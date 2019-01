Arvostelussa Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite on komea phablet, jossa on näyttävä ja kattava näyttö sekä joitakin vaikuttavia kaksoiskameran tuomia kikkoja. Suorituskyky on kuitenkin vain kohtuullinen, ja markkinoilta löytyy mielenkiintoisia vaihtoehtoja edullisempaan hintaan.

Voimme olettaa julkaisua odottavan Huawei Mate 20 Pron olevan vähän samanlainen päivitys verrattuna Huawei P20 Prohon kuin mitä Samsung Galaxy Note 9 oli suhteessa Samsung Galaxy 9:ään.

Mitä tulee noita edullisempiin puhelimiin, on Huawei Mate 20 Lite näyttöloven verran Huawei P20 Liteä parempi. Jälkimmäinen oli yritys valmistaa keskihintainen lippulaivapuhelin, ja Mate 20 Lite seuraa samaa kaavaa.

349 eurolla saa tyylikkästi muotoillun puhelimen 6,3-tuumaisella näytöllä ja tekoälyn avustaman kaksoiskameran erilaisine kikkoineen.

Jääkö laite kuitenkin pikkuveljensä tavoin vertailukohdistaan suorituskyvyssä ja hinta-laatusuhteessa, vai onko Huawei onnistunut tuomaan laitteeseen kivasti tehoja komean ulkonäön lisäksi?

Tekoälyn avustama kamera

Takana tekoälyn avustama kaksoiskamera

Myös edessä kaksoiskamera

Hieman epämääräisiä AR-tehosteita

Huawein iso markkinointivaltti Mate 20 Liten suhteen on ollut puhelimen tekoäly. Sen esitetään siis pystyvän tekoälyn suhteen halvemmalla vähän samaan kuin Huawei P20 ja Huawei P20 Pro .

Ennen kuin kukaan alkaa haaveilla vallankumouksellisesta Amazonin Alexaa muistuttavasta avustajasta, on todettava, että tekoäly koskee lähinnä kameraa. Käsittelemme myöhemmin kameraa yksityiskohtaisemmin, mutta kerromme jo tässä vaiheessa hieman tekoälyn tuomista eduista.

Kun avaa kamerasovelluksen ja osoittaa kohteeseen, Huawei Mate 20 Lite lukee maiseman ja muokkaa sen mukaan asetuksia automaattisesti. Jos on pilvinen päivä, se ottaa asian huomioon ja kertoo tehneensä vaaditut muutokset. Sama juttu pätee, kun ottaa vaikka kuvia sisätiloissa.

On houkuttelevaa tyrmätä tämä uudistus ja todeta, että digitaalikamerat ovat tehneet samaa jo vuosia automaattiasetuksilla muokkaamalla kuvia ympäristön mukaan. Huawein järjestelmä lukee kuitenkin aktiivisesti ympäristöä melko vaikuttavalla tavalla. Sen toiminta ei siis vain perustu vain yksinkertaisiin päätelmiin valaistuksen tasosta.

Myös Mate 20 Liten etukamerat ovat vakuuttavia. Ne ovat varsin tehokkaita, sillä todella terävä pääkenno on 24 megapikseliä ja 2 megapikselin toissijainen kenno auttaa syvyystarkennuksessa. Tuollaista laatua voi tavallisesti odottaa lähinnä takakameroilta.

Kamerat laitetaan täyteen käyttöön AR-tilassa. Se on vastaus Applen Animojille – pieniä, animoituja päitä, jotka reagoivat kasvojen ilmeiden liikkeisiin.

Applen lähestymistapa on varsin onnistunut, sillä erilaiset piirretyt päät seuraavat kasvojen liikkeitä melko tarkasti reaaliajassa, mutta tässä puhelimessa homma ei mene yhtä sujuvasti. Viive on huomattava, joten nauhoitettavat animoidut viestit eivät ole samassa tahdissa. Kasvojen lukeminen ei myöskään ole tarkkuudeltaan riittävällä tasolla.

Kun huomioidaan vielä melko epämiellyttävät animoidut päät, joista hirvein on oletuksena oleva kameleontti, on kyseessä lähinnä mukana tuleva turha kikka, jota tuskin tulee paljon käytettyä.

On myös olemassa muotokuvatehoste (portrait effect), jonka avulla voi muokata kasvojen valaistusta fiiliksen mukaan.

Paljon käytännöllisempi asia etupuolen kaksoiskamerassa on Huawein kasvojentunnistusohjelma. Se ei lähes varmuudella ole yhtä turvallinen kuin Applen Face ID, mutta erittäin nopea ja tarkka. Jos tietoturva ei ole pakkomielle, on kasvojentunnistus hyvä vaihtoehto sormenjälkilukijalle.

Muotoilu

Tyylikäs, iPhone X:ää matkiva muotoilu

Iso, mutta istuu hyvin käteen

Huawei on jatkanut P20-perheestä alkanutta lähestymistään muotoiluun – tavallisesti varsin miellyttävin tuloksin. Mate 20 Lite seuraa ajattelultaan iPhone X:ää, eli siinä on metallinen runko kahden lasipinnan välissä.

Mate 20 Lite on paljon isompi kuin iPhone X ja muistuttaa enemmänkin uutta iPhone XS Maxia. Siitä huolimatta laitetta on varsin miellyttävää ja helppoa käsitellä.

Se on seurausta muutamasta syystä. Yksi on reunoista reunoihin yltävä näyttö, jonka myötä reunukset ovat varsin pienet ja näytön ja rungon suhde 81 prosenttia. Alaosassa on edelleen reunus, mutta se on varsin huomaamaton.

Huawei Mate 20 Lite on myös ohut ja melko kevyt. Se on vain 7,6 mm paksu. Painoa on 172 grammaa, mikä tekee siitä jonkin verran Huawei P20 Liteä painavamman (145g), mutta isomman koon vuoksi se ei tunnu niin raskaalta.

Tälle puhelimelle kannattaa kuitenkin hankkia varmuuden vuoksi kotelo. Näytön reunat ovat esillä varsin suojattomasti, joten ne ovat alttiita kulumille sekä naarmuille. Huomasimme asian, kun laite putosi reilun kymmenen sentin korkeudelta kevyesti maahan.

Sama juttu koskee luonnollisesti monia muitakin nykypuhelimia, emmekä ole "testanneet" kaikkia niitä samalla tavalla. Asia on kuitenkin kertomisen arvoinen.

Mate 20 Liten virta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet on sijoitettu hyvin, vaikka toisen päällä voisi olla jotain, jotta ne erottaisi toisistaan. Nopean sormenjälkilukijan paikka takana on onnistunut, ja se on myös varsin kivassa syvennyksessä, joka helpottaa löytämistä.

On myös kiva nähdä, että laitteessa on sekä kuulokeliitäntä että NFC-teknologia. On ikävää, että nykypuhelimissa tämä juttu pitää mainita ylimääräisenä plussana.

Puhelimen, jossa on USB-C -liitäntä, voisi myös olettaa maksavan enemmän kuin 350 euroa, mutta Huawei ei petä tämänkään asian suhteen.

Näyttö

Iso ja houkutteleva 6,3-tuumainen FHD+ -näyttö

Näyttöloven voi halutessaan piilottaa

Mainitsimme jo Huawei Mate 20 Liten ison näytön, mutta emme ole vielä kertoneet sen laadusta. Se osoittautuu itse asiassa yhdeksi laitteen vahvimmista osa-alueista.

6,3-tuumainen IPS LCD -näyttö miellyttää silmää ja tarjoaa eloisat mutta melko virheettömät värit. Kirkkaus ei päätä huimaa, mutta se riittää ihan hyvin ulkokäyttöön kirkkaissakin olosuhteissa.

Resoluutio (1080 x 2340) ei välttämättä kuulosta kovin merkittävältä 6,3 tuuman näytölle, mutta emme huomanneet ylimääräisiä pikseleitä missään vaiheessa.

Ilmaistaan asia vaikka näin: Siirryimme suoraan Sony Xperia XZ2 Premiumin 4K HDR -näytöstä tähän, mutta emme huomanneet merkittävää pudotusta laadussa. Jos katsoo numeroita, oli tiputus iso, mutta jokapäiväisessä käytössä näyttö ajaa asiansa monipuolisesti.

Yksi iso syy siihen on se, että Mate 20 Liten näyttö hallitsee laitteen etuosaa 19,5:9-kuvasuhteella. Videot ja sovellukset eivät vieläkään ota kaikkea irti tästä koosta toisin kuin pelit, joissa on tosin valittava aluksi oikea vaihtoehto asetuksissa.

Jos niin ei tee, näyttö pienenee miellyttävästi näyttöloven alapuolelle. Näytön isosta koosta johtuen tuo ei tunnu niin rajoittavalta kuin pienemmissä puhelimissa (esimerkiksi iPhone XS).

Mikäli tarkoituksena on piilottaa näyttölovi kokonaan asetuksista, tulee molemmille puolille hieman mustansävyinen kontrasti. Se on vääjäämätöntä, koska kyseessä ei ole OLED-näyttö, joka pystyy esittämään tummat mustat oikein eri tavalla.