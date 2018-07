Oppo Find X vastaan Vivo Nex: reunattomien puhelinten kaksinkamppailu

Tuntuu, että puhelinten muotoilu on ottanut suuren harppauksen eteenpäin Vivo Nexin ja Oppo Find X:n julkaisun myötä.

Molemmat puhelimista kuuluvat samaan kiinalaiseen emoyhtiöön, mutta ovat silti yllättävän erilaisia.

Ne asettuvat rohkeasti iPhone X:n, Huawei P20 Pron ja OnePlus 6:n kaltaisia suosikkipuhelimia vastaan luopumalla täysin näyttölovesta. Molempien puhelinten näytöt kattavat reippaasti yli 90 % puhelimen etuosan pinta-alasta.

Reunattoman näytön toteutus vaatii luonnollisesti uusia innovaatioita, joten molemmista puhelimista löytyy muun muassa erikoiset pop-up-kamerat.

Laitoimme puhelimet rinta rinnan selvittääksemme kumpi niistä on ohutreunaisten lippulaivojen kuningas.

Oppo Find X vastaan Vivo Nex: näyttö

Molempien puhelinten näytöt ovat erittäin suuria ja kattavat puhelimen etupuolen lähes kokonaan. Näytöt todella vangitsevat käyttäjän katseen ja saavat kaikki viime vuonna julkaistut puhelimet näyttämään kivikautisilta.

Vivo Nexissä on 6,59-tuumainen Full HD AMOLED -näyttö, jossa on 388 pikseliä tuumaa kohden.

Vivon mukaan näyttö peittää 91,24 % puhelimen etuosasta eikä sen yläosassa tai sivuilla ole käytännössä lainkaan reunoja. Näytön liittimen vuoksi puhelimen alaosaan on jätetty ohut reunus.

Vivo Nexin näyttö kattaa 91,24 % etuosan pinta-alasta

Oppon näyttö on kuitenkin vielä Vivoakin vaikuttavampi. Find X:ssä on hieman Nexiä pienempi 6,42-tuumainen kaareva OLED-näyttö Full HD -näytöllä. Pienemmän kokonsa vuoksi näytön pikselitiheys on hieman korkeampi: 401 pikseliä tuumaa kohden.

Vaikuttavinta näytössä on kuitenkin sen reunattomuus. Find X:n näyttö kattaa peräti 93,8 % puhelimen etuosasta. Nexin tapaan siinä on ainoastaan alareuna, mutta se on hieman Vivoa ohuempi.

Oppo Find X:n näyttö kattaa 93.8% etuosan pinta-alasta

Oppo Find X vastaan Vivo Nex: muotoilu

Molemmat puhelimista ovat käytännössä metallia ja lasia. Niissä on lasiset etu- ja takakuoret ja metallinen runko.

Find X:n takalasin eleganssia eivät riko edes kamerat, sillä ne nousevat esiin erillisen kameramoduulin varassa. Kameraulokkeen kohdalla näkyy huomaamaton sauma.

Virtapainike on sijoitettu puhelimen oikealle sivulle ja äänenvoimakkuudensäätö puolestaan vasemmalle puolelle. Find X:n pohjasta löytyy niin USB-C-portti, monokaiutin kuin SIM-paikkakin. Puhelimesta ei löydy monen kaipaamaa kuulokeliitäntää, mutta ei löydy enää monesta muustakaan lippulaivasta.

Oppo Find X:n mitat ovat 156,7 x 74,2 x 9,4 millimetriä ja se painaa 186 grammaa. Puhelin tuntuu kuitenkin kokoaan pienemmältä olemattomien reunojen ja kaarevan muotoilun ansiosta.

Oppo Find X:n lasia ja metallia yhdistelevä muotoilu näyttää laadukkaalta

Suuremman näyttönsä vuoksi Vivo Nex on odotetusti Oppoa pidempi ja painavampi, mutta siitä huolimatta myös hieman ohuempi. Nexin mitat ovat 162 x 77 x 8 millimetriä ja se painaa 199 grammaa.

Nexissä on Find X:stä poiketen yhä kuulokeliitäntä. Se on sijoitettu puhelimen pohjaan USB-C-liitännän ja monokaiuttimen viereen. Virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö löytyvät oikealta puolelta, kun taas vasen puoli on omistettu Vivon omalle ääniassistentille.

Kummallakaan puhelimella ei ole vedenkestävyysluokitusta, joten niitä ei parane jättää uimashortsien taskuun.

Vivo Nexin takaosa häviää tyylipisteissä Oppo Find X:lle

Oppo Find X vastaan Vivo Nex: kamerat

Molemmat puhelimet ovat päättäneet asettaa näytön reunattomuuden kaiken muun edelle ja siksi niiden etupuolella ei ole paikkaa edes kameralle.

Aloitamme kuitenkin Vivo Nexin perinteisen mallisesta takakamerasta. Puhelimesta löytyy tyypillinen pystysuuntaan sijoitettu kaksoiskamera, jossa on 12 megapikselin pääkenno (f1,8) ja 5 megapikselin kakkoskenno (f2,4) optisella kuvanvakautuksella.

Erot tavallisiin puhelimiin tulevat kuitenkin esiin vaihtaessa kuvan etukameraan. Puhelimen yläosasta ponnahtaa nimittäin esiin 8 megapikselin (f2,0) selfie-kamera.

Vivo Nexin kamerat

Image 1 of 2 The dual rear-facing cameras of the Vivo Nex Image 2 of 2 And the pop-up selfie snapper on the Nex!

Oppossa edes takakamerat eivät ole näkyvissä muulloin kuin käytettäessä. Sen kaksi takakameraa ja yksi etukamera löytyvät puhelimen yläosasta nousevasta kameramoduulista, joka nousee esille nopeammin kuin Vivon etukamera.

Find X:n takaa löytyvät 16 megapikselin (f2,0) pääkenno ja 20 megapikselin (f2,0) kakkoskenno. Kameramoduulin toisella puolella on 25 megapikselin (f2,0) etukamera.

Oppo Find X:n kamerat

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Oppo Find X vastaan Vivo Nex: biometriset ominaisuudet

Vivo Nexin ulkopuolella ei näy sormenjälkitunnistinta, mutta sen ei pidä antaa hämätä – puhelimessa käytetään innovatiivista näyttöön upotettua sormenjälkitunnistinta.

Skanneri toimii hieman hitaammin kuin tavalliset sormenjälkitunnistimet, mutta se on siitä huolimatta riittävän nopea ja aivan yhtä varmatoiminen. Nexissä ei ole kasvojentunnistusta.

Vivo Nexin näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin

Oppo Find X:ssä ei puolestaan ole sormenjälkitunnistinta, mutta se käyttää yhtiön omaa O-Face-kasvojentunnistusteknologiaa.

O-Face muodostaa 3D-kuvan kasvoistasi etukameran ja infrapuna-anturin avulla. Puhelimen lukituksen saa avattua painamalla virtanäppäintä, jolloin kameramoduuli nousee automaattisesti tunnistamaan käyttäjän.

Se kuulostaa teoriassa melko epäkäytännölliseltä, mutta toimii huomattavasti sulavammin kuin luulisi.

Oppon O-Face-kasvojentunnistus toimii paremmin kuin luulisi

Oppo Find X vastaan Vivo Nex: tehot ja muisti

Oppo Find X:ssä on muiden Android-lippulaivojen tavoin Snapdragon 845 -suoritin. Puhelimessa on lisäksi 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa, joten myöskään tehot tai tallennustila eivät muodostu ongelmaksi. Find X:n käyttöjärjestelmänä toimii Android 8.1 Oreon päälle kasattu Oppon oma Color OS 5.1 -käyttöliittymä.

Siinä on vakiona kaikki Googlen sovellukset ja se tukee myös Android P:n betaversiota. Innokkaat pääsevät siis testaamaan maailman suosituimman käyttöjärjestelmän tulevaa versiota jo ennen sen virallista julkaisua.

Vivon Nexistä löytyy samainen Snapdragon 845 -suoritin sekä 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Sekin käyttää Android 8.1 Oreota, jonka päälle on asennettu Vivon oma FunTouch 3.1 -käyttöliittymä. Vivon käyttöliittymässä ei ole Googlen ohjelmia.

Oppo Find X vastaan Vivo Nex: akunkesto

Vivo Nexissä on valtava 4 000 mAh:n akku, joka on yksi markkinoiden suurimmista.

Oppo Find X:ssä on puolestaan hieman pienempi 3 730 mAh:n akku, mutta käyttäjät saavat ladattua akun nopeasti täyteen Oppon VOOC-pikalatausteknologian avulla. Kumpikaan puhelimista ei tue langatonta latausta.

Oppo Find X vs Vivo Nex: price and availability

Tällä hetkellä Vivo Nex on saatavilla ainoastaan Kiinassa, eikä valmistaja ole ilmoittanut vielä mitään puhelimen julkaisusta muissa maissa.

Sen 256 gigatavun versio maksaa tällä hetkellä 4998 yuania eli noin 645 euroa ja 128 gigatavun versio puolestaan 581 euroa

Oppo Find X on sen sijaan saatavilla useammassa maassa. Tähän mennessä se on vahvistanut, että puhelin julkaistaan elokuussa Kiinassa, Intiassa, Australiassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Hollannissa ja Pohjois-Amerikassa. Emme ole saaneet vielä tietoja mahdollisesta Suomen julkaisusta.

Puhelimen hinta on erittäin korkea, sillä sen hintalappu kohoaa peräti 999 euroon. Käytännössä siitä saa siis tällä hetkellä pulittaa yhtä paljon kuin iPhone X:stä.