamallit, vaan Samsungin omat puhelimet. Galaxy S8 Plus on uutuuden julkistuksen jälkeen hinnoiteltu varsin houkuttelevasti, joten se on todennäköisesti parempi vaihtoehto monelle, jotka pitävät S9 Plussan hintalappua hieman liian korkeana. Kaikkein hienointa ja suurinta puhelinta etsiville suunnattu Samsungin lippulaiva Galaxy Note 9 taas julkaistaan mitä luultavimmin jo puolen vuoden sisällä. Moni nykyinen S8:an tai S7:än omistaja on valmis odottamaan siihen asti, sillä S9 Plus ei tarjonnut mitään mullistavaa.

Ennen uuden Galaxy Note 9:än saapumista Samsung Galaxy S9 Plus on kuitenkin markkinoiden paras suuri Android-puhelin.

Katso alta ensikatsauksemme Samsung Galaxy S9:ään ja S9 Plussaan.

Etsitkö hieman kompaktimpaa ja edullisempaa vaihtoehtoa? Lue tästä arvostelumme Samsung Galaxy S9:stä

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S9 Plus julkaistiin 16.3. ja se on nyt saatavilla suoraan jälleenmyyjiltä

Puhelimen hinta edeltäjäänsä korkeampi, suositushinta on 999 euroa

Halvempi kuin iPhone X

Samsung Galaxy S9 Plussan tekniset tiedot Mitat: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm

Paino: 189 g

Näytön koko: 6,2 tuumaa

Suoritin: Exynos 9810

RAM-muisti: 6 Gt

Muisti: 64 Gt

Kamera: Kaksi 12 megapikselin takakameraa, 8 megapikselin etukamera

Akku: 3500 mAh



Samsung Galaxy S9 Plussan virallinen julkaisupäivä oli 16.3. eli kaksi viikkoa ennakkotilausten alkamisen jälkeen.

Galaxy S9 Plus maksaa 999 euroa, joten sen hinta on 100 euroa Galaxy S9:ää korkeampi. Puhelimeen on tuskin vähään aikaan odotettavissa suurempia alennuksia ja tällä hetkellä kaikki suomalaiset liikkeet tuntuvat pitäytyvän Samsungin suositushinnassa.

Muotoilu

Samsung jatkaa tyylikästä lasia ja metallia yhdistävää muotoiluaan

Puhelimen ulkoiset muutokset ovat pieniä, sen kokoeroa aiempaan S8 Plussaan ei huomaa

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu järkevämmin ja S9 Plus on saanut myös stereokaiuttimet

Galaxy S9 Plus on ehkäpä markkinoiden tyylikkäin älypuhelin Samsungin väsymättömän muotoilutyön ansiosta. Se ei ole ulkoisesti kovinkaan erilainen kuin viime vuonna julkaistu edeltäjänsä, mutta harva S8 Plussan käyttäjä aikoisi muutenkaan päivittää puhelintaan näin aikaisin.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy S9 Plus (left) and the Galaxy S9 (right) are both dust and water-resistant Image 2 of 3 The fingerprint sensor is now in a better center-aligned location, even if the pad is smaller than on other Androids Image 3 of 3 But wow, does the back of the device retain fingerprint smudges. We JUST cleaned it, too.

Samsung on tehnyt muutamia merkittäviä muutoksia puhelimen takakuoreen. Esimerkiksi sormenjälkitunnistin löytyy yhä puhelimen takapuolelta, mutta nyt se on sijoitettu puhelimen keskiosaan suoraan kameran alapuolelle. Tämä on kauan odotettu parannus S8 Plussan sormenjälkitunnistimeen, joka oli sijoitettu hankalasti aivan takakameran viereen. Enää sinun ei siis tarvitse pyyhkiä kamerasi linssiä puhtaaksi sormenjäljistä. Järkevämmästä sijainnistaan huolimatta sormenjälkitunnistin tuntuu kuitenkin kilpailijoita pienemmältä.

Galaxy S9 Plussaa myydään Suomessa Lilac Purple-, Midnight Black- ja Coral Blue -värityksillä. Ainakin meidän mustan testiyksilömme lasikuoret keräsivät reippaasti sormenjälkiä, vaikka pyyhimme sitä kuvausten välissä. Asia korjaantuu kuitenkin helposti suojakuorella, joka tuntuu muutenkin järkevältä investoinnilta tämän hintaluokan puhelimeen.

Image 1 of 4 It's as big as this New York City Nathan's hotdog Image 2 of 4 The curved display and slim design makes for a winning combination Image 3 of 4 We recommend a Samsung Galaxy S9 Plus case for this fragile handset Image 4 of 4 Three of four color options are available in the US and Europe

Muotoilun puolesta puhelimessa ei oikeastaan ole mitään muuta eroa S8 Plussaan. Puhelimen mitat ovat muuttuneet muutaman millin lyhyemmiksi näytön ylä- ja alareunojen pienennyttyä hieman, mutta ero ei ole silmiinpistävä.

Galaxy S9 Plus on suuri puhelin, joten sormiaan joutuu venyttämään tosissaan, jos puhelinta haluaa käyttää yhdellä kädellä. Huomasimme, että muun muassa Google Mapsin käyttäminen yhdellä kädellä oli todella haastavaa jopa isokätisille. Jos siis epäilet puhelimen olevan liian iso sinulle, suosittelemme pienempää Galaxy S9:ää.

Monesta kilpailijastaan poiketen Samsung on päättänyt pitää kiinni kuulokeliitännästä ja microSD-paikasta. Sen vasemmalta reunalta löytyy myös edelleen erillinen fyysinen nappi Bixbylle. Harmiksemme sitä ei kuitenkaan pysty ohjelmoimaan uudelleen jollekin hyödyllisemmälle toiminnolle.

Näyttö

6,2-tuumainen kaareva Quad HD+ Super AMOLED -näyttö

Näyttö kattaa nyt 90% puhelimen etualasta

Ei vielä lasin alle sijoitettua sormenjälkitunnistinta

Galaxy S9 Plussan 6,2-tuumainen näyttö ei vaikuta pelkästään koollaan vaan myös laadullaan. Samsung on päättänyt pitää Infinity Displayn täysin samana kuin aiemmassa Galaxy S8 Plussassa, mutta se on silti yksi markkinoiden parhaista näytöistä.

The S9 Plus sports the same lovely curved screen – now with a tiny bit less bezel

Samsungin laaja 18,5:9 -kuvasuhde on toiminut tiennäyttäjänä muille pienireunaisille näytöille. Infinity Display kykenee jopa Quad HD+ -resoluution, mutta näyttää hyvältä myös Full HD -materiaalin kanssa. Se erottuu edukseen pyöristetyillä reunoillaan, syvällä värintoistollaan ja korkealla kontrastisuhteellaan.

Galaxy S9 Plussan näyttö kattaa nyt 90 % puhelimen etualasta, joten puhelin on lähes reunaton. iPhone X:stä poiketen näytössä ei ole myöskään mitään lovea (notch), vaan puhelin tuntuu yksinkertaisesti pelkältä näytöltä.

Kaareva näyttö on harmillisesti altis virhekosketuksille, koska se tunnistaa sormet puhelimen sivuilla. Ilmiö korostuu erityisesti näin suuren puhelimen kanssa, koska siitä joutuu pitämään kiinni tavallista tiukemmin. Virhekosketukset olivat välillä turhauttavia, koska esimerkiksi pikkurilli osui helposti edge-näytön backspace-painikkeeseen. Saimme siis välillä ihmetellä, kun puhelin alkoi yhtäkkiä pyyhkiä kirjoittamaamme viestiä.

Puhelimeen odotettiin kovasti näyttölasin alle sijoitettua sormenjälkitunnistinta, sillä kiinalaiset puhelinvalmistajat olivat jo onnistuneet sen toteutuksessa. Toistaiseksi sellaista ei kuitenkaan löydy Samsungin puhelimista. Uskomme silti, että ominaisuus näkee päivänvalon uudessa Note 9:ssä tai ensi vuoden Galaxy S10:ssä.