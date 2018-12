Her er julens bedste streaming-godter

Hvis du ikke allerede er blevet grebet af streaming- og julehumøret, så er det med at finde den indre nissenørd frem. Julen kalder per tradition det bedste frem i tv-sendefladen, og det samme gør sig selvfølgelig gældende på streaming-platformen.

Orker du ikke at gennemgå samtlige danske streamingtjenester, så har vi her på TechRadar gjort julen lidt nemmere for dig og fundet en stribe godbidder frem til underholdningen i december.

Potter for alle pengene

Mest markant er C More, der uden blusel kaster hele den fremragende serie af Harry Potter-film på banen i december måned. Premieredatoen hedder torsdag den 13. december, og herefter går det over stok og sten med historien om troldmanden Harry Potters kamp mod den onde Lord Voldemort.

Kan man ikke få nok af magi, så giver C More også mulighed for et gensyn med "Fantastiske skabninger og hvor de findes", der som bekendt er J.K. Rowlings videreudvikling af Potter-universet.

Klikker man sig ud af C More og hopper ind på Netflix, så er der også masser af godter at forlyste sig med. Først og fremmest er der masser af julefilm, men kigger man nærmere, finder man også godbidder som Susanne Biers nye thriller Bird Box, der blandt andet har Sandra Bullock i hovedrollen. Og i den mere fabulerende genre finder man Mowgli: Legend of the Jungle med Christian Bale, Cate Blanchett og Benedict Cumberbatch.

Kurt Russell som julemanden. Foto: Netflix

Rendyrket familiehygge

Sidst, men ikke mindst byder Netflix på familiefilmen The Christmas Chronicles med Kurt Russell i rollen som julemanden. Den er produceret af Chris Columbus, som blandt andet har instrueret de første to Harry Potter-film samt Alene hjemme-filmene, så der er med garanti lagt op til rendyrket julehygge i familiens skød.

Også hos YouSee er man i julehumør. Her har man nemlig givet tv-kunderne fri adgang til Disney-kanalerne i hele december måned. Vi snakker kanalerne Disney Channel, Disney XD og Disney Junior, der bliver tilgængelig for YouSees tv-kunder, så det burde være nemt at få parkeret børnene foran den bærbare, mens far og mor gør klar til juleaften.

Disney-kanalerne er tilgængelige frem til begyndelsen af januar 2019.

Grumt julehumør på HBO Nordic

På HBO Nordic er man ikke så meget i julehumør. Her er decembernyhederne mere over i den dystre genre med titler som Channel Zero, der er en asiatisk gyserserie, samt Berlin Station, et spiondrama om CIA i nutidens Berlin. I den lidt mere muntre afdeling byder HBO Nordic på et gensyn med Marvel's Runaways.

På Viaplay kan man også finde gode julesager, som streamingtjenestens egen serie, Det store eksperiment, hvor man kan følge Professor Primo og hendes assistent Sigmas onde planer. To opfindere og deres følgesvend skal hver dag løse nye problemer for at stoppe Primo – og redde julen. Vil det lykkes? Vi ved det ikke, men mon ikke, at det går.

Endelig disker Viaplay på filmfronten op med især to fine julesager; nemlig filmatiseringen af det fantastiske eventyr A Wrinkle in Time samt det seneste skud på Star Wars-fortællingen, Solo: A Star Wars Story.

Foto i toppen af siden: C More