YouSee og Netflix rykker tættere sammen

Er du vild med streamingtjenester, og er du en del af de 200.000 kunder hos YouSee, der har valgt firmaets Bland Selv-pakke, så kan du fra i dag den 5. december glæder dig over, at du nu også kan vælge den suverænt mest populære streamingtjeneste i Danmark, Netflix.

Rent konkret betyder det, at Netflix nu bliver en del af YouSees tv-boks, hvilket jo gør det noget nemmere at skifte frem og tilbage mellem de forskellige kanaler.

Masser af dansk indhold

Med det udvidede samarbejde tager Netflix endnu et skridt i kampen om det danske streaming-herredømme. I forvejen sidder tjenesten godt og grundigt på markedet, og med de nye EU-regler for lokalt produceret indhold kan streamerne se frem til endnu mere dansk indhold på tjenesten. I forvejen kan kunder glæde sig over serier som Den som dræber, Rita, Broen og Dicte, og tidligere i år havde Netflix' første originale danske serie, The Rain, premiere. Den er blevet så godt modtaget, at den i 2019 bliver fulgt op af en sæson to. Derudover har Netflix flere originale serier fra de nordiske lande på vej, herunder Quicksand fra Sverige og Ragnarok fra Norge.

Med samarbejdet slutter Netflix sig tiI de 11 streamingtjenester og flere end 50 tv-kanaler, YouSees kunder har mulighed for at vælge imellem i Bland Selv-pakken.

Foto: Netflix