Honor 10 -arvostelu

Huomio: Olemme testanneet Honor 10 lähes kaksi viikkoa, mutta siinä ei ole vielä lopullista käyttöliittymää, joten emme pystyneet antamaan puhelimelle toistaiseksi arvosanaa.

Honor pyrkii aina tuottamaan lippulaivamalleja, jotka kykenevät huipputason suorituskykyyn kilpailijoitaan alemmalla hinnalla. Yhtiö onnistuikin tehtävässä mainiosti esimerkiksi viime vuoden Honor 9:llä, joka sai arvostelussamme 4,5 tähteä.

Viime vuoden jälkeen älypuhelinten maailmassa on nähty kuitenkin useita merkittäviä muutoksia. Notchista on tullut arkipäivää huipputason laitteissa, 18:9-kuvasuhde tuntuu olevan nykypäivän standardi ja kaikki valmistajat kehittävät kilpaa tekoälyominaisuuksia.

Edullisen hintansa lisäksi Honor 10:llä on paljon muutakin yhteistä toisen äskettäin julkaistun lippulaivamallin, Huawei P20:n kanssa. Yhdenkaltaisuus on loogista, sillä Honor kuuluu Huawei-emoyhtiöön. Onkin kiinnostavaa, että Honorilta löytyy niin laadukas lippulaivamalli, että se alkaa kilpailla jo Huawein omien huippumallien kanssa. Tilannetta voisikin verrata vaikka automaailman Volkswageniin ja Škodaan.

Jos meidän täytyisi kuvailla Huawei P20:n ja Honor 10:n suhdetta, kutsuisimme niitä pikemminkin serkuksiksi kuin sisaruksiksi. Malleissa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta Honor 10:stä puuttuu muutama ominaisuus ja se on sitä myöten myös selkeästi edullisempi.

Katso alta ensireaktiomme Honor 10:een.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Honor 10:n hinta ja julkaisupäivä

Puhelimen voi ennakkotilata välittömästi, sillä sen ennakkomyynti alkoi 15.5. Honor 10:n varsinainen myynti aloitetaan 24.5.

Puhelimesta on saatavilla kaksi eri versiota: 64 gigatavun tallennustilalla varustettu yksilö maksaa 449 euroa ja 128 gigatavun versio taas 499 euroa. Molemmissa malleissa on 4 gigatavua RAM-muistia.

Muotoilu ja näyttö

Honor on panostanut merkittävästi puhelimen muotoiluun ja Honor 10 onkin eittämättä upean näköinen laite.

Se on perinyt liukuväriefektinsä Huawei P20:ltä, mutta tehnyt sen omannäköisekseen. Puhelimen väri riippuu siitä, mistä kulmasta laitetta katselee.

Sävyä kutsutaan nimellä Phantom Blue, mutta Honor tarjoaa myös Phantom Green -värivaihtoehdon. Meidän testiyksilömme oli sininen, mutta kyseiset värivaihtoehdot näyttivät ainakin kuvissa todella samanlaisilta.

Mielestämme puhelimen ulkoasu on rohkea, mutta tyylikäs. Se jakaa kuitenkin varmasti käyttäjien mielipiteitä, joten jos pidät enemmän perinteisemmistä väreistä, Honor 10:n saa myös mustana tai hopeanharmaalla Glacier Grey -värityksellä.

Honor 10:ssä on huomattavasti suurempi näyttö kuin edeltäjässään Honor 9:ssä, mutta puhelinten ulkomitat ovat silti melko lähellä toisiaan. Honor 10 on käytännössä iPhone X:n kokoinen, joten se istuu mukavasti käteen eikä vaadi samanlaista kurkottelua kuin vaikkapa Samsung Galaxy S9 Plus.

Suuren näytön lisäksi huomio kiinnittyy automaattisesti puhelimen erikoiseen takakuoreen, joka on koottu 15:sta lasikerroksesta. Honorin mukaan takakuoren valmistaminen kestää tuplasti pidempään kuin Honor 9:ssä, mutta valmistaja halusi silti toteuttaa kiinnostavan näköisen ratkaisun, joka erottaa puhelimen massasta.

Tyylikästä ulkonäköä täydentävät saumattomat metallireunukset, jotka kiertävät puhelimen ympäri. Honor 10:stä löytyy lisäksi 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C-latausportti, sekä oikealle reunalle sijoitetetut äänenvoimakkuudensäätö ja virtapainike.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Honor hakee selvästi minimalistista ulkoasua ja ratkaisu on kieltämättä onnistunut. Esimerkiksi sormenjälkitunnistin on piilotettu näytön alareunaan lasin alle, joten se ei erotu erikseen puhelimen etuosasta.

Tekniikka ei ole niin pitkällä kuin näyttöön sijoitetuissa sormenjälkitunnistimissa, joita olemme nähneet VIVO X20 Plussan tapaisissa konseptipuhelimissa. Siitä huolimatta Honor 10 onnistuu piilottamaan skannerin huomaamattomasti sulaviin linjoihinsa.

Reunaan on kuitenkin jätetty hienonvaraiset ovaalinmuotoiset ääriviivat, jotta käyttäjä osaa painaa sormensa oikeaan kohtaan. Sormenjälkitunnistin itsessään toimi testeissämme tarkasti ja nopeasti. Sen päälle asennettu lasi ei vaikuttanut mielestämme sen toimintaan.

Emme lopulta kuitenkaan edes päätyneet juuri käyttämään sormenjälkitunnistinta kovinkaan paljoa, sillä puhelimessa on myös kasvojentunnistusominaisuus, joka tunnistaa käyttäjän ripeästi lukitusnäppäimen painamisen jälkeen.

Honor 10:n kasvojentunnistus toimi erinomaisesti, sillä se erotti kasvomme eri kulmista eikä hämääntynyt edes aurinkolaseista. Emme saaneet myöskään avattua sitä kenenkään toisen kasvoilla.

Näyttö itsessään on hyvin erilainen kuin Honor 9:ssä ja lähempänä esimerkiksi viime vuonna julkaistua iPhone X:ää. Näytön koko on 5,84 tuumaa ja siinä on 19:9-kuvasuhde. Monista muista puhelimista tuttuun tapaan siinä on myös näytön yläreunaan sijoitettu lovi, notch, johon on mahdutettu etukamera sekä kasvojentunnistustekniikka.

Näytön resoluutio on käytännössä Full HD, mutta kuvasuhteensa johdosta siinä on hieman ylimääräisiä pikseleitä tavalliseen Full HD-kuvaan nähden. Sitä kutsutaankin nimellä Full HD+.

Honorin näyttö on kirkas ja selkeä. Se tarjoaa hyvän värintoiston ja vakuuttaa erityisesti maksimiresoluutiollaan.

Laitteessa on melko pienet reunat sen alaosaa lukuun ottamatta ja sen lovi on pienempi kuin monessa muussa lippulaivamallissa. Honor tarjoaa käyttäjilleen myös mahdollisuuden piilottaa notch lisäämällä mustat palkit sen molemmille puolille. Samalla menetät kuitenkin myös jonkin verran näyttötilaa.

Mustiin palkkeihin saa siitä huolimatta asetettua esimerkiksi kellon ja ilmoitukset. Näyttö on kaiken kaikkiaan erinomainen hintaansa nähden.