Anmeldelse: Fitbit Versa

Den San Francisco-baserede 'health tech'-virksomhed har positioneret Fitbits seneste bærbare enhed, Versa, som et smartwatch med et fuldstændig nyt og lettere design og med mulighed for større personalisering samt med en batteritid på over fire dage.

Det er ikke længe siden Fitbit udkom med deres flagskib Fitbit Ionic, og grunden til de hurtigt kommer med dette nye Fitbit Versa skyldes formentlig, at uret bygger på succesen fra sin lidt ældre og mere funktionsrige bror.

I et forsøg på at gøre Fitbit smartwatch mere attraktiv for dem der ikke ønsker at bruge £300 / $300 / AU$450 svarende til 2000 danske kr. på et smartwatch, kommer Versa med et prispunkt, hvor tegnebogen kan være med hos de fleste. De har derfor i Versa-udgaven fjernet noget af det som gjorde Ionic til et ”premium” køb fx funktioner som GPS.

Fitbit Versa erstatter også Fitbit Blaze i produktporteføljen, hvilket betyder, at vi ikke vil se en Fitbit Blaze 2 lancere i nærmeste fremtid. Nedenfor kan du læse om alt det der gør FitBit Versa helt speciel, og hvad vi mener om det nye smartwatch.

Fitbit Versa - pris og udgivelsesdato

Fitbit Versa koster lige omkring 1.400 DKK

Det er et billigere alternativ til storebroren – Fitbit Ionic

Tilgængelig for forudbestilling nu og med udgivelse i midten af april

Fitbit Versa er som sagt et billigere alternativ til firmaets flagskib Ionic, der var det dyreste ur til dato, da det blev udgivet i slutningen af 2017.

Med et prispunkt lige omkring de 1400 kr. kan Versa ses som en erstatning til Fitbit Blaze løbeur, hvor det dog stadig koster mere end fx Samsung Gear Fit 2 Pro, men betydeligt mindre end Apple Watch 3.

Fitbit Versa er tilgængelig nu for forudbestilling i sølv, sort eller rose gold, og med flere farvekombinationer af stropper. Det bliver tilgængeligt globalt set i midten af april.

Fitbit Versa ligger under Ionic i pris, men er stadig ikke billigt-billigt.

Design og display

Nyt og mere brugervenligt 'squircle'-design (firkantet med afrundede kanter)

Meget lys og klar skærm

Let og behagelig størrelse









Med Versa har Fitbit ikke bare opdateret designet af en af sine tidligere eller eksisterende wearables; de har givet det et helt nyt udseende og er måske et af de smartwatches, der synes mest Apple Watch-agtig sammenlignet med Fitbits tidligere enheder.

Uret kan prale af, hvad Fitbit kalder et ”squircle” design, der vil sige et firkantet udtryk med afrundede kanter.

På trods af det lidt mærkelige udtryk ”squircle”, er Versa et meget flot og venligt ur sammenlignet med deres tidligere enheder, især Ionic, som vi må indrømme, at vi ikke var de største fans af.

Til sammenligning så er Versa smartwatch ret diskret og uskyldigt i udseende, så dine øjne overlades til, at koncentrere sig mere om, hvad der sker på skærmen end omkring det.

Urets anodiserede aluminiums case og let koniske og vinklede design skulle gøre det til det letteste smartwatch lavet af Fitbit hidtil

Versa-uret er ikke kun æstetisk tiltalende, men nok også en af de mest komfortable smartwatches Fitbit har lavet, takket være dens lettere vægt.

Fitbit hævder faktisk, at Versa er et af deres letteste smartwatches nogensinde på grund af urets ultra-tynde aluminiumsoverflade og som tidligere nævnt det koniske og vinklede design, der er bygget til at passe til både store og små hænder.

Det lettere materiale der er brugt til Fitbit Versa gør, at det føles lidt billigt. Det er blot noget man skal have in minde, hvis du vil have Versa til at være mere et livsstilsur end en fitnessven.

Fitbit Versa har en opvågningsfunktion/tilbageknap på venstre side og to mindre pause/slut-knapper på højre side

Versa-udgaven har en opvågnings-/tilbage-knap på venstre side og to mindre pause/slut-knapper på højre side, hvor du nemt kan sætte din træning på pause eller afslutte helt. Knapperne er nemme at bruge, og uret har vist sig at fungere perfekt både til fokuseret træning og almindelig hverdagsbrug.

Den traditionelle spænde i smartwatch-stil er let at fæstne og frigøre, samtidig med at du beholder et godt greb under intens træning. Det er klart at foretrække denne løsning under træning, da nogle smartwatches og aktivitets-trackere kan være lidt for moderne på det punkt nu om dage.

Som med Ionic smartwatch, er stropperne udskiftelige med mange forskellige farver og versioner af metal, stof og silikone, så du har mulighed for at ændre urets stil helt, hvis du har behov for det.

Stroppen på Versa-smartwatch er behagelig at have på og kan udskiftes med forskellige farver af stropper i metal, stof og silikone

Med hensyn til Versa’s skærm er det en levende, farverig berøringsskærm med en lysstyrke op til 1000 nits. Det betyder, at selv i direkte sollys eller under vand, kan du se den tændte skærm - selv når skærmen ikke er skruet op på maksimal lysstyrke.

Touch-funktionerne i Fitbit Versa ser også ud til at være forbedret sammenlignet med Ionic, som syntes at lide en smule af forsinkelse i responstid. Nu her i den nye løsning, ser kommandoer ud til at være flydende og uafbrudte.