Arvostelussa Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 on kaikilta osin suurempi ja mahtavampi kuin aiemmat Note-puhelimet. Siinä on 6,4 tuuman näyttö, 4 000 mAh:n akku ja valmius peräti yhden teratavun tallennustilaan. Kamera on hieman aiempaa parempi, ja Bluetoothilla toimivalla S Pen -kosketuskynällä pystyy käyttämään mukautettavia pikavalintoja. Hinta on kuitenkin valtava – jopa suurempi kuin iPhone X:llä.

Samsung Galaxy Note 9 on hieman suurempi, värikkäämpi ja tehokkaampi kuin aiemmat Note-puhelimet – mutta se on myös selvästi kalliimpi.

Note 9 on näyttävä Android-puhelin erittäin suurella 6,4-tuumaisella Super AMOLED -näytöllä, valtavalla 4 000 mAh:n akulla, 512 Gt:n tallennustilalla ja 8 Gt:n RAM-muistilla.

Kaiken lisäksi siihen saa vielä 512 Gt:n microSD-kortin, joten käytössä on parhaimmillaan käsittämättömät 1 Tt:a tallennustilaa.

Note 9 ei oikeastaan tunnu kädessä yhtään sen suuremmalta kuin viime vuoden 6,3-tuumainen Note 8, ja siinä on paljon tämän vuoden Galaxy S9:stä ja S9 Plussasta lainattuja ominaisuuksia, kuten kameran tekniikka.

Note 9:n takapuolelta löytyy esimerkiksi 12 megapikselin kaksoiskamera säädettävällä aukon koolla. Kamera kykenee myös nauhoittamaan Super Slow Mo -videoita. Puhelimessa on luonnollisesti AR Emoji (jos joku sitä kaipasi). Toiminto on kehittynyt hieman aiemmasta, mutta ei avatar vieläkään näytä käyttäjältään.

On Samsung tosin tuonut puhelimeen jotain uuttakin. Esimerkiksi kamera osaa optimoida asetuksensa automaattisesti kuvattavan kohteen perusteella.

Note-sarjan puhelimet ovat tunnettuja myös S Pen -kosketuskynästään. Tällä kertaa Samsung onkin panostanut erityisen paljon sen kehittämiseen. S Penissä on nyt Bluetooth-yhteys, joten sitä pystyy käyttämään erilaisiin pikavalintoihin, kuten vaikkapa valokuvan ottamiseen 10 metrin päässä puhelimesta. Bixby-painikkeesta poiketen S Penin pikavalinnat ovat kaiken lisäksi muokattavissa juuri käyttäjän omien mieltymysten perusteella.

Suurin huono uutinen on varmastikin hinta. Käyttäjät saavat nimittäin varautua maksamaan iPhone X:n tasoisen summan jo perustason mallista, jossa on 128 Gt tallennustilaa ja 6 Gt RAM-muistia. Samsungin mukaan Note 9 on tosin tarkoitettu juuri tehokäyttäjille. Puhelimen fyysinen koko, tallennustila, hinta ja akkukapasiteetti myös tukevat näitä puheita. Valmistaja uskoo, että Note 9:n ostajat viettävät paljon aikaa puhelimillaan ja haluavat yksinkertaisesti ostaa parhaan laitteen, mitä rahalla saa.

Note 9 on suosittelemamme matkapuhelin, jos siis on liikaakin rahaa ja haluaa suuren, kosketuskynää hyödyntävän puhelimen täynnä huippuominaisuuksia. Yksi Note 9:n pahimmista kilpailijoista tulee todennäköisesti olemaan myös Note 8, jonka hinnan odotetaan putoavan reippaasti uudemman mallin julkaisun myötä.

Samsung Galaxy Note 9:n hinta ja saatavuus

Saapuu myyntiin elokuun 24. päivä

Hinta samalla tasolla iPhone X:n julkaisuhinnan kanssa: 128 Gt/6 Gt -malli 1 029 euroa, 256 Gt/8 Gt -malli 1 299 euroa

Samsung Galaxy Note 9 saapuu myyntiin 24. elokuuta, mikä on huomattavasti aikaisemmin kuin monet osasivat odottaa. Note 8 tuli myyntiin nimittäin vasta 15. syyskuuta 2017.

Monet ovatkin epäilleet, että taustalla on Samsungin halu ehtiä myymään Note 9:ää kunnolla ennen Applen syyskuisia iPhone-julkistuksia. Galaxy S9:n ja S9 Plussan myyntiluvut olivat Samsungille pettymys, joten sillä ei ole varaa toiseen epäonnistumiseen.

Note 9:n hinta on harmillisesti käytännössä Applen tasoa.

Suomessa puhelimen 128 Gt:n tallennustilalla ja 6 Gt:n RAM-muistilla varustettu malli maksaa 1 029 euroa. Kalliimpi 512 Gt:n tallennustilalla ja 8 Gt:n RAM-muistilla kruunattu malli maksaa puolestaan jopa 1 299 euroa.

Täytyy tietysti ottaa huomioon, että molemmissa malleissa on kaksinkertaiset tallennustilat Applen iPhone X:ään verrattuna. Note 9:n julkaisuhinta on Suomessa tismalleen sama kuin Note 8:lla, osalla muista markkinoista hintaa on nostettu viime vuodesta.

Note 9:n värivaihtoehdot Suomessa ovat sininen (ocean blue) ja musta (midnight black). Sinisen puhelimen kosketuskynä on keltainen ja mustan mallin kynä puolestaan musta. Keltainen kynä kirjoittaa keltaista, musta mustaa. Loogista, eikö?

S Pen on oppinut uusia temppuja

Kosketuskynässä on Bluetoothilla toimivat pikakomennot

Yhteys toimii jopa 10 metrin päästä

Latautuu automaattisesti, kun kynää pidetään puhelimen sisällä

Uusi S Pen on ehdottamasti yksi Note 9:n kiinnostavimmista ominaisuuksista. Se kykenee ohjaamaan puhelinta Bluetooth-yhteyden avulla jopa 10 metrin päästä. Kosketuskynä saattaa olla osalle käyttäjistä turhake, toisille taas yksi tärkeimmistä syistä puhelimen valintaan. Samsung on onnistunut ujuttamaan kynään pienen akun ja energiapihin Bluetooth-antennin, mutta muuten se on säilynyt käytännössä entisellään.

Image 1 of 2 Painamalla S Pen - nappia pitkään pohjassa saa käynnistettyä kamerasovelluksen. Image 2 of 2 S Penin keskellä olevaa nappia painamalla voi vaihtaa etukamerasta takakameraan ja ottaa kuvia.

Sillä voi käyttää etänä muun muassa kamerasovellusta. Pitkällä painalluksella saa käynnistettyä kamerasovelluksen, lyhyellä vaihdettua etu- ja takakameran välillä ja kahdella lyhyellä painalluksella otettua kuvan.

Sen käyttö on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin vaikkapa ajastettujen kuvien ottaminen itselaukaisimella.

S Penin pikavalinnat ovat kaiken lisäksi mukautettavissa. Ohessa muutamia Samsungin ehdottamia ideoita:

Kamera: Vaihda kameraa / ota kuva

Kamera: Vaihda kameraa / nauhoita video

Musiikkisoitin: Toista ja pysäytä kappale / vaihda seuraavaan kappaleeseen

Kuvagalleria: Siirry seuraavaan kuvaan / palaa edelliseen kuvaan

Samsung kertoo julkaisevansa sovelluskehityspaketin, jotta myös kolmannen osapuolen sovellukset pystyvät kehittämään omia toimintojaan pikavalintoihin. Pikavalintojen monipuolisuus riippuu siis käytännössä siitä, kuinka pitkälle sovelluskehittäjät ovat valmiita kehittämään toimintoa.

Kynässä on pieni akku, joten teoriassa se voi loppua. Käytännössä näin tuskin pääsee koskaan käymään, sillä Samsungin mukaan 40 sekunnin lataus riittää jopa puolen tunnin standby-käyttöön tai 200 napin painallukseen. Kynä latautuu automaattisesti, kun sitä säilyttää puhelimen sisällä. Näytöstä näkee kätevästi, kuinka paljon akkua S Penissä on jäljellä.

S Pen päihittää helppokäyttöisyydessä Apple Pencilin kevyesti. Kynä piiloutuu tarpeettomana ollessaan kätevästi puhelimen sisälle, kun taas Applen vastine tuntuu aina olevan tiellä. Myös S Penin lataaminen on paljon yksinkertaisempaa kuin Lightning-liitännän kautta latautuvan Apple Pencilin kohdalla.

Image 1 of 2 Kun S Penin ottaa esiin näytön ollessa mustana, käynnistyy off-screen memo -ominaisuus Image 2 of 2 S Penin kynä kirjoittaa sen itsensä värisellä digitaalisella musteella.

Sinisen Note 9:n kosketuskynän dynaaminen keltainen digitaalinen muste tuo kivan kontrastin.

Kaikki kynät käyttävät samaa Air Command -tekniikkaa. S Penillä voi siis piirtää, tehdä muistiinpanoja, kirjoittaa huomioita kuvakaappauksiin, kääntää ulkomaisia tekstejä ja lähettää Live Message -viestejä.

Samsungin mukaan Bluetooth-yhteys vie S Penin aivan uudelle tasolle, mutta onko kaikki tuo kehitys sen arvoista tässä laitteessa?

Samsung mehustelee, että pikavalinnat, kuten esimerkiksi selfieiden ottaminen useiden metrien päästä, "vievät valokuvaamisen uudelle tasolle". Se saattaa kuulostaa hyvältä, mutta on eri asia, onko yrityskäyttäjille suunnattu Note 9 oikea väline tuohon.

On toki hauskaa poseerata molemmat kädet esillä selfie-kuvissa, mutta puhelinta ei ole kuitenkaan käytännössä helppo asetella ottamaan kuvia. Samsung käytti näytekuvissaan kolmijalkaa ryhmäkuvan ottamiseen.

Image 1 of 6 Idea on mahtava teoriassa ja toimii joskus, mutta usein emme löytäneet paikkaa, johon asettaa puhelimen. Kaikki kuvakulmat eivät myöskään oikein vakuuttaneet. Image 2 of 6 Normaali selfie samassa paikassa näyttäisi tältä. Siinä on parempi kuvakulma ja kunnon valaistus. Onnistuneen kokovartalokuvan ottaminen S Penin kanssa vaatii käytännössä kolmijalan. Image 3 of 6 Teimme sitten mitä tahansa, niin kuvat näyttivät hieman kömpelöiltä ja heikoilta verrattuna normaaleihin selfieihin. Image 4 of 6 Ei. Ei vakuuta. Image 5 of 6 Tämä DJ Gray Rizzyn kanssa ottamamme promokuva Samsung Galaxy Note 9:n arvosteluun oli parempi. Tässä kopissa meillä oli kuitenkin hyvä paikka, johon asetella Note 9 kuvan ottamista varten. Image 6 of 6 Kokeillaanpa vielä kerran. S Penin pikavalintojen avulla pitäisi siis pystyä käyttämään kameraa ilman kolmijalkaa. Se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Arvokas puhelin pitää ensin asetella ihanteellisesti.

Bisneskäyttäjät löytävät ainakin yhden uuden tavan käyttää S Peniä: Powerpoint-esitykset onnistuvat nyt ilman Bluetooth-kaukosäädintä. Jos S Pen pystyy korvaamaan tuollaisen kaukosäätimen, voi se jo pelkästään olla iso juttu ja tärkeä lisäominaisuus joillekin käyttäjille.

Kaikki käyttäjät pystyvät hyödyntämään Galaxy Note 9:n screen-off memo -ominaisuutta. Se ei käytä Bluetoothia eikä edes ole uusi juttu (oli jo Note 7:ssä), mutta ansaitsee maininnan. Kun S Penin ottaa pois puhelimen sisältä ja näyttö on mustana, käynnistyy muistiinpanojen ottamiseen tarkoitettu käyttöliittymä automaattisesti mustaa taustaa vasten.

Ominaisuuden avulla voi kirjata muistiinpanoja ilman, että avaa Note 9:n lukituksen ja käynnistää siihen tarkoitetun sovelluksen. Muistiinpanojen tekeminen on näin paljon nopeampaa ja helpompaa. Ominaisuus on todella yksinkertainen, mutta erittäin käytännöllinen.

Olemme myös kiitollisia, että nuo muistiinpanot tallentuvat automaattisesti. Löysimme kuitenkin pienen bugin – tai ainakin erehdyksen: Sinisen S Noten S Penin käyttämä keltainen digitaalinen muste ei erotu kovin hyvin, kun myöhemmin avaa muistiinpanot sovelluksesta. Musta väri olisi ollut parempi vaihtoehto.

