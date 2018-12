Julegavetips 2018: Gode køb til de, der ønsker sig hårde pakker

Er du på udkig efter julegavetips til kæresten, børnene eller din mor og far? Så er du landet det rette sted. Vi har håndplukket en række julegaver, der fungerer for alle, og som helt sikkert bliver et hit juleaften.

Foruden tøj og sko står forbrugerelektronik gerne højt på danskernes juleønskelister, og det er uden tvivl også tilfældet i år. Dansk Erhverv har lavet en prognose for julehandlen 2018, hvor organisationen spår, at de hjemlige forhandlere af forbrugerelektronik kan se frem til et mersalg i julemånederne på cirka 0,3 mia. kroner i år.

Blandt de forskellige produktkategorier inden for forbrugerelektronik forventes smartwatches og aktivitetsmålere i år at overgå mobiltelefoner, der ellers stod meget højt på juleønskelisterne både herhjemme og i det øvrige Skandinavien sidste år. Det stemmer også fint overens med, at den norske brancheforening Elektronikkbransjen i november kårede Samsung Galaxy Watch til årets julegave.

Her på TechRadar følger vi selvfølgelig med i alt, der lanceres af nye produkter, og vi laver grundige tests af alt, hvad der kommer af spændende mobiler, tablets, smartwatches, aktivitetsarmbånd og meget mere.

Derfor har vi et godt grundlag for at kunne give dig nogle virkelig gode tips til julegaver, der vil vække glæde i hele familien juleaften.

I denne artikel har vi udvalgt en stribe drømmegaver, som er vores absolutte førstevalg, hvis prisen ikke er afgørende.

Hvis du allerede ved, at du er ude efter den bedste tablet til et barn i familien eller det bedste aktivitetsarmbånd til din sporty søster, så kan du også tage et kig på vores top-lister, der opdateres løbende:

Julegaven til ham: Smartwatch

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

Samsung Galaxy Watch

Samsungs sporty smartwatch har fået et flottere design

OS: Tizen OS | Styresystemer: Android, iOS | Skærm: 1,2 eller 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Processor: 1 ,15 GHz, 2 kjerner | Remstørrelser: 22 mm eller 20 mm | Lagringsplads: 4 GB | Batteritid: 4 dage med 46 mm / mindre med 42 mm | Opladning: trådløs | IP-certifisering: 50 m | Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerende batteritid

Ligner et rigtigt armbåndsur

Irriterende oplader

Bixby fungerer ikke tilfredsstillende

Det bedste smartwatch du kan købe lige nu er fra Samsung, og det hedder Galaxy Watch i stedet for S4, som vi egentlig havde regnet med. Det er efterfølgeren til Gear S3 og Gear Sport fra 2017, og det kommer med et stort antal forbedringer.

Vi har haft 46 mm-udgaven gennem en grundig test, og den byder på en fænomenal batteritid på hele fire dage - selv ved heftigt brug. Det er specielt imponerende, når man sammenligner med de nærmeste konkurrenter, der kun kan holde den gående en eller to dage.

Den roterende skærmkant er stadigvæk højdepunktet, når det handler om at navigere rundt i Tizen OS, og det har et af de mest intuitive brugerflader, vi har set på et smartwatch.

Udvalget af app's er er mere begrænset, end hvad du kan få til et Wear OS eller watchOS 4, som er de rivaliserende styresystemer til smartwatches. Men der er trods alt et stort udvalg af funktioner, og Samsung har lavet et ur, der både har et flot design og giver dig gode træningsmuligheder.

Læs hele testen: Samsung Galaxy Watch

Julegaven til hende: Ny mobil

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

Samsung Galaxy S9

En super mobil til mindre hænder.

Lanceringsdato: marts 2018 | Vægt: 163 g | Størrelse: 147,7 x 68,7 x 8,5mm | OS: Android 8 | Skærmstørrelse: 5,8 tommer | Opløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 64 GB/128 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Høj kvalitet

Glimrende skærm

Batteritiden er ikke den bedste

Kun et enkelt kamera på bagsiden

Samsung Galaxy S9 når ikke helt op på siden af Galaxy S9+. Blandt andet er bagkameraet ikke lige så godt, men til gengæld er det en mobil, som er nem at håndtere, og den har samme ydelse og skærmkvalitet som storebroderen.

Skærm: QHD-skærmen på 5,8 tommer optager det meste af forsiden på mobilen, og vi kan stadigvæk godt lide S8-designet. Super AMOLED-teknologien viser sig igen fra sin bedste side. Den er lysstærk, farverig og bygget til at få det bedste ud af film og billeder.

Batteritid: Batteritiden skuffer en smule, taget i betragtning, at dette er en topmodel. Hvis du bruger den meget, skal du regne med at lade den op en gang i døgnet. Heldigvis understøtter den hurtigopladning og trådløs opladning.

Kamera: Der er blot et enkelt kamera på bagsiden af Galaxy S9, og det er ikke af samme kvalitet som hos S9+ udgaven. Det betyder dog ikke, at det tager dårlige billeder, faktisk er de glimrende, og i svag belysning gør det et rigtigt godt stykke arbejde.

Minikonklusion: Galaxy S9 er en smartphone, som har alle de funktioner, du kan drømme om og lidt til. Den er ikke helt på samme niveau som S9+, og den må også se sig slået af iPhone X på nogle punkter, men den er helt klart mobilen for de personer, der ønsker en telefon, der er nem at håndtere.

Julegaven til teenageren: Hovedtelefoner

Sony WH-1000XM2

Effektiv støjreduktion som slår Bose.

Design: lukket | Vægt: 275 g | Ledningslængde: 1,5 m | Frekvens: 4 - 40 000 Hz | Størrelse: 40 mm | Type: dynamisk | Følsomhed: 103 dB | Impedans: 46 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | NFC: ja

Glimrende støjreduktion og lyd

30 timers batteritid

Hængsler er skrøbelige

Berøringskontroller

Sony WH-1000XM2 er en yderst vellykket opdatering af et produkt, der i forvejen er glimrende. Det lyder godt, har en fremragende støjreduktion, og det koster det samme som Bose QC35. Ganske vist har det lidt kortere batteritid end Boses flagskib, men når det handler om ydelse og funktioner, så er WH-1000XM2 langt bedre end QC35.

Du bør ganske enkelt vælge Sonys topmodel frem for Bose; ikke bare fordi de har en bedre støjreduktion, men også fordi det simpelthen kommer med flere finesser og features end Boses direkte konkurrent. Det første er en indstilling, der kun tillader højfrekvente signaler at slippe igennem, for eksempel beskeder over et højttaleranlæg. En anden indstilling er Quick Attention, der gør det muligt at høre al lyd uden at skulel tage hovedtelefonerne af. Det sidste er især glimrende, hvis man lige skal tale kort tid med en kollega, for derefter at arbejde koncentreret videre. Den sidste finesse, vi vil fremhæve, er et LDAC-kodec, som ligesom det udbredte AptX-kodec gør det muligt at lytte til lyd i høj opløsning.

Med WH-1000XM2 får du en glimrende lyd og et stort udvalg af funktioner, og det gør hovedtelefonerne fra Sony til vores absolutte førstevalg i den støjreducerende kategori.

Julegaven til bedsteforældrene: Tablet

iPad (2018)

Den bedste tablet til den almindelige bruger

Vægt: 469 g | Mål: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 12 | Skærmstørrelse: 9,7 tommer | Opløsning: 1536 x 2048 pixel | CPU: A10 Bionic | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 32/128 GB | microSD-port: Nei | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Overkommelig pris

Fungerer med Apple Pencil

Smart Keyboard ikke understøttet

Apple Pencil koster ekstra

Dette er den bedste tablet for den almindelige bruger samt skoleelever, selv om den ikke er den hotteste på markedet. Man for ganske enkelt meget for pengene.

Den nye 2018-model erstatter udgaven fra sidste år, som var ganske glimrende, og den placerer sig som et rimeligt alternativ til iPad Pro.

Samtidig fungerer den med Apple Pencil, og det er ganske fint, hvis du har lyst til at tegne på den 9,7 tommer store skærm Desværre understøtter den ikke Smart Keyboard.

Du får samme luksuriøse metalchassis som også findes på de andre i iPad-serien, men man skal nok lige bemærke sig, at den altså er en smule tykkere end iPad Air 2 og iPad Pro.

Du får også Touch ID, iOS 12 og op til 10 timer batteritid, mens du surfer på nettet eller ser video. Dette sammenlagt gør, at den passer perfekt til alle, der gerne vil have en tabe, men som ikke skal bruge den til tunge opgaver.

Julegaven til den studerende: Bærbar pc

Image 1 of 6 Image 2 of 6 Image 3 of 6 Image 4 of 6 Image 5 of 6 Image 6 of 6

Dell XPS 13

Den bedste bærbare er blevet endnu bedre.

CPU: 8. generation Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skærm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Centreret IR webcam

Lækker design

God (valgfri) 4K-skærm

Høj startpris

Hvid version er dyrere

I tre år i træk har Dell XPS 13 ligget i toppen af vores liste over de bedste bærbare pc'er, og 2018-udgaven af Dells flagskib fortsætter denne trend. Denne version er en tyndere og stærkere variant af Dells bedste bærbare. Nu har den desuden fået en glimrende ny 4k-skærm samt en ny farvevariant: Rose Gold on Alpine White.

Denne års udgave er dyrere end forgængeren, men til gengæld kommer 2018-udgaven med en stærkere 8. generations Intel-processor - fra i5 til i7. Hertil har den en nærme kantfri "Infinity Edge"-skærm, som presser de 13,3 tommer ind i en 11 tommer-skærm. Dermed skiller Dell XPS 13 sig markant ud fra konkurrenterne. Sammenlignet med Apple, som udelukkende holder sig til USB-C, så imponerer Dells flagskib med både USB 3.0 og SD-kortlæsser - udover USB-C, så det kan ikke undre, at Dell XPS 13 er den mest populære Windows-bærbare i verden. Og ikke nok med det, men man kan også vælge mellem en højopløselig eller en multi-touchskærm. Hertil kommer en lang række valgmuligheder for diskplads og hukommelse.

Ønsker du at spare på pengene, så kan man gå efter en mere traditionel konfiguration.

Julegave til den eventyrlystne: Action-kamera

GoPro Hero7 Black

Den nye konge af action-kameraer

Vægt: 118 g | Vandtæt: 10 m | 4K video: op til 60 fps | 1080: op til 240 fps | 720: op til 240 fps | Stillbillede: 12 MP | Batteritid: 1-3 timer

Flot 4K-video

HyperSmooth imponerer

Problemer med stemmestyring

Upålidelig skærm

På papiret er Hero7 Black udstyret med stort set de samme specifikationer som Hero6 Black, men kameraet byder alligevel på en række forbedringer. Den vigtigste nyhed er GoPros nye billedstabiliseringsteknologi HyperSmooth. Det virker fortrinligt og giver næsten same effekt, som man får med en gimbal.

En anden ny funktion er TimeWarp, der kombinerer timelapse (som man fortsat kan bruge separat) med HyperSmooth, og resultatet bliver så til hyperlapse, som forbliver stabil, selv når du er i bevægelse.

Brugerfladen har også fået en overhaling, og dette gør sammenlagt Hero7 Black til det bedste action-kamera, du kan købe lige nu.

Julegaven til børnene: Spilkonsol

Nintendo Switch

Den alsidige rookie

Mål: 10 x 24 x 14 cm (B x L x H) med Joy-Cons | Grafikkort: 768 MHz (docket)/307.2MHz (udocket) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Maks. opløsning: docket 720p, udocket 1080p | Optisk station: Ingen | Bærbart batteriliv: Omtrent 3 timer

Bærbar konsol

Unik hybrid-design

Lavere ydelse end andre konsoller

Ingen tilbehør

Begrænset online-tjeneste fra start

Trods mere end et år på markedet, er Nintendo Switch stadig den nye dreng i klassen, men den viser sig stadigvæk at være meget populær. Den er klart det mest alternative valg på markedet for øjeblikket, eftersom man kan bruge den både som håndholdt enhed og hjemmekonsol.

Switch kommer med et hastigt voksende antal spiltitler, ligesom Nintendo har det bredeste udvalg af spil i mange år. ´Spillene til Nintendo Switch svinger fra spændende, eksklusive spil som som Super Mario Odyssey til det eftertragtede Stardew Valley.

Den er ikke i nærheden af at have samme ydelse som standardudgaven af PlayStation 4 og Xbox-konsollen, og den kan ikke afvikle spil i 4k eller HDR (faktisk er skærmen en ganske lavopløselig sag på 720p), så hvis du er på jagt efter en konsol, der har de bedste specifikationer, så er det ikke her, du skal lande.

Du finder nok heller ikke de bedste tredjepartsspil. Og selv om man nu kan få titler som Doom, Skyrim og LA Noire, så har disse spil altså været på markedet til de andre platforme i månedsvis - hvis ikke år. Ganske vist sker der ændringer, men de bedste og nyeste spil kommer nokke ikke til Switchen, ganske enkelt fordi den mangler kræfter til at afvikle dem.

Og hvor du kan få VR med PlayStation, så har Nintendo sin helt egen specialitet i form af Nintendo Labo. På papiret lyder det virkeligt spændende, og det har potentiale til at blive stort.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du nok bliver nødt til at købe et separat microSD-kort på et eller andet tidspunkt, eftersom den indbyggede lagerplads er begrænset.

Julegaven til musikelskeren: Wi-Fi-højttaler

Sonos Play:5 II

Endnu et fremragende flagskib fra kongen af multirooms

Vægt: 6,3 kg | Størrelse: 204 x 364 x 154 mm | Elementer: 3 x diskant, 1 woofer | Forbindelse: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3,5 mm, RCA | Ethernet: Nej | Aux inn: Ja | USB: Nej

Enkel opsætning

God lyd

Simpelt design

Sonos var blandt de første til at fremstille Wi-Fi højttalere, og de har stadigvæk nogle af de mest stabile og velfungerende multiroom-systemer på markedet. Sonos Play:5 er firmaets flagskib, og den nye udgave har fået nyt design og kraftigere og bedre lyd.

I modsætning til løsninger, som baseres på Bluetooth eller Google Cast, så styres Sonos-højttalerne far en dedikeret app, som er integreret med streamingtjenesterne Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, TuneIn og en lang række mindre kendte tjenester.

Understøttelsen af Multiroom bevirker, at man kan tilføje flere højttalere som Sonos Play:3 og Sonos Play:1 og dermed spille musik i flere værelser i huset på samme tid. Ønsker du blot den ene højttaler, så er det godt at vide, at Play:5 II leverer mere end nok lyd helt alene.

Julegaven til fremtiden: Google Home

(Image: © GE)

Google Home

Passer godt til Chromecast-brugere og andre nysgerrige sjæle

Basen kan skræddersys

Massivt sangbibliotek

Udvidet hardware-økosystem

Mangler Googles egne tjenester

Kræver nøjagtige formuleringer

Google Cast-understøttelse skal forbedres

Før du har købt en Google Home, vil du nok aldrig blive klar over, hvor meget musik, der egentlig findes på YouTube. Vi kan ikke påstå, at den kan afspille alt, du kunne drømme om, men efter at have pløjet igennem al musikken fra 90'erne, så kan vi ikke komme i tanke om et eneste nummer, den ikke kunne finde.

Google Home er altså glimrende som DJ, men den er også en overraskende smart hjemme-hub. Den understøtter for eksempel mange af de vigtigste smart home-platforme som Nest, Philips Hue og Samsungs SmartThings, og antallet af platform vil formentlig bare vokse fremover.

Alligevel er vi sikre på, om vi vil anbefale Google Home lige varmt til alle. Den er nemlig lidt for specifik, når det handler om sprog. Listen over understøttede ord vokser hele tiden, men er fortsat lidt skuffende. Den er smart nok til at fortælle dig, hvor meget en flybillet til en eksotisk destination koster, eller hvor meget en ara-fugl vejer (tilsyneladende 1,2 – 1,7 kilo), men stiller du de samme spørgsmål, bruger andre ord eller et lidt andet tonefald, så har Googles smart-assistent en del problemer.

Det generelle problem "den virker af og til, men ikke hele tiden" er ikke kun kendetegnende for Google Home og konkurrenten Amazon Echo. Men det værste er, at den mangler understøttelse af for mange af Googles egne tjenester.

Google Home er langt fra perfekt i øjeblikket, men den bliver sikkert bedre med tiden. Google fortsætter med at arbejde på sin stemmeassistent-teknologi, og vi opdaterer løbende vores anmeldelse, da der hele tiden kommer nye funktioner til. Selv om forbedringsmulighederne er store, så får du altså alligevel en højttaler, der fungerer som en imponerende DJ, den understøtter Google Cast, og den giver dig mulighed for at justere lyset, uden at du skal rejse dig fra stolen. Det er i hvert tilfælde en god begyndelse.

Julegaven til hele familien: OLED-TV

LG C8 OLED (2018)

Glimrende billede til en rimelig pris gør, at OLED er tilbage på toppen

55-tommer: LG OLED55C8 | 65-tommer: LG OLED65C8

Glimrende kontrastfyldt billede

Flot ultratyndt design

Førsteklasses operativsystem

Mindre lysstyrke sammenlignet med LCD

Dårligere højttalere sammenlignet med dyrere LG OLED-modeller

Et af de allerbedste tv-køb man kan foretage sig i 2018 er er LG C8 OLED, der fås i både 55 og 65-tommer udgaver. Det ligger helt i toppen, fordi det kombinerer et fremragende billede med en lang række funktioner, et attraktivt design og en platform, vi ikke har set magen til. Disse ting gør det simpelthen til det bedste tv, som vi til dato har kigget på.

Det er ikke lige så lysstærk som et LCD-tv, men de stærke kontraster i de mørke/sorte områder gør en enorm forskel i billedets dynamiske område. Hertil kommer, at LG C8 OLED har glimrende farver, for slet ikke at tale om den detaljerigdom, man får i 4k.

Der findes andre OLED-tv fra i år, der er værd at kigge på, (for eksempel Sonys A1 og AF8 OLED, eller LG's egne E8 og W8 OLED-modeller), men vi synes, at OLED C8 giver rigtigt meget for pengene.