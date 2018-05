OnePlus 6 -arvostelu

OnePlus 6 on kasvanut teinistä aikuiseksi ja löytänyt oman paikkansa kivikovien kilpailijoidensa: Applen, Samsungin ja Sonyn rinnalla. Laitteen suorituskyky on erinomaisella tasolla, näyttö on kirkas ja toistaa värit tarkasti, muotoilu vetää silmäpareja puoleensa ja myös kamera on linjassa kilpailijoidensa kanssa.

OnePlus 6 on hiotuin ja laadukkaimmalta tuntuva puhelin yrityksen lyhyen elinkaaren aikana.

Puhelimessa on Samsung Galaxy S9:n ja iPhone X:n tapaan kokonaan lasinen ulkokuori ja suuri 6,28-tuumainen näyttö, jonka yläreunasta löytyy tämän vuoden puhelimissa yleistynyt notch. OnePlus 6:ssa on odotetusti myös kaksoiskamera, sormenjälkitunnistin ja kasvojentunnistus. Puhelimen muistia ei saa laajennettua microSD-kortilla, mutta sisäistä muistia voi valita aina 256 gigatavuun asti.

Uutuudessa nähdään muutamia selkeitä parannuksia OnePlus 5T:hen verrattuna. Kuutonen ei suoranaisesti tuo mitään mullistavaa kilpailijoihinsa nähden, mutta se on kokonaisuutena houkutteleva pakkaus kohtuuhintaista älypuhelinta etsivälle.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

OnePlus 6:n julkaisupäivä ja saatavuus

Julkaisupäivä: julkaistaan Suomessa 22.5.

Kolme mallivaihtoehtoa, joiden hinnat vaihtelevat 519 eurosta 619 euroon

RAM-muistia 6 tai 8 Gt, tallennustilaa 64, 128 tai 256 Gt

OnePlus 6:n virallinen julkaisupäivä on tänään 22.5., jolloin se julkaistaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Intiassa. Suomi kuuluu luonnollisesti niihin Euroopan maihin, joissa puhelin julkaistaan ensimmäisenä.

OnePlus 6 on odotetetusti hieman OnePlus 5T:tä kalliimpi, sillä edullisin 6 Gt:n RAM-muistilla ja 64 Gt:n tallennustilalla varustettu malli maksaa 519 euroa.

Keskimmäisessä vaihtoehdossa on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa ja sen hinta on 569 euroa.

Parhaimmassa mallissa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa ja sen 619 euron hintalappu tekee siitä samalla kalleimman OnePlussan koskaan.

Täytyy muistaa, että OnePlus 6:n hinta on siitä huolimatta aivan eri tasolla Galaxy S9:n, iPhone 8:n ja X:n sekä Sony XZ2:n kanssa. Jos kyseinen hinta tuntuu silti turhan korkealta, suosittelemme tutustumaan uuteen Honor 10:een , joka irtoaa alle 500 eurolla.

Katso alta videomme OnePlus 6:n ensivaikutelmista

Näyttö

OnePlussan suurin näyttö: 6,28 tuumaa

Full HD, Full Optic AMOLED -näyttö 19:9-kuvasuhteella

Näyttö kattaa 84 % puhelimen etuosan pinta-alasta kiitos pienen notchin

Yksi OnePlus 6:n näyttävimmistä uudistuksista on sen aiempaa suurempi näyttö. Se on itse asiassa suurin näyttö, jonka valmistaja on koskaan asentanut puhelimeensa. 6,28-tuumainen Full Optic AMOLED -näyttö on lähes 0,3 tuumaa suurempi kuin OnePlus 5T:n 6,01 tuuman näyttö.

Myös kiinalaisvalmistaja siirtyy leveiden kuvasuhteiden kerhoon tuomalla puhelimeen 19:9-kuvasuhteen. Pystyasennossa käytettynä näytöllä on enemmän tilaa esimerkiksi viestien selaamiseen ja vaakatasossa se taas sopii entistä paremmin elokuvien laajoihin kuvasuhteisiin.

Näyttö on aiempaa suurempi, mutta sen resoluutio on vieläkin "pelkästään" Full HD. Resoluutio on tarkalleen ottaen 2280 x 1080, joten sen pikselimäärä tuumaa kohden on edelleenkin OnePlussan aiemmista lippulaivoista tuttu 402.

Lähes kaikissa lippulaivamalleissa on nykyään vähintään QHD-tasoinen näyttö, joten alempi resoluutio on ollut yksi OnePlussan päätöksistä, joilla puhelimen hinta on saatu pidettyä kilpailijoitaan alemmalla tasolla.

Ensisilmäyksellä näyttö vaikuttaa kirkkaalta ja värikkäältä sekä mukavan yksityiskohtaiselta. Jos sitä kuitenkin vertaa vaikkapa Samsung Galaxy S9:ään, huomaa nopeasti, ettei OnePlus 6 aivan yllä samantasoiseen suoritukseen. Puhelimesta ei löydy myöskään HDR-tukea, mutta se on aivan ymmärrettävää tässä hintaluokassa.

Puhelimen ylä- ja alareunat ovat kutistuneet erittäin pieniksi, joten näyttö kattaa nyt peräti 84 % OnePlus 6:n etuosasta. Näyttöpinta-alaa on siis enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näytön yläreunan halkaisee monesta uutuusmallista tuttu lovi, notch (jolle ei suosiosta huolimatta vieläkään löydy kunnollista suomenkielistä sanaa).

Notch on pienempi kuin vaikkapa iPhone X:ssä, mutta suurempi kuin Essential Phonessa . Sen koko muistuttaakin pitkälti Huawei P20:tä .

OnePlussan mukaan notchia ei lisätty vain sen takia, että "kaikilla muillakin on se". Yrityksen tiedottaja kertoi TechRadarille, että "[OnePlus] arvostaa valloillaan olevaa trendiä näytön reunojen pienentämiseksi ja näytön pinta-alan kasvattamiseksi". "Mietimme pitkään ja hartaasti [tuommeko puhelimeen notchin]".

"Haluamme tuoda puhelimiimme aina sen hetken parhaat teknologiat ja meidän täytyy uskoa teknologioihin erityisen paljon, koska valmistamme ainoastaan yhtä laitetta kerrallaan".

"[Notch] on tämän hetken paras ratkaisu [näyttöpinta-alan kasvattamiseen]. Kyse ei ole viime kädessä notchista, vaan näytöstä".

Oli mielipiteesi notchista sitten mikä tahansa, sillä on oma tehtävänsä OnePlus 6:ssa. Pieneen tilaan on nimittäin mahdutettu etukamera, kaiutin puheluita varten, LED-huomiovalo ja ympäristön kirkkauden tunnistava sensori.

Jos koko ajatus notchista tuntuu käyttäjästä vastenmieliseltä, sen saa "piilotettua" helposti täyttämällä sen viereiset alueet mustalla, jolloin yläreunaan tulee yhtenäinen musta palkki. Emme päässeet kuitenkaan vielä kokeilemaan kyseistä toimintoa, sillä se saapuu puhelimeen vasta julkaisun nähtävässä ohjelmistopäivityksessä.

OnePlus 6:ssa on aiemman mallin tavoin tehdasasennettu panssarilasi, joka on mukava lisä suojelemaan uutta kallisarvoista puhelintasi. Se tosin kerää helposti sormenjälkiä ja pölyä.

Näytön suojan saa tietysti myös otettua pois, jos se pilaa mielestäsi liikaa puhelimen tyylikästä ulkonäköä. Altistat kuitenkin samalla puhelimen luonnollisesti mahdollisille naarmuille ja kulumille, joten suosittelemme harkitsemaan kahdesti ennen sen poistamista.