Superheltefilm er sommerens mest sete

På trods af hedebølge og masser af store sportsbegivenheder i tv bliver der fortsat set film hjemme i stuerne. Hos Blockbuster er superheltefilmen "Black Panther" den mest populære film denne sommer, mens en ’Fifty Shades’-film igen i år indtager andenpladsen.

”Man må sige, at Hollywood har sat sig tungt på sommerens film, men jeg er bestemt ikke overrasket over, at danskerne er vilde med ’Black Panther’. Marvels superheltefilm er generelt meget populære hos vores kunder, og ’Black Panther’ er ingen undtagelse,” siger Casper Hald, direktør i Blockbuster.

Sidste sommer var ’Fifty Shades – I mørket’ den næst mest sete film hen over sommeren – og i år er det så den sidste film i den erotiske trilogi, der indtager andenpladsen over de mest populære film.

”Der er bestemt delte meninger om ’Fifty Shades’-filmene, men vi har set en enorm interesse for alle tre film, og man må bare sige, at Anastasia og Christian Greys erotiske og eksperimenterende forhold har taget verden med storm,” siger Casper Hald.

Selvfølgelig er der også en børnefilm mellem de mest sete film – og denne sommer er det Pixars ’Coco’, som de danske børn ser mest.

Sommerens mest sete film på blockbuster.dk

1. ’Black Panther’

2. ’Fifty Shades – Fri’

3. ’Coco ’

4. ’Jumanji – Welcome to the Jungle’

5. ’Three Billboards outside Ebbing, Missouri’

Hitlisten er baseret på antal transaktioner gennemført hos Blockbuster fra 1. juli til 22. juli 2017.

Foto: Matt Kennedy/©Marvel Studios 2018