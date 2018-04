De bedste smartwatches: de største hits for dig i 2018

Et smartwatch er det ultimative tilbehør til din mobiltelefon. Du kan se, hvad klokken er og få vigtige meddelelser direkte til din arm. Du kan også bruge apps.

Hvad der er endnu mere imponerende er, at dagens bedste modeller har mange andre finesser: Du kan søge på internettet med din stemme, bruge GPS og betale i butikken uden at finde kreditkortet eller kontanterne frem. Dertil kommer et smart design.

Hvis du tror, at et smartwatch er overflødigt og kun for nørder, så tænk dig om! Det kan gøre stor nytte og gøre din hverdag mere overskuelig.

1. Apple Watch 3

En bedre opkobling til verdens bedste smartwatch

OS: watchOS 4 | Kompatibel med: iOS | Skærm: 153" OLED | Processor: S2 dual-core | Kapacitet: Varierer mellem størrelserne | Lagringsplads: 8 GB / 16 GB (både med og uden LTE) | Batteri: 18 timer | Opladning: Trådløs | IP: IPX7 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Fin aktivitetsregistrering

Bedst uden LTE

LTE er en unødvendig ekstraomkostning

Batteriet for dårligt til søvn-registrering.

Apple Watch 3 er det bedste smartwatch, du kan købe lige nu. Det er faktisk kun Apple Watch 2-uret med lidt nyt indeni ... men det indvendige gør en stor forskel.

LTE er seneste nyt, men det er ikke så nyttigt, som man kunne håbe, hvortil kommer, at det koster ekstra at oplade og bruge batteriet.

Det, som vi kan lide, er non-LTE-versionen, som er meget billigere og tilbyder det samme som Apple Watch 2, men med længere batteritid og med hurtigere opkobling til apps. Dette er den korrekte opgradering af verdens bedste smartwatch.

Det er stadig vandtæt, så du kan svømme med det, og du behøver ikke bekymre dig om regnen, når du er ude at jogge. Det har GPS for at gøre det lettere at finde vej, og det kører på watchOS 4 software.

2. Ticwatch E

Et godt og billigt smartwatch, du (måske) aldrig har hørt om

Kompatibel med: Android 4.3+, iOS 8+ | Skærm: 1,4" 400 x 400 OLED | Processor: MediaTek MT2601 | Lageringsplads: 4 GB | Batteri: Op til 24 timer | Opladning: Magnetisk | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Nøjagtig GPS og pulsmåler

Værdi for pengene

Designet vil næppe begejstre alle

Ikke så smart opladningsmetode

Du har måske aldrig hørt om Ticwatch, og det er, fordi det er et relativt lille og nyt mærke i smartwatch-verdenen. Men det er det bedste Android-ur, du kan købe lige nu.

Det skyldes den lave pris og det faktum, at alt fungerer rigtig godt. Vi elsker også Ticwatch E for den indbyggede GPS, den præcise pulsmåler og det gode design.

Alle de fitnessfunktioner, du kan forvente, findes her. Du kan endda bruge uret uden at skulle tage telefonen med, mens du træner, men du kan ikke modtage telefonopkald som på Apple Watch 3. Designet er premium, men det vil næppe begejstre alle, så studér billederne ovenfor nøje og se anmeldelsen for at finde ud af, om denne model er noget for dig.

Væsentligst er den lave pris – omkring halvdelen af prisen på mange af de andre enheder, du finder på denne liste.

3. LG Watch Style

LG's nyeste ur har både stil og substans

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS8,2+ | Skærm: 1,2" 360 x 360 P-OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagringsplads: 4 GB | Batteri: Op til 24 timer | Opladning : USB | IP: IP67 | Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth

Fantastisk stil

God pris

Skuffende batteri-levetid

Mangler NFC-tilslutning

LG Watch Style (udviklet i samarbejde med Google) tilbyder alt, hvad der er værd at elske i de bedste Android smartwatches. Det byder på mange nyttige funktioner og en hel del ... stil.

Rul det hele ud, og du får yderst attraktive muligheder i forbindelse med Googles "bærbare" platform. Men der er nogle minusser, herunder under en kort batterilevetid.

Når det er sagt, har uret stil og substans og er absolut værd at sætte på håndleddet.

Til en nyligt nedsat pris får man et slankt design og flere spændende funktioner, som den stemme-aktiverede Google Assistant og en opdateret brugerflade.

4. Ticwatch S

Et andet sofistikeret smartwatch til budgetpris

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 8+ | Skærm: 1,4" 400 x 400 OLED | Processor: MediaTek MT2601 | Lagringsplads: 4 GB | Batteri: Op til 2 timer | Opladning: Magnetisk | IP: IP67 | Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Komfortabel med smukt design

Mangler NFC

Remmen kan ikke skiftes

Ticwatch er tilbage. Denne gang er det Ticwatch S, som er bemærkelsesværdigt tæt på at være det det samme som Ticwatch E – nævnt ovenfor.

Forskellene er begrænsede, men dette ur er en lille smule tungere og lidt større, fordi det kommer med en tykkere kant på siderne for at kunne vise dig den nøjagtige tid.

Der er også en anden rem på denne version med GPS-sensor på indersiden. Udviklerne hævder, at dette gør sensoren mere præcis, end når den er inde i uret, men vi bemærkede ikke de store forskelle.

Det betyder, at du ikke kan bruge remmene på begge modeller, og det er ærgerligt.

Det er en en smule dyrere end Ticwatch E , men hvis du kan lide designet, vil du måske foretrække dette, da prisen stadig er meget overkommelig sammenlignet med konkurrenterne.

5. Fitbit Ionic

Fitness-ur med smartwatch-ambitioner

OS: Fitbit OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: TBC, 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Remstørrelse: Stor | Lagringsplads: 2.5GB | Batteri: 2-3 dage | Opladning: Alm. oplader | IP: 50 M vandtæt | Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth

Godt display

Mange fitnessmuligheder

Langsom interface

Mangel på apps

Fitbit Ionic har arbejdet hårdt på at komme ind på markedet for fitnessure.

Indsatsen lykkes nogle steder – nemlig, hvor det bl.a. handler om at måle præstationer som i løb og svømning. Det benyttes også ved kropsøvelser og vægtløftning, og man kan betale "i farten" ved hjælp af Fitbit Pay.

Da uret blev lanceret, var prisen så høj, at det var svært at anbefale det helhjertet. Den gode nyhed er, at prisen synes at være faldende i de seneste måneder, så du kan få det 300-400 kroner billigere.

Hvis du er en Fitbit-fan, der søger mere end et gennemsnitligt ur, er dette en god mulighed.

6. Misfit Vapor

Et af de billigste på denne liste

OS: Android Wear 2.0 | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,3" 360 x 360 AMOLED | Processor: Dual-core 1.0 GHz | Remstørrelse: 20 mm | Lagringsplads: 4 GB | Batteri: 2 dage | Opladning: Trådløs | IP: 50m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Stor, skarp AMOLED-skærm

Lav pris

Tykt design

Ikke Android Pay

Misfits første fuldt udbyggede smartwatch kommer på 6. pladsen i vores ranking, og det skyldes bl.a. den lave pris.

Misfit Vapor har en superskarp og klar 1,3 tommer AMOLED-skærm, et premium-design – det er lidt tykt – samt Android Wear 2.0-software.

Det er ikke det perfekte ur, da appen Misfit Activity er ret begrænset, og det har ikke Android Pay, men det passer til dig, hvis du leder efter et rimeligt ur med grundlæggende fitness- og registreringsfunktioner.

7. Samsung Gear Sport

Det opdaterede sports-ur fra Samsung holder stilen

OS: Tizen OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,2" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.0GHz | Remstørrelse: S (105 x 65 mm) L (130 x 70 mm) | Lagringsplads: 4 GB | Batteri: 2 dage | Opladning: Trådløs | IP: 50 m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Flot skærm

Offline Spotify playback

Begrænset batterilevetid

Mangel på apps

På trods af en alvorlig mangel på originale apps fortjener Samsung Gear Sport stadig en plads på denne liste. Det har den kvalitet, som vi har forventer fra Samsung og har en usædvanlig klar skærm.

Hovedtrækket er, at det har Spotify offline-faciliteter og kombinerer dem med den indbyggede GPS, og du får et "all round løbeur", der kan forsyne dig med masser af oplysninger på farten.

Det er vandtæt til 50 meter, hvilket betyder, at du kan tage det med på svømmeturen. Det er endda kompatibelt med iOS.

Batteriet har ikke levetid som Gear S3, men til gengæld er uret lidt slankere – og med et gummi-træningsbånd i boksen er det helt klart et emne for Samsungs fitnessfans.

8. Garmin Forerunner 735XT

Et fitness-ur der trænger sig på i smartwatch-verdenen

OS: Garmin own | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 31,1 mm Transflektiv | Processor: Ukendt | Remstørrelse: 23 mm | Lagringsplads: Utilgængelig | Batteri: 7 dage | Opladning: Stik | IP: 5ATM | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Super batterilevetid

Fremragende sporingsnøjagtighed

Fitness tracking ikke så god

Letvægts exterior

OK, vi ved, at dette ikke er et rigtigt smartwatch, men det er et strålende løbe/fitnessur med smartphone-forbindelse, og for mange er det godt nok til at opnå det, de har brug for.

Egenskaberne er grundlæggende, men gode nok, og du kan styre din musik fra håndleddet.

Det vil nok være lidt for "skrabet" for nogle, men hvis du er interesseret i fitness, kan dette ur klare det meste af det, du har behov for. Det har en super lang batterilevetid, der sætter mange på denne liste i skammekrogen..

9. Samsung Gear S3

Et ældre produkt, men prisen er faldet

OS: Tizen OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,3" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.0GHz | Lagringsplads: 4 GB | Batteri: 380 mAh | Opladning: Trådløs | IP: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Animeret "altid-på" display

Fin aktivitets-måling

Meget stort på håndledet

Problematisk GPS-tracking

Dette er uret, som Gear Sport ovenfor erstatter, men Samsung Gear S3 er nu meget, meget billigere end da det blev lanceret, hvilket betyder, at det er genindtrådt på vores liste over de bedste smartwatches.

Fitness er det store fokus her med nogle fantastiske aktivitetsfunktioner, hjertefrekvensmåler og indbygge GPS. Den vil ikke tracke din svømning, men er vandtæt.

Vi kan især lide det roterende bezel design på Gear S3, og Tizen OS har forbedret sig meget, så softwaren fungerer også rigtig godt.

10. Apple Watch

Det originale iPhone-skræddersyede smartwatch er nu billigere

OS: watchOS 4 | Kompatibel med: iOS | Skærm: 1,53" OLED | Processor: S1 System-in-Package (SiP) | Remstørrelse: Variabel: style | Lagringsplads: 8 GB (kun hhv.2 GB og 75 MB til musik og fotos) | Batteri: 18 timer | Opladning: Trådløs | IP: IPX7 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Stilrent design

Fin interface

Mangler GPS

Batterilevetid kun én dag

Til salg som 'Budget Apple Watch" er denne enhed stadig værd at overveje. OK, den er ikke vandtæt, har ikke LTE-tilslutning eller GPS som Apple Watch 3, men prisen er til gengæld heller ikke i top.

At kunne tjekke, hvornår du har en besked eller se, hvem der ringer og er i stand til at lave hurtige beslutninger, er stadig muligt – og nyttigt, når du træner eller er i en anden situation, hvor det ikke er muligt at tage telefonen..

Med de nye forbedringer fra Apples watchOS 4 tager denne smartwatch et pænt spring fremad, selvom hardwaren er gammel. Den er nu hurtigere, mere brugbar og "face watch" gør den mere personlig.

Dette ur er stadig på udsalg fra Apple, så tilbud kan være lidt svære at finde, men Apple Watch Series 1 kan findes til lavere pris, hvis du er skarp.

