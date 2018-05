De 40 beste PC-spillene: disse kan du simpelthen ikke gå glipp av

«Build it, and they will come». Man trenger ikke å være Kevin Costner for at dette skal være sant. «Minecraft», overlevelsesspillet satt i en åpen RPG-verden har nå blitt kjøpt mer enn 100 millioner ganger siden det kom ut i 2009. I dette spillet kan man lage sine egne verdener ved hjelp av resurser man finner finner eller utvinner fra villmarken, eller man kan velge å utforske verdener laget av andre spillere.

«Minecraft» kan begrenses enten til de tallrike verktøyene og blokkene som tilbys av utviklere Mojang, eller så kan man installere modifikasjoner, og virkelig få mye igjen for pengene. I tillegg er det slik at vi i 2018 også får en ny DLC, «Super Duper Graphics Pack», som legger til realistiske lyseffekter og nye teksturer til et spill som allerede ser fantastisk ut.