Se Premiere League live på Amazon

Fremover er det herhjemme ikke kun tv-kanalerne 6'eren og 3+, der kan vise engelsk Premier League-fodbold live. I en overraskende handel har internet-giganten Amazon købt rettighederne til at streame 20 Premier League-kampe per sæson.

Det kræver dog, at man har abonnement på Amazons streamingtjeneste, Amazon Prime Video, hvor man skal hoste op med 45 kroner om måneden for at få adgang.

Synes man, at det er for mange penge udelukkende for at se koryfæer som Chelseas Eden Hazard og Liverpools Mohamed Salah spæne rundt i korte bukser, så kan man måske glæde sig over et gensyn med engelske Jeremy Clarkson, der sammen med Richard Hammond og James May forlyster sig med at smadre dyre biler i serien The Grand Tour. De tre herrer optrådte tidligere i en årrække på BBC med den legendariske tv-serie Top Gear, men slår nu deres folder på Amazon Prime Video.

Foto: Pixabay