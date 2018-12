Sådan slipper du for at ende som IT-support for hele familien i julen

Julegaven til dine forældre er et lækkert, avanceret tv, som de er vildt glade for, men ikke aner, hvordan de skal komme i gang med at bruge. Onkel har fået en iPad, niecen et smartwatch, lillebror en Nintendo Switch og bedstemor en mobil.

Og dig? Du kan se frem til at tilbringe juledagene med at installere, lave opsætninger og overføre kontakter, mens resten af familien guffer marcipan og hygger sig sammen.

Hvis du kan genkende dig selv i det scenarie, er du ikke alene. Elgiganten har via YouGov lavet en undersøgelse, der viser, at flere end hver tiende dansker har oplevet at bruge tid i julen på at hjælpe familien med at opsætte eller klargøre elektronik-julegaver. Og blandt de adspurgte under 30 år svarer mere end hver femte, at de har ageret tech-support for familiemedlemmer i juledagene.

Samtidig oplyser Elgiganten, at mere end hver fjerde dansker, der påtænker at købe tech-julegaver, er i tvivl om, hvorvidt modtageren er i stand til at bruge gaven rigtigt.

Prisen for julefred

Af samme årsag gør Elgiganten opmærksom på, at man nu kan tilkøbe klargøring af de tech-julegaver, man køber hos dem.

"Flere og flere benytter sig af muligheden for at få elektronik-julegaverne gjort helt klare direkte i butikken, så de er klar til brug med det samme juleaften. Når mor og far slipper for at bruge aftenen på at installere spil og PlayStation, så bliver der mere tid til hygge, snak og leg. Og det som mange måske ikke ved, er, at selv hvis gaven ikke skulle falde i smag hos modtageren, så kan den fortsat leveres tilbage, også selvom den er klargjort. Det gør det både frustrationsfrit og risikofrit," siger Peder Stedal, der er adm. direktør i Elgiganten i en pressemeddelelse.

Priserne starter ved 199 kr. for klargøring af eksempelvis et smartwatch og slutter på 999 kr. for klargøring af et tv. Om det er billigt eller dyrt, afhænger vel af, hvor højt man som familiens tech-kyndige værdsætter sin julefred.

Foto: Unsplash