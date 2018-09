Gamescom 2018: De 10 viktigste nyhetene fra Europas største spillmesse

Da DICE annonserte Battlefield V på E3 2018 lovte de samtidig at spillet skal inneholde en Battle Royale-modus, og nå kan det være vi har fått et første glimt av den i aksjon. Selv om den nye traileren som har fått navnet Devastation of Rotterdam ikke nevner noe eksplisit om Battle Royale, så fremstår klippet mot slutten der vi ser en enorm ildring som omslutter spillerne som et opplagt hint. DICE har også annonsert et en åpen Beta-periode for spillet vil starte 4. september for de som abonnerer på Origin Access eller forhåndsbestiller spillet, mens alle andre får slippe til 6. september.