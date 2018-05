Anmeldelse: LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ er helt uden overraskelser, en smartphone, hvor der ikke er taget nogen chancer, en telefon, der skal være smart, men ikke oversmart. Den er forsynet med et Al-styret kamera, kraftige "Boombox" højtalere og en klar 6,1 tommer skærm. Den tegner til at blive en fornuftig men ikke drastisk opgradering i forhold til LG G6.

G7 ThinQ, LG’s nye Android phone, prøver at sælge sig selv på en lysende klar LCD skærm, som kan ses i direkte solskin, hvilket er en smule ironisk, for resten af denne telefon er ikke ligefrem strålende.

Den tegner til at blive en fornuftig, men ikke afgørende opgradering i forhold til sidste års LG G6 med en større 6,1-tommers skærm, Al-forbedrede kameraer, kraftige Boombox højtalere, hurtigere chipset og Google's Android 8.0 Oreo software.

Den er ikke umiddelbart imponerende. LG G7 har ikke en afrundet OLED skærm som Samsung Galaxy S9, et tredobbelt kamera som Huawei P20 Pro, eller den forventede værdi som OnePlus 6. Og på trods af dets kontroversielle "notch" i toppen har det ikke Apple's fancy 3D TrueDepth kamera som iPhone X.

LG understreger, at dette er en smart, men ikke prangende telefon. Som "ThinQ"-delen af navnet antyder, er det producentens mening at overføre Al til alle sine smart-modeller, uanset hvor mærkeligt navnet lyder. Udmøntningen på denne nye ThinQ er dog heldigvis lidt mere praktisk end navnet.

LG ThinQ er en temmelig ordinært udseende mobil fra LG, hvor der ikke er taget nogen chancer. Den er behagelig, men på ingen måde overraskende.

Der er en speciel Al knap på venstre siden af telefonen, og LG presser ikke sin egen virtuelle hjælper ind i din dagligdag, som Samsung gør med Bixby. Nej, denne knap fører dig til den velkendte Google Assistant og anvender far-field voice recognition til bedre at kunne opfatte dine kommandoer. Vi kan kort sagt allerede sige, at den er bedre end Bixby knappen.

Dens dobbelte Al-kamera er i stand til at kategorisere motiver og automatisk tune dets indstillinger til at optage bedre fotos via kunstig intelligens. Det kan også registrere dårlige lysforhold og anvende Super Bright Mode til at gøre fotos og videoer fire gange lysere end på G6 - i en lavere opløsning.

Vi testede et præfabrikeret LG G7 i en uge og noterede os en forbedret billedkvalitet i forhold til G6, ligesom vi så på LG V30S ThinQ, den første LG telefon med et Al kamera og Bright Mode. Vi har også altid godt kunne lide dens vidvinkel kamera på bagsiden, som optager mere af det, vi ser, samt LG's robuste filmiske video-redskaber. Foran på G7 har LG langt om længe opgraderet dets front-facing kamera til 8MP.

Kunstig intelligens eller maskinel læring er blot én måde at hjælpe til at optage bedre billeder, men ligesom med megapixel-tallet er det mere afgørende, hvordan billederne ser ud, efter at det hele er blevet bearbejdet. Den endelige kamera software og den endnu ikke fastlagte pris vil blive afgørende for om LG G7 ThinQ bliver årets kommende smartphone hit, eller om vi i stedet vil begynde nedtællingen til lanceringen af den uundgåelige LG V40.

Pris og lanceringsdato

Den endnu ukendte pris forventes at ligge under iPhone X

Lanceringsdatoen er endnu ukendt

Vi venter stadig på den officielle pris og informationer om lanceringstidspunktet.

Super Bright LCD og glas design

6.1-inch Super Bright LCD display gør det lettere at se skærmen på din telefon udendørs

Notch design baner vejen for statusladet ‘New Second Screen’

Sleep/wake button flyttet om på siden, fingeraftrykssensor stadig bagpå

Glas bagside, 3.5mm hovedtelefonstik og vandtæt IP69-klassificering

The LG G7 designet lægger vægt på dens 6,1 tommer LCD skærm, som fylder næsten hele fronten af telefonen bortset fra en "notch" i toppen og en lille indfatning i bunden. Dens generelle skærmæstetik er en stor forbedring i forhold til det sammenstykkede metaludseende på LG G5 for to år siden, selv om det betyder, at man må undvære et udskifteligt batteri.

"Notch'en" på venstre og højre side kan skjules i sort eller fremhæves i forskellige farver og nuancer. Uanset hvad giver det ekstra plads til ikoner for tid og batteristatus.

LG kalder skærmpladsen i toppen til højre og venstre for notch'en for dens "New Second Screen", men det er den ikke. Ikke som der på LG V10 og LG V20 var tale om en "second screen", der i det mindste viste detaljerede beskeder. Det er simpelthen stedet, hvor tiden, batteriprocenten og mindre meddelelser har hjemme.

Notch'en er også LG’s måde at udvide skærmen til et 19,5:9 format. Der er en lille smule mere plads til at indpasse alle disse status-ikoner. Og for resten, hvis du ikke bryder dig om det kontroversielle notch-look, kan du altid "skjule det" ved at dække skærmhjørnerne. Eller hvis du gerne vil understrege dette Apple-agtige træk, kan du ændre farven (men den midterste notch vil altid være sort). Du kan ganske vist se siderne på det skjulte LED notch, men kun med et undersøgende blik i et bestemt lys.

Mere afgørende er det, at hele displayet kan blive meget klart - maksimalt ved 1.000 nits. Det gør den ideel for udendørs brug, mens en almindelig smartphone har sit maksimum ved 500 eller måske 600 nits. LG kalder det dens Super Bright Display og siger, at den er 30% mere energieffektiv på denne indstilling end skærmen på LG G6.

Samsung Galaxy S9 Plus (foroven) vs LG G7 ThinQ (forneden) i direkte sollys. The G7 stod lysere i denne test.

Super Bright Display mode holder i tre minutter, en begrænsning for at spare batteri og undgå overopvarmning. Det var lige længe nok til at læse en besked på skærmen, mens vi gik udendørs i direkte sollys under vores test. Problemet er, at Samsung Galaxy S9 Plus , som vi havde med os, også viste et maksimum på mere end 1.000 nits. Det er en af de få telefoner, der kan gøre det ud over G7, men det er også dens direkte konkurrent.

LG G7 ThinQ har en fingeraftrykssensor bagpå, som er let at komme til, lige under et vertikalt placeret dobbeltobjektiv kamera. Men denne sensor klikker ikke ind på dobbelt som en sleep/wake knap som på andre nyere LG telefoner. LG's design team har - efter megen kritik - valgt igen at anbringe power-knappen på højre side af telefonen - hvor den hører hjemme.

Kan I huske, da LG anbragte både sleep/wake-knappen og volume-knappen på bagsiden af dets telefoner, ca. LG G4? Det gav ganske vist glattere sider, og den var lettere at tage fat om, uden at man kom til at trykke på en af disse knapper, men denne udformning føltes altid for anderledes. LG G7 føles som en mainstream og øjeblikkelig velkendt smartphone, og det er en god fornemmelse.

Sleep/wake-knappen er tilbage på højre side af telefonen. Fingeraftrykslæseren sidder stadig bagpå, men den klikker ikke ind.

Der er også en knap mere: den nye særlige Al knap, som sidder på venstre side af metalrammen. Flere gange kom vi ved en fejltagelse til at trykke på denne knap, som fører direkte til Google Assistant, fordi vi troede, at det var knappen til at skrue ned for lyden. Vi har det samme problem med Samsungs Bixby-knap. Heldigvis kan du slå LG's Al-knap fra, og producenten overvejer at lade brugerne placere den anderledes i fremtiden.

Men LG’s AI-knap er bedre end Samsungs. Et enkelt tryk fremkalder Google Assistant, et dobbelttryk tager dig direkte til Google Lens, og et langt tryk på knappen tager dig direkte til voice commands med Assistant. Det er et langt mere intuitivt system end Samsungs og et, vi kan se os selv bruge.

LG G7 findes i flere forskellige farver: Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black, and New Platinum Gray.

LG G7 har et rent om end enklere udseende end den afrundede Samsung Galaxy S9 og Apple’s all-screen OLED. Du kan vælge mellem forskellige farver for at sætte lidt kulør på tingene: Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black, og New Platinum Gray. Men der er ikke alle farvene, der vil kunne fås i alle lande.

AI-styrede kameraer

Dual-sensor 16MP kamera på bagsiden, en med ultra vidvinkel.

AI software forsøger at aflæse motivet og tilpasse indstillingerne.

Super Bright Kamera giver 4x lys ved 1/4 opløsning

8MP front-facing kamera er en stærk forbedring i forhold til foregående LG telefoner

LG G7 ThinQ udstyrer sit kameras hardware med imponerende specifikationer og kombinerer det med en Al software, som forsøger at aflæse, hvad du står over for. Den kunstige intelligens teknologi kategoriserer motivet i 19 forskellige optagelses-modes og finjusterer farver og lysforhold undervejs.

Dobbeltobjektivet giver mulighed for en bedre blænde og ultra vidvinkel fotografier.

Et Al kameras software sender en syndflod af gætterier om, hvad det kan være for et motiv; et menneske, et dyr, mad osv. Det går tilmed endnu mere ned i detaljerne og forsøger at gætte et specifikt produktnavn eller en dyrerace. Nogle gange er det rigtigt og tilpasser kameraets indstillinger korrekt, men nogle gange tager det helt fejl og er lige til at grine ad. Det er i hvert fald svært at lade være med, når dit Al kamera gætter på, at din skinkesandwich er en puddel. Så har det nok taget fejl.

Super Bright Kamera er mere præcist, opfanger automatisk dårlige lysforhold og forstærker lyset fire gange mere end normale billeder og tilmed dobbelt så lyst som LG V30S ThinQ ‘Bright Mode’. Prisen er her, at fotografierne bliver til 4MP, og 4K UHD video skæres ned til 1080p. Huawei P20 gør noget lignende med dets 40MP kamera, hvor billederne omformes til 10MP fotografier. (Kan du se matematikken? Del altid foto eller video opløsningen med 4).

Tricks som AI-styret motivaflæsning og Super Bright Camera mode holder LG inde i kampen om titlen som bedste telefonkamera.

Det 16MP dual-kamera – med et imponerende hurtig f/1.6 normal objektiv og et f/1.9 vidvinkel objektiv – benytter sig af et par Sony IMX 351 sensorer på 1/3.1 tommer. Det er mindre end den gennemsnitlige kamerasensor på en flagskibstelefon ( S9 kamera har en 1/2.55-tommer sensor og Pixel 2 har en 1/2.6-tommer sensor). LG siger, at det ikke er nødvendigt med større sensorer for at opnå imponerende resultater. Det vil vi snart efterprøve.

Vi har stadig til gode at evaluere den endelige kamera software for at se, om LG har ret angående dets mindre sensorer bag på kameraet. Men vi kan allerede sige, at front kameraet på 8MP er en stor forbedring i forhold til tidligere LG telefoner, og at vi godt kan lide vidvinklen bagpå. Det optager mere af, hvad der er foran os takket være en 71 graders synsvinkel.

Boombox højtalere

Kraftige Boombox højtalere med dyb bas

DTS:X 3D Sound og 32-bit HiFi Quad DAC

G7 ThinQ er udstyret med, hvad LG kalder en Boombox højtaler, og den har masser af volumen. Den bruger hele telefonen til at pumpe en kraftig bas ud, og den giver en endnu kraftigere lyd, når den ligger på bordet eller endnu bedre i en hul trækasse eller en guitar. I vores tidlige tests er der en klar forskel, når den spiller den samme sang placeret ved siden af Samsung Galaxy S9.

Læg telefonen på en hul trækasse, som f.eks. en guitar, og du får en meget højere lyd fra genklangen.

Telefonen er også pakket med nogle af de bedste audio specifikationer, heriblandt DTS:X 3D Sound via alle kablede hovedtelefoner, og en 32-bit HiFi Quad DAC med 50% støjreduktion. Hvis du er vild med lyd, vil du fornemme den renere lyd. Det ene problem, vi kan se, er, at denne telefon kun har en højtaler i bunden. Man kan alt for nemt komme til at dække over højtalere, når man holder den i hånden og ser en YouTube video i landskabsformat.

Specifikationer og software

Flagship level chipset: Snapdragon 845, 4GB RAM, 64GB lagringsplads

6GB RAM og 128GB en mulighed om end noget usikkert.

Android 8.0 Oreo med LG software skin og Smart Bulletin

Med LG G7 ThinQ laver LG ikke den samme fejl som med G6, som kom på markedet med et Snapdragon 821 chipset, mens andre telefoner var udstyret med en Snapdragon 835 chip. Hvis et firma vil lancere et flagskib, så må det også have de nyeste specifikationer på dette niveau.

LG G7 vil være hurtig, men næppe den hurtigste telefon på markedet.

Det er derfor, at LG G7 er udstyret med dette års førende smartphone chip, Snapdragon 845, og den er kombineret med 4GB RAM, 64GB intern lagring, og et microSD card slot til udvidet lagring. Alt i alt betyder det, at LG G7 vil være hurtig nok til at klare konkurrence i 2018.

Den vil næppe være den hurtigste på markedet, men bestemt hurtig nok for de fleste mennesker. Mange telefoner, heriblandt Samsung Galaxy S9 Plus, har 6GB RAM. Der findes også en version af G7 med 6GB RAM og 128GB intern lagring, men LG har ikke sagt noget om, hvornår den bliver markedsført.

LG G7 har også det nyeste operativsystem Android Oreo. Den faktiske software ser ikke ud til at være meget anderledes end på tidligere LG telefoner.

Batteritid

3,000mAh batteri er mindre end V30 3,300mAh capacity

Skulle stadig levere nok batteriliv til en hel dag på grund af software trick

QuickCharge 3.0 wired charging såvel som wireless charging

We venter stadig på at foretage mere grundige tests for at kunne sige, hvordan LG G7 ThinQ klarer sige, når det gælder batteriets levetid. Vi har dog nogle fingerpeg.

Med en LCD og et mindre batteri vil vi ser nærmere på batteriets ydeevne i en endelig anmeldelse.

G7 ThinQ har en 3,000mAhbatterikapacitety, hvilket er mindre end LG V30’s 3,300mAh batteristørrelse. Dette er ifølge LG et kompromis for at bevare telefonens dimensioner, selvom den er en smule tykkere V30. Vi er også opmærksomme på LCD, når OLED displays er kendt for deres batteribesparende teknologi.

Den gode nyhed? Vi regner stadig med at få en hel dags batteritid, da avanceret software tricks kan kompensere for den mindre batterikapacitet og LCD skærmen med det stærke lys.

Vi vil snart sætte batteritiden på en prøve såvel som genopladningstiden. The G7 bruger USB-C og understøtter officielt QuickCharge 3.0 og trådløs opladning. Uofficielt understøtter den QuickCharge 4.0 – hvis du kan opstøve sådan en oplader.

En tidlig dom

The LG G7 ThinQ er en smartphone på det sikre og helt uden overraskelser, power-knappen er tilbage på siden, hvor den hører hjemme, og giver os et all-screen display, bygget ind i en typisk glaskrop. Den er oven i købet med på den populære notch-bølge, som det er gængs blandt næsten alle Android telefoner lige nu.

LG G7 ThinQ lyser godt op, ideelt for direkte sollys. Men den har ikke ret mange avancerede funktioner. Den er god til det basale.

Dens 6.1-tommer skærm lyser ekstremt, og dets ene højtaler er meget kraftig. Resten af de store highlightser baseret på dets AI software, mest når det gælder bagsidekameraets 16MP dobbeltoptik og dens 8MP front facing kamera. De tegner til i det mindste at være konkurrencedygtige, selv om den kunstige intelligens' overlegenhed ikke er helt overbevisende.

G7 tager ikke nogen chancer – den er ikke afrundet, har ikke en læderbagside og prøver ikke på at flytte alle knapperne fra siden om til telefonens bagside, som vi så med LG G4. Der er heller ikke et varmt udskifteligt batteri eller modul som på LG G5. Og dette er LG's tredje flagskib med et all-screen display, hvilket ikke er nogen nyhed et år efter LG G6. Men alligevel den kan godt gå hen at blive LG's bedste smartphone-flagskib, hvis det kun er det basale, du er interesseret i, og hvis dens pris er rigtig.