Netflix kåret som Danmarks bedste streamingtjeneste

Der er vel ikke mange, der er i tvivl om, at Netflix - når det handler om antal abonnenter - er den største streamingtjeneste herhjemme, ganske som de også er i resten af verden. I alt regner man med, at der er over 130 millioner Netflix-abonnenter på verdensplan.

Men hvad med kvaliteten af indholdet og tilfredsheden blandt brugerne?

Det satte sammenligningstjenesten mikonomi.dk sig for at undersøge, og lad os bare afsløre med det samme, at den suveræne vinder også her er Netflix.

I sammenligningen indgår parametre som pris, indhold og kundetilfredshed, ligesom pris per film og serie. Mikonomi valgte otte deltagere i undersøgelsen, og det var Netflix, HBO Nordic, Amazon Prime Instant Video, C More, Viaplay, TV2 Play, Hayyu og Blockbuster.

Som nævnt løb Netflix med førstepladsen, og som begrundelse lyder det fra undersøgelsen, at Netflix har det største antal serier og film. Desuden har tjenesten også det højeste antal egenproducerede serier, faktisk hele 740 originale serier.

Kæmpe forskel på pris

Nummer to på listen indtages af HBO Nordic. Begrundelsen her er, at selv om tjenesten ikke har samme antal tv-serier og film som andre, så er kvaliteten af deres indhold meget høj.

Tredjepladsen sætter Amazon sig på. Mikonomi fremhæver, at Amazon har det største antal titler af alle, og den er også temmelig billig. Ulempen her er, at der ikke er noget dansk produceret indhold, ligesom det heller ikke er muligt at vælge danske undertekster.

På den absolutte sidsteplads finder man Blockbuster. Grunden er enkel: Blockbuster er gratis at tilgå, men til gengæld betaler man per serie eller film. Og som Mikonomi skriver, så bruger hver dansker i gennemsnit to timer og 36 minutter dagligt på streaming, og skulle du bruge denne tid udelukkende på Blockbuster ville prisen per måned løbe op i mellem 1.395 til 2.659 kroner.

Tager man prisen per afsnit, så er den hos Blockbuster mellem 9 og 39 kroner, mens prisen per afsnit hos Netflix er på 0,033 kroner. Og det er da en forskel, der er til at tage at føle på.