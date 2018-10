Anmeldelse: den nye iPad (2018)

Den nye iPad er en fantastisk tablet for dem, der bare ønsker sig lige netop det: en tablet. Den har ikke iPad Pro seriens power og ydeevne, men ved at gøre den kompatibel med Apple Pencil og udstyre den med A10 chippen kommer den tæt på og for et meget mindre beløb. Bare ærgerligt, at man bliver nødt til at købe Apple Pencil separat for at udnytte denne funktion, og rent designmæssigt ser det lidt gammeldags ud, men til den pris er det svært at have for mange indvendinger, og den her er stadig den bedste tablet på markedet.

Den nye iPad for 2018 er designet med en ting for øje: At levere det bedste, en Apple tablet kan præstere, til en mere overkommelig pris. Og læg vel mærke til, at vi siger "mere overkommelig" i stedet for billig - for prisen er stadig højere end nogen af de andre tabletter på markedet - men den nye opgradering tilfører en masse til iPad'en og bygger bro mellem en "standard" tavle og den mere imponerende iPad Pro serie.

At den understøtter Apple Pencil tilfører en ny dimension til tabletten, som åbner mulighed for en nye slags interaktion, og med den følger en masse nye apps til at interagere med, og den opgraderede chip, der sidder i den - den samme som i iPhone 7 - byder på mere power, end de fleste ved, hvad de skal stille op med.

Og resultatet? Ja, du har nu en særdeles ydedygtig tablet, der har mere power og byder på flere muligheder, og som ligger i et nogenlunde rimeligt prisleje.

Du tænker måske, at dette er en "skole-iPad", fordi Apple har gjort et stort nummer ud af den nye tablets funktionalitet i "klasseværelset", men i virkeligheden vil de fleste, der køber den, være de, der gerne vil have én til rejsebrug eller rundt omkring i huset, og som du vil få at se, egner den sig temmelig godt til den slags formål.

Og selv om det alt sammen lyder imponerende, er det ikke det hele, for alle disse funktioner er kombineret med det bedste tablet-styresystem, der findes: iOS - og det er forklaringen på, at iPad så længe har befundet sig på toppen af vores best tablet hitliste.

Apple Pencil

En nyttig tilføjelse for kunstnere

Koster ekstra i anskaffelse

Apple Pencil… det er svært at finde ud af, om den er et en helt igennem innovativt redskab eller ej. Vi har brugt den i flere år nu og er kommet til den slutning, at den er fantastisk til nogle ting, men ubrugelig til andre.

Og lad os ikke forglemme prisen, som betyder, at du skal betale omkring 33% af prisen på den nye iPad oveni for at få adgang til denne nye nøglefunktion.

Hvis du er på udkig efter noget til at erstatte en notesblok, vil vi ikke anbefale den nye iPad - eller nogen anden iPad for den sags skyld, da det er virkelig vanskeligt at skrive tydeligt med dem på grund af den måde, hvorpå spidsen af pennen glider hen over overfladen.

Apple kunne lave glasset mere mat og rillet, men det ville gå ud over skærmbilledet, så det er ikke en udfordring, der er let at løse.

Notepad-appen er fin og giver dig mulighed for at skrive og tegne, og nu er iWork serien fra Apple med på vognen, og du kan mark-up dokumenter i den (Apple var alt for længe om at gøre denne funktion mulig, samtidig med at Microsoft kom først med denne funktionalitet på deres iPad apps).

Dette ville være en herlig funktion, hvis det, som sagt, var nemt at skrive på den; men notater kan ikke bare kradses ned, de kræver omhyggelig penneføring - og de fleste, vi arbejder sammen med, er på Google Docs, så vi kom ingen vegne med at dele en side med notater.

Inden for undervisning vil den være mere nyttig, hvis læreren og de studerende arbejder på denne samme platform - og så længe læreren har en tydelig håndskrift og tålmodighed til at skrive lidt langsommere.

Hvis det blot drejer sig om at understrege bestemt steder eller markere visse ting, så virker fingeren lige så godt, så måske er det en god idé at være helt sikker på, at du virkelig har brug for Apple Pencil, inden du spenderer alle de penge.

Denne stylus bliver imidlertid sine penge værd, når du gerne vil være lidt kunstnerisk - og der findes en del gode apps på markedet til Apple Pencil, hvormed du kan farvelægge, ændre på lyset i et fotografi og gå ret meget i dybden med foto- og videomanipulation.

Under arbejdet på anmeldelsen har vi moret os godt med at farvelægge og tegne, og selv om man er blottet for kunstnerisk talent, er der alligevel meget, man kan gøre.

Pencilens multi-level pressure kommer her til sin ret - og hvis man arbejder kunstnerisk, er der masser - og masser og masser - af forskellige slags pensler, penne og andre tegneredskaber, du kan arbejde med.

Vær blot opmærksom på, at for det meste oplader man Apple Pencil ved at stikke den ind i bunden af ens iPad… og det ser ikke så godt ud.

A10 Fusion chip

Imponerende power

Har 2GB RAM

Vi forventede alle, at Apple ville genanvende den samme "gode nok" A9 chip fra iPad 2017 og sænke prisen, men man er gået den anden vej og har i stedet indsat A10 Fusion chippen, som sad i iPhone 7 og 7 Plus, og som er tæt på A10X chippen i den nye iPad Pro serie.

Den er kombineret med 2GB RAM, så der er mere end rigeligt power her til næsten enhver opgave, de fleste bruger ønsker at udføre med den nye iPad, og helt sikkert når det drejer sig om at emaile, surfe på nettet eller se videoer.

Vi lagde mærke til, at den gik lidt ned i hastighed ved visse tungere apps, for eksempel ved processering og åbning af flere fotos, men vi måtte aldrig vente længe, og det var stadig ret imponerende.

Men hvis du skal lave noget meget mere krævende, har Apple iPad Pro 10.5 med ekstra CPU power og det dobbelte i RAM.

I vores test fik den nye iPad (2018) en single-core benchmark score på niveau med den mere kraftfulde iPad Pro 10.5, hvad der viser, at hvis du ikke skal bruge den billigere iPad meget intenst, er der ingen grund til at spendere de ekstra penge.

Det kan være svært at forstå, hvorfor Apply har smidt den ekstra power ind her, men brugerne vil holde fast ved deres iPad i lang, lang tid (meget længere end en iPhone), og at de har mere power betyder, at de vil kører problemløst i længere tid og fortsat være værd at opgradere.

Det er helt ærligt ikke særlig sandsynlig, at du vil komme til at bruge al den power, den nye iPad har, men resultatet er, at den kører utroligt glat og åbner og lukker apps med lethed... og den vil sandsynligvis gøre det i længere tid, så du ikke behøver at opgradere helt så snart.