Ensiarviossa Vivo Nex

Vivo Nex on kiehtova puhelin, koska se tekee monet asiat eri tavalla. Toistaiseksi se on ilmoitettu julkaistavaksi vain Kiinassa, mutta mikäli lanseeraus tapahtuu myös muualla maailmassa, saavat esimerkiksi Samsung ja Apple siitä merkittävän kilpailijan.

Et ehkä ole kuullut aiemmin Vivosta, mutta kiinalaisyhtiö on juuri julkaissut yhden kiinnostavimmista koskaan näkemistämme puhelimista, Vivo Nexin.

Vivon lippulaivamalliin on paketoitu reilusti seuraavan sukupolven ominaisuuksia, jotka vievät Vivon niin lähelle reunuksetonta puhelinta, että emme ole vastaavaa ennen nähneet.

Siinä on näytön alle upotettu sormenjälkitunnistin (jonka Vivo väittää olevan kaikkien aikojen tarkin), pop-up-etukamera sekä muutama muu tekninen mauste, jotka tekevät puhelimesta yhden tämän vuoden kiehtovimmista julkaisuista.

Vivo Nexin hinta ja julkaisupäivä

Meillä on huonoja uutisia heti kärkeen: Vivo Nex julkaistaan ainakin aluksi vain Kiinassa. Tulevaisuudessa julkaisu tapahtuu mahdollisesti muuallakin, mutta toistaiseksi Vivo on vahvistanut Nexin lanseerauksen vain Kiinassa – eikä sillekään vielä päivämäärää.

Myöskään hinnasta ei ihan vielä ole tietoa. Kyseessä on lippulaivamalli, joten oletamme sen olevan ainakin Huawei P20 Pron hintainen.

Muotoilu ja näyttö

Viimeisen vuoden ajan puhelinten muotoilu on keskittynyt pienentämään näytön reunoja mahdollisimman paljon, jotta 18:9-näyttöjä voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tapana on ollut lisätä näytön yläosaan lovi etukameran, kuulokeosan ja erilaisten sensorien kätkemiseen.

Vivo on kuitenkin päättänyt poiketa tästä kaavasta. Valmistaja on kehittänyt valtavasti uutta teknologiaa saavuttaakseen uskomattoman hyvän suhdeluvun: Näyttö kattaa peräti 91,24 prosenttia puhelimen etuosasta. Ei se siis täysin reunukseton ole – toisin kuin jostain markkinointipuheista voisi päätellä. Pohjassa on aavistuksen paksumpi reunus, mutta muuten runkoa kiertävät vain ohuet kehykset. Vaikka laitteessa ei ole edes näyttölovea, reunat ovat pohjaa lukuun ottamatta ohuemmat kuin iPhone X:ssä.

Reunuksettomuuden mahdollistamiseksi Vivo on käyttänyt kolmea erilaista teknologiaa.

Ensimmäinen on pop-up-etukamera, joka on puhelimen vasemmassa yläkulmassa. Pieni kamera pomppaa automaattisesti esiin kuvan ottamista varten, kun käynnistät etukameran kamerasovelluksesta. Kuvat räpsittyäsi selfie-kamera pudottautuu takaisin puhelimen sisään parissa sekunnissa. Tässä on uutuudenviehätystä!

Olimme hieman huolestuneita, kestääkö pop-up-kameran käynnistyminen turhan kauan nopean selfien ottamiseksi. Etukameraan vaihtamisen jälkeen kuvan saa otettua kuitenkin alle parin sekunnin kuluttua, joten emme ainakaan vielä ole turhautuneet liian hitaaseen käynnistymiseen.

Toisin kuin monissa muissa tänä vuonna julkaistuissa lippulaivamalleissa, Vivo Nexissä ei ole kasvojentunnistusta. Etukamera piilottelee puhelimen sisäpuolella, joten sen parin sekunnin odottelu kameran avautumiseksi joka kerta puhelinta avattaessa ei olisi tarkoituksenmukaista.

Selfie-kameran vieressä on 3,5 millin kuulokeliitäntä ja pohjassa USB-C-latausportti sekä monokaiutin.

Toinen innovaatio on kuulokekaiutin, jonka Vivo on integroinut suoraan näyttöön. Screen SoundCasting -niminen teknologia perustuu siihen, että ääni resonoi näytön pinnalla, minkä ansiosta voit asettaa korvasi mihin kohtaan näyttöä tahansa. Vivon mukaan tämä tarjoaa vieläpä paremman äänenlaadun. Tämä teknologia saattaa yleistyä ainakin Samsungin ja LG:n lippulaivoihin jo ensi vuonna.

Jää nähtäväksi, tarkoittaako tämä parempaa äänenlaatua myös silloin, kun puhelu tapahtuu äänekkäässä ympäristössä – ainakin tulemme taatusti testaamaan asiaa.

Kolmas mukana oleva tekniikka tuo puhelimeen näyttöön upotetun sormenjälkitunnistimen. Nex ei ole aivan ensimmäinen puhelin, joka käyttää tekniikkaa, mutta uutuudenviehätystä siinä silti on: Asetat vain sormesi näytölle, ja pääset kirjautumaan sisään. Olo on kuin scifi-elokuvassa.

Vivo Nexissä sormi pitää asettaa tiettyyn kohtaan näyttöä, joten sormenjälkitunnistimen käyttö on oikeastaan melko samanlaista kuin perinteisemmissä puhelimissa. Näytöllä on jopa sormenjälkitunnistimelta näyttävä ikoni, jotta osaat löytää nopeasti oikean kohdan. Lyhyen testimme aikana olemme todenneet sen toimivan ripeästi. Osaamme kertoa tarkkuudesta paremmin myöhemmin ilmestyvässä varsinaisessa arvostelussa, kun olemme saaneet vietettyä lisää aikaa uutuuspuhelimen kanssa.

Näiden uusien tekniikoiden avulla yhtiö on päässyt eroon näytön lovesta sekä pohjan paksusta reunuksesta. Vaikka näytön osuus puhelimen etuosasta ei ole aivan yhtä korkea kuin tämän vuoden Mobile World Congressissa esitellyssä Vivon konseptipuhelimessa, on vaikutelma silti mykistävä. Voimme vain kuvitella miltä tuntuisi siirtyä tähän puhelimeen vaikkapa iPhone 7:stä.

Näyttö itse on vain Full HD+ -tasoa, minkä huomaa videoita katsellessa, mutta toisaalta AMOLED-näytön värit ovat eloisia.

Puhelimen runko on pääasiassa lasia ja siinä on pyöristetyt kulmat, joten se istuu käteen varsin mukavasti. Emme vielä tiedä, onko Vivon käyttämä lasi vahvaa Gorilla Glassia, mutta puhelimen kestävyys selviää varmasti paremmin myöhemmin julkaistavan laajemman arvostelumme yhteydessä. Puhelin on isokokoinen, mutta 6,6 tuuman koosta huolimatta sitä on hyvin helppo pitää yhdessä kädessä.

199 gramman painollaan se ei ole markkinoiden kevein, mutta toisaalta kokonsa puolesta jotain tämän painoista siltä odottaakin. On hyvä huomioida myös se, että puhelin ei ole veden tai pölyn kestävä, joten Nex kannattaa suosiolla jättää hieman kauemmas mökin laiturista.

Komponentit ja ominaisuudet

Vivo Nexin sisällä sykkii odotetusti huippuluokan Qualcomm Snapdragon 845 -suoritin, jonka olemme nähneet monissa tämän vuoden lippulaivoissa ja jonka uskomme pelittävän hyvin myös Vivossa.

Näin sopii ainakin olettaa, koska sen parina on 8 gigatavua RAM-muistia. Lyhyen testimme aikana sovellukset latautuivat nopeasti, ja käyttöjärjestelmässä liikkuminen oli sujuvaa. Toiveemme ovat siis korkealla.

Tallennustilaa on vakiona peräti 256 gigaa, joten emme voi juurikaan valittaa microSD-paikan puuttumisesta. Suurimmalle osalle käyttäjistä tallennustilan pitäisi riittää kevyesti.

Testipuhelimessamme on Kiinan markkinoille suunnattu erityinen käyttöjärjestelmä, joten emme pääse tällä hetkellä kokeilemaan yleisiä Android-palveluita, kuten Google Play -kauppaa.

Jos Vivo päättää julkaista Nexin muualla maailmassa, oletamme yhtiön muokkaavan käyttöjärjestelmäänsä ennen julkaisua.

Akku ja kamera

Vivo on valinnut voimanlähteekseen 4 000 mAh:n akun. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta se saattaa silti olla vaikeuksissa, kun ottaa huomioon poikkeuksellisen suurikokoisen näytön virrankulutuksen. Tulemme taatusti testaamaan tätäkin myöhemmin.

Lasisesta takakuoresta huolimatta Vivo ei ole lisännyt mukaan langatonta latausta, mutta pikalatausta laite kuitenkin tukee.

Kekseliäästä, puhelimen sisältä nousevasta etukamerasta jo mainitsimmekin. Selfieiden laatu on kohtuullinen, sillä puhelin käyttää 8 megapikselin kennoa ja f/2,0 aukkoa. Niillä ei luoda vielä yhtä ällistyttäviä omakuvia kuin vaikkapa Pixel 2 XL:llä tai Samsung Galaxy S9 Plussalla, mutta jo pelkkä uutuudenviehätys saa kuvaajan varmasti painamaan etukameran esille useammin kuin ennen.

Puhelimen takapuolella on kaksoiskamera, joka käyttää 12 ja 5 megapikselin kennoja.

12 megapikselin pääkameran aukko on f/1,8 ja 5 megapikselin kakkoskameralla puolestaan f/2,4. Toistaiseksi Vivo ei ole kertonut yksityiskohtia siitä, miten kameroiden roolit jakutuvat, joten päivitämme arviotamme, kunhan tiedämme enemmän.

Kamerassa on Huawei P20 Pron kaltaisia tekoälyominaisuuksia. Tekoäly tarkoittaa tässä sitä, että kamera pyrkii automaattisesti optimoimaan asetuksensa kuvattavaan kohteen perusteella.

Vivo on pakannut mukaan myös monenlaisia valmiita kuvaustiloja, kuten "kauneustilan", panoraamakuvauksen sekä tekoälyfilttereitä, jotka toimivat samalla tavalla kuin Snapchatissa.

Ensiarvio

Vivo Nex on eittämättä kiehtova puhelin, joka on pakattu täyteen innovaativisia ominaisuuksia. Puhelin on ensimmäinen kunnollinen vaihtoehto näyttölovelle, josta me kaikki haluaisimme päästä eroon mahdollisimman nopeasti.

Saattaa hyvinkin kestää pari vuotta ennen kuin Apple, Samsung, Huawei, LG ja muut suurimmat valmistajat ehtivät omaksua Vivon käyttämät teknologiat massatuotantoon. Emme malttaisi odottaa siihen asti, joten toivomme Vivon lanseeraavan innovatiivisen puhelimensa myös Kiinan ulkopuolella.

Täytyy kuitenkin muistaa, että innovatiivisista ominaisuuksistaan huolimatta Nex häviää yhä monella osa-alueella tämän hetken parhaille puhelimille, kuten Galaxy S9 Plussalle, iPhone X:lle ja Huawei P20 Prolle.