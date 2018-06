Ny sæson af danske The Rain på Netflix

Er du fan af den danske thriller-serie The Rain, kan du godt begynde at glæde dig. Den amerikanske streaming-gigant Netflix har nemlig lige meddelt, at de har fornyet deres første danskproducerede serie nogensinde.

Den spændende, post-apokalyptiske serie, der er skabt af trioen Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen og Christian Potalivo, er ifølge Netflix blevet flot modtaget af seere verden over, herunder især i USA, Storbritannien, Brasilien, Frankrig og Tyskland samt her i The Rains hjemland.

"Vi er så taknemmelige for showets succes og den overvældende positive respons fra publikum. Vi er meget glade for at få mulighed for at lave sæson 2 af The Rain. Vi har stadig mange historier at fortælle om seriens personer og meget mere at udforske i dens univers – og vi kan ikke vente med, at alle får det at se", lyder det i en pressemeddelelse fra Jannik Tai Mosholt, der er medskaber af The Rain og desuden seriens hovedforfatter.

Holdet bag serien begynder at producere sæson 2 senere i år, og de nye afsnit får premiere på Netflix i 2019.

Foto: Netflix/pressefoto