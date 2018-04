De bedste tilbud fra Netflix: Over 60 fantastiske Netflix-serier

Vi ved alle, at Netflix er en af de bedste (hvis ikke den bedste) streamingtjeneste med et udvalg af fremragende kvalitets-tv fra drama til komedie og Netflix Originals.

Men vi ved også alle, at det kan tage næsten lige så lang tid at scrolle gennem listen for at finde en god film, som det tager at se selve filmen. Nå, næsten, da!

Vi er her for at hjælpe, så nu er det nemmere at finde de bedste serier på Netflix. Vi har samlet de bedste Netflix-serier i en guide med alle de nødvendige informationer. På få minutter vil du kunne finde frem til de bedste tv-serier på streamingplatformen netop nu.

Hvis du ofte har problemer med at finde frem til de bedste serier, skal du "bogmærke" denne side, fordi vi hele tiden opdaterer denne liste – så sørg for at tjekke hver uge hvad der er af nyheder.

[Opdatering: I sidste uge bragte vi nyheden om, at Netflix har tilføjet den længe ventede relancering af Lost In Space, en sci-fi-historie med den legendariske rumfamilie, The Robinsons. I denne uge taler alle omThe Alienist, et amerikansk-baseret drama om et mordmysterium.)

(Image: © Netflix)

Vi har valgt mere end 60 af de bedste Netflix-indslag, du skal se. Uanset om du er til dramaer (Breaking Bad), reality-talentshows (RuPaul's Drag Race), science-fiction (Lost in Space), talende dyr (Bojack Horseman) eller frygtindgydende thriller-serier (Black Mirror), er der noget for dig på listen..

Netflix er lige nu den hotteste streamingtjeneste. Det handler ikke kun om at skabe fantastiske film som en del af Netflix Originals (læs: House of Cards og Orange is The New Black), man er også sammen med Marvel igang med at tilpasse berømte superhelte til den lille skærm.

Streamingstjenesten har også travlt med at prøve nye showformater, som f.eks. Puss In Boots choose your own adventure show og er en stor fortaler for 4K og HDR. Åh, og de gjorde noget, de sagde, de aldrig ville – tillade dig at downloade mange af deres shows til watch Netflix offline .

Det er rimeligt at sige, at der aldrig har været et større argument for et Netflix- abonnement, så kig i vores oversigt og lad os vide, hvis dit yndlingsprogram ikke er på listen.

Hvordan er Netflix sammenlignet med Amazon Prime Video? Tjek vores video nedenfor!