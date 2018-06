Arvostelussa Huawei P20 Pro

Hinta saattaa tuntua kovalta Huawei-puhelimelle, mutta pitkä akunkesto, mainiot tekniset ominaisuudet ja houkuttelevin valokuvaustekniikka, mitä puhelimissa on nähty, tekevät Huawei P20 Prosta yhden mielenkiintoisimmista saatavilla olevista puhelimista.

Huawei P20 Pro on yksi monista uusista megapuhelimista. Tarkoitamme termillä erittäin kalliita puhelimia, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa.

Kovimmat kilpakumppanit tässä luokassa ovat Samsung Galaxy S9 Plus ja iPhone X. Huawei saattaa olla brändinä näistä pienin, mutta hinta on myös edullisempi.

P20 Pro suoriutuu niin hyvin, että se nousee parhaat älypuhelimet -listamme kolmannelle sijalle. Olemme käyttäneet puhelinta jo kuukauden ja olemme edelleen todella vaikuttuneita.

Huawei P20 Pron hinnalla saa ainoastaan 64 gigatavun iPhone 8 Plussan, vaikka laite kilpaileekin iPhone X:n kanssa. Huawein muotoilussa ja ohjelmistossa on tosin pieniä oikkuja, joihin on vastapainoksi totuttava.

Kiitos huiman kehitystyön, P20 Prossa on tämän hetken monipuolisin kamera. Olit sitten satunnainen kuvaaja tai innokas amatöörivalokuvaaja, saat varmasti puhelimen kamerasta paljon irti.

Katso alta englanninkielinen videomme P20 Pron muotoilusta ja näytöstä.

Huawei P20 Pron hinta ja saatavuus

Maksaa 849 euroa Suomessa

Huawei P20 Pro maksaa tällä hetkellä 849 euroa (kesäkuu 2018). Puhelin on myynnissä käytännössä kaikilla tunnetuimmilla jälleenmyyjillä.

Avainominaisuudet

40 megapikselin takakamera, jossa kolminkertainen optinen zoomi

Tekoälyllä höystetty Kirin 970 -suoritin

Suuri, 4 000 mAh:n akku

Jos olet kiinnostunut Huawei P20 Prosta, syy löytyy suurella todennäköisyydellä sen kameroista. Takapuolella on kolme kameraa. Pääkamerassa on 40 megapikselin värikenno, kakkoskamerassa 20 megapikselin mustavalkokenno ja kolmannessa kamerassa kahdeksan megapikselin värikenno kolminkertaisella optisella zoomilla.

Kameralla saa siis zoomattua melko lähelle pelkällä optisella zoomilla, mutta laatu ei huonone vielä kovin paljon edes viisikertaisella digitaalisella zoomilla.

Kovin juttu on kuitenkin hämärkuvien taso. Jo automaattiasetuksella otetut yökuvat ovat parhaiden tasoa, mutta yölle omistettu erityistila vie hämäräkuvat jopa APS-C DSLR -kameroiden tasolle.

Huawei P20 Prossa on myös erittäin korkean resoluution 24 megapikselin etukamera yksityiskohtaisille selfieille ja luotettavalle kasvontunnistukselle.

Puhelimen muut ominaisuudet ovat hieman tavanomaisempia. Siinä on kuusi gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, lisäksi Kirin 970 -suoritin on sama kuin Huawei Mate 10 Prossa.

Muiden korkealaatuisten Huawei-puhelimien tavoin P20 Prossa on vaikuttava ja todella heijastava lasipinta. Siinä on lisäksi monia kilpailijoitaan suurempi, 4 000 milliampeeritunnin akku, joka ei tuo laitteeseen merkittävästi ylimääräistä kokoa.

Huawei on selvästi panostanut tähän laitteeseen. Tuloksena on älypuhelin, joka on kiinnostavampi kuin Samsung Galaxy S9 tai S9 Plus, erityisesti jos käyttää kaikkia laadukkaan kameran ominaisuuksia.

Muotoilu

Hienosti erottuva lasia ja metallia yhdistelevä muotoilu

Koko on melko sopiva 6,1-tuumaiselle puhelimelle

Ei kuulokeliitäntää

"Kiiltävä" on sana, joka summaa parhaiten Huawei 20 Pron muotoilun. Kyllä, siinä on suuri näyttö ja näyttölovi. Siitä huolimatta se ei näytä samalta kuin kaikki muut tämän vuoden puhelimet, vaan erottuu joukosta loistokkuudellaan.

Huawein etu- ja takalasi ovat pyöristettyä Gorilla-lasia ja sivut metallia. Metalli on alumiinia, mutta näyttää enemmänkin teräkseltä, sillä sen pinta on hienostunutta eikä niinkään anodisoitua. Toisin kuin ruostumatonta terästä käyttävässä iPhone X:ssä, P20 Pron näyttö on kuukauden käytön jälkeen naarmuton. Se lupaa hyvä kestävyyden kannalta.

Huawei 20 Prota näkyy varmaan eniten mustana ja sinisenä, mutta siitä on tehty myös näyttävämpiä liukuvärjättyjä versioita. Väri taittuu yläosan purppurasta alaosan turkoosiin sellaisella tavalla, jota odottaisi pikemminkin superautoissa kuin puhelimissa.

Tämä jakaa ihmiset varmasti kahtia. Jos kyseinen liukuvärjätty pinta on liikaa jollekin, löytyy puhelimesta myös tavanomaisia värityksiä. Kaikki ovat kuitenkin erittäin heijastavia. Huawei P20 Prohon tarttuu myös helposti sormenjälkiä, ja sen hieman ulkoneva kamera kerää nopeasti pölyä.

Huawei P20 Prossa on muita suurempi akku, mutta sitä ei huomaa sen ulkomuodosta. Puhelin on itse asiassa 0,7 mm ohuempi ja 9 grammaa kevyempi kuin Samsung Galaxy S9 Plus.

Samsungista poiketen Huawein näyttö ei kuitenkaan kaarru samalla tavalla reunoja kohden. Vain lasi tekee niin, ja sekin vain noin viimeisen millimetrin kohdalla.

Huawei P20 Pro ja Huawei P20 ovat ensimmäiset Huawei-puhelimet, joissa on iPhone X:stä tuttu näyttölovi. Kyseinen muotoilupiirre on yleistynyt lähes kaikkiin tämän vuoden parhaisiin puhelimiin, mutta sen olemassaolo jää todennäköisesti lyhytaikaiseksi. Esimerkiksi kiinalainen Vivo on jo julkaissut oman täysin reunattoman puhelimensa.

Tulevaisuudessa näyttölovet saattavat aiheuttaa samanlaisia mietteitä kuin Crocsit nykyään – "mitä me oikein ajattelimme?". Tällä hetkellä ne ovat kuitenkin muodissa. Huawein näyttölovi on onneksi ainakin pienempi pienempi kuin iPhone X:ssä.

Parin päivän jälkeen melkein unohtaa näyttöloven olemassaolon, erityisesti kun katsoo tavallista 16:9-laajakuvavideota, jossa loven kohdalla on joka tapauksessa musta palkki.

Huawei on mennyt myös toisen trendin mukaan, sillä P20 Prossa ei ole kuulokeliitäntää. Mukana tulee ilmainen kuulokeadapteri, mutta normaali kuulokeliitäntä olisi mielestämme ollut parempi ratkaisu. Onneksi parhaatkin langattomat kuulokkeet ovat nykyään melko edullisia.

Puhelimen vesitiiviysluokitus on IP67, joka tarkoittaa, että se kestää upotuksen metrin syvyiseen makeaan veteen puoleksi tunniksi. Ei sitä kuitenkaan kannata turhaan veteen laittaa.

Näytön alapäässä on sormenjälkitunnistin, ja se on Huaweille tuttuun tapaan todella nopea. Kotivalikkoon pääse silmänräpäyksessä.

Myös Kasvontunnistus on erittäin nopea. Se ei käytä monimutkaista teknologiaa samalla tavalla kuin iPhone X, vaan Huawei P20 Pro yksinkertaisesti tunnistaa kasvot korkean resoluution etukameran avulla.

Meidän kokemuksemme perusteella se toimii joka kerta, myös hämäräkuvissa. Sen perusteella laitteen vahvuus on nopeus, muttei niinkään tietoturva.

Käyttäjän ei tarvitse edes painaa virtanappia saadakseen kasvontunnistuksen toimimaan. Puhelimessa ei ole sensoria, joka kertoisi, kuinka lähellä näyttöä kasvot ovat, mutta Huawei P20 Pron gyroskooppi kuitenkin huomaa, kun puhelin on nostettu tai otettu pois taskusta. Se alkaa sen jälkeen skannata kasvoja.

Huawein puhelimissa ei ole samaa luontaista vetovoimaa kuin Samsungilla tai Applella, joten sen ulkonäkö itsessään ei ole Huawei P20 Pron myyntivaltti. Huawei on kuitenkin onnistunut hyvin silläkin osa-alueella. Puhelin tuntuu ja näyttää kalliilta, ja se on niin ohut ja kevyt kuin tuon kokoiselta puhelimelta voi toivoa.

Näyttö

6,1 tuuman AMOLED-näyttö

Resoluutio 1 080 x 2 244

Näyttö on räätälöitävissä

P20 Pron näytön resoluutio ei ole luokkansa parhaiden tasolla, mutta puhelimessa on kuitenkin riittävän tasokas 1 080 x 2 244 pikselin AMOLED-näyttö.

Numerot kuulostavat erikoiselta, mutta kyseessä on oikeasti vain Full HD -näyttö, joka on venytetty kuvasuhteeseen 18,7:9. Luit oikein, se on vielä "leveämpi" (tai pidempi) kuin monet muut 18:9-kuvasuhteen näytöt.

Pikselitiheys on 408 ppi, ei siis lähelläkään Samsung Galaxy S9 Plussan vastaavaa (529 ppi). Eron huomaa lähinnä VR-laseja käyttäessä, mutta Huawein onneksi kyseinen trendi on muutenkin kuolemassa – tai ainakin horroksessa.

Oikein pikkutarkasti katsottaessa saattaa nähdä pieniä todisteita ylimääräisestä sähinästä, joka vaikuttaa myös Samsungin suuremman pikselitiheyden OLED-näyttöihin. Se johtuu siitä, että Samsungin OLED-näytön pikselit jakavat alapikseleitä, mikä puolestaan laskee hieman resoluutiota.

Huawei P20 Pron näytön laatu on kuitenkin erinomainen. Mustat värit ovat täydellisiä ja puhelinta kallistaessa näyttö taittaa siniseen vain aavistuksen verran. Huomaamme siis, että kyseessä on kehittynyt OLED-näyttö.

Valittavissa on useita väriprofiileja. Normaalit värit näyttävät hieman kylläisemmiltä kuin vanhan koulukunnan sRGB:t, mutta ne tarjoavat melko luonnollisen, rennon väriprofiilin. Elävämmät värit syventävät hieman sävyjä, mikä tarkoittaa kompromissia hienovaraisuuden kannalta.

Kuten kaikissa Huawei-puhelimissa, käyttäjä voi myös säätää värilämpötilaa mieleisekseen, vaikka meidän mielestämme oletusasetus onkin miellyttävä jo sellaisenaan.

Huawei P20 Prossa on myös muutamaa muu erikoinen ominaisuus. Näyttö voi muuttaa värilämpötilaa "lennosta" ympäröivän valoisuuden mukaan, ja näytön yläosan voi tummentaa kokonaan piilottaakseen loven. Se näyttää erityisen siistiltä, sillä samaa aluetta voi käyttää ilmoituskuvakkeisiin, vaikka se on pimennetty.

P20 Pron mukana on jopa etukäteen asennettu näytön suojakalvo, joka antaa parhaan mahdollisen suojan naarmuilta. On tosin sanottava, että muovinen kalvo kerää sormenjälkiä, joten se kannattaa vaihtaa parempaan suojaan tilaisuuden tullessa.