Test: Microsoft Surface Pro 4

Har Microsoft endelig lyktes med å lage et nettbrett som uten kompromisser kan erstatte en bærbar PC? Hvis man ser bort fra batteriet, har Microsoft kommet så nært de kan!

Visste du at Surface Pro 4 ikke er Microsofts siste store nettbrettsatsning? Æren tilfaller den nye Microsoft Surface Pro. Les derfor vår test av Surface Pro.

Microsoft Surface Pro 4: Test av det aller viktigste

Vår «test av det aller viktigste» hos Surface Pro 4 inneholder alle høydepunktene (og slagsidene) ved Microsofts Windows 10-nettbrett fra 2015. Testen er tenkt som en lett fordøyelig oppsummering av vår fulle test og burde ikke ta mer enn et halvt minutt å lese.

Selv om Surface Pro ikke er det vakreste nettbrettet på markedet, er det fortsatt verdt å dvele litt ved, selv om det ryktes at det kan være en ny versjon på vei som kan foldes sammen.

Ved lanseringen i oktober 2015 ble Surface Pro 4 hyllet som en naturlig arvtager i Surface Pro-slekten. I 2018, nesten tre år senere, holder det fortsatt stand, og til tross for at du ikke kan få en helt ny utgave, er en billigere og gjenoppfrisket versjon forsatt verdt å kjøpe.

I skrivende stund koster nye Surface Pro betraktelig mer enn gjenoppfriskede Surface Pro 4. Begge nettbrettene har de samme tekniske spesifikasjonene, og i salgsøyemed må det sies å veie tungt til fordel for den eldre modellen. En Surface Pro-modell fra 2017, som inneholder en Intel Core m3-prosessor, 4 GB RAM og harddisk på 128 GB eller SSD-lagring ligger i et prissjikt på omtrent 7000 kroner og oppover.

Den aldrende Surface Pro 4, med en kraftigere sjettegenerasjons Intel «Skylake» Core i5, 4 GB RAM og lagringsplass på 128 GB, fås til samme pris. Og enda bedre, du kan få en standard Core m3-modell i en gjenoppfrisket versjon for en enda lavere pris enn Surface Pro fra 2017.

I motsetning til Surface Pro 3 kjører Surface Pro 4 Windows 10 som operativsystem, fremfor Windows 8. Det er en stor fordel når man tar i betraktning alle de egenskapene som Microsofts beste operativsystem leverer.

Hvis rapportene stemmer, er det stor sannsynlighet for at vi får Spring Creators-oppdateringen snart.

Microsofts siste oppdatering, kalt Windows 10 Fall Creators Update, ble hevdet å ha et vell av fantastiske nye funksjoner, som spillmodus og OneDrive Files On-Demand. Før den offisielle lanseringen tilbake i oktober 2017 var denne oppdateringen kjent som «Redstone 3» internt i Microsoft. «Redstone 4» vil, ifølge flere lekkede testversjoner, antagelig bli kalt Spring Creators-oppdateringen.

Det forventes at den neste utgaven av Windows 10 vil gi oss en utvikling innenfor kunstig intelligens (AI), spillteknologi, HDR-video samt sikkerhetsoppdatering til Surface Pro 4 og andre lignende enheter. De siste ryktene sier at oppdateringen kommer i løpet av første halvdel av 2018.

Foruten en masse ekstra knapper har Surface Pro 4 utvidet trykkfølsomheten på Surface-pennen. Videre kommer tastatur-coveret i en tyngre versjon, som mer behagelig å trykke på. Skjermoppløsningen er blitt presset hele veien opp til 2739 x 1824, noe som gir Surface Pro 4 hele 216 piksler per tomme (PPI). Til sammenligning har MacBook Air en skjerm med 128 PPI.

Med Surface Pro 4 har Microsoft vært mer opptatt av å perfeksjonere et allerede godt design fremfor å bombardere brukeren med innovasjon. Derfor er den mer eller mindre identisk med Surface Pro 3 i både utseende og «følelse», selv med enkelte små finjusteringer, slik som en ny Microsoft-logo i krom, og et chassis som er mer enn en halv millimeter tynnere enn på den forrige utgaven.

Microsoft Surface Pro 4: Hvem er den produsert for? Bør jeg kjøpe den?

Hvis du ikke kan utstå den store, upraktiske og dyre Surface Book 2 , er Surface Pro 4 et mer enn glimrende alternativ for kreative jobbfolk på farten. En gjenoppfrisket Surface Pro 4 er billigere enn siste Surface Pro, og er stort sett like god.

Selv om det er visse mangler når det kommer til batterilevetiden på Surface Pro 4, er det fortsatt et godt produkt som kan anbefales både for nybegynnere og garvede Windows nettbrett - brukere. Siden vi har med et «Pro»-produkt å gjøre, er Windows 10 installert på forhånd.

Videre har Surface Pro 4 en fantastisk skjerm sammenlignet med den forrige modellen. Tastatur-coveret selges riktig nok atskilt, men det føles virkelig behagelig å trykke på tastaturet. Som vi tidligere har skrevet, er batterilevetiden på Surface Pro 4 kort. Kun 3 timer og 15 minutter kan det klare før det må lades opp igjen. Det er ikke godt nok for et nettbrett, men den lekre innmaten veier mer enn opp for det stadige ladebehovet.

På de to årene som er gått siden Surface Pro 4 ble lansert, har produktet fått mange forbedringer. Windows 10 Fall Creators-oppdatering, som vi tidligere nevnte, kan nå lastes ned og installeres. Foruten de allerede nevnte kvalitetene følger det en masse ekstrafunksjoner med, og som du etter hvert kommer til å sette pris på. Blant annet den Apple AirDrop-inspirerte Near Share og «Find My Pen», som er nyttig for glemsomme og distré kunstnere.

Mens vi fortsatt venter på en rekke endringer og forbedringer, som det nye Surface Pro 5 -designet som forventes å komme snart, må det fortsatt jobbes litt for å berolige den nåværende Surface Pro 4-kundegruppa.

Når det er sagt, er Surface Pro 4 markant billigere og bedre enn deres nye ARM-baserte rivaler. Siden det nå er mulig å forhåndsbestille HP Envy x2 , kan det tenkes at du hadde forventet en billigere utsalgspris enn Microsofts nettbrett, siden de bruker Qualcomm Snapdragon 835-prosessoren, som er med i mange av tidens Android-telefoner.

Dette er dessverre ikke tilfelle, så hvis det er LTE-funksjonaliteten du leter etter, gir det i øyeblikket mer mening å vente på Asus NovaGo . Imidlertid er Surface Pro 4 kun litt over 300 kroner dyrere, men inneholder dobbelt så mye lagringsplass og kraftigere innmat.

Design og skjerm

Spec Sheet Dette er Surface Pro 4-spesifikasjonene som ble sendt ut i forbindelse med TechRadars test: Prosessor: 2,4 GHz Intel Core i5-6300U (dual-core, 3 MB cache, opptil 3 GHz med Turbo Boost)

Grafikkort: Intel HD Graphics 520

RAM: 8 GB LPDDR3

Skjerm: 12,3-tommer, 2736 x 1824 PixelSense-skjerm (Kontrastrate: 1300:1, 100 % RGB-farge, 10-punkts multi-touch, 3:2 bildeformat)

Lagringsplass: 256 GB SSD (PCIe 3.0)

Innganger: 1 x USB 3.0, mini DisplayPort, mikro-SD-kortleser (UHS-I), hovedtelefon/mikrofonjack

Forbindelser: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.0 (lav-energi)

Kameraer: 8 MP kamera med autofokus (1080p HD); 5 MP frontkamera 1080p HD

Vekt: 786 gram

Størrelse (B x L x H): 11,5 x 7,93 x 0,36 tommer (292,10 x 201,42 x 8,4 mm)

Som tidligere er chassiset fortsatt et skall av rent magnesium, bortsett fra logoen, som er blitt erstattet av Microsofts nye kromlogo.

Microsoft har klart å oppskalere skjermstørrelsen på Surface Pro 4 fra 12 til 12,3 tommer. Videre har Microsoft lyktes med å barbere mer enn en halv millimeter av tykkelsen. Den er nå kun 9,1 mm tykk, men inneholder samtidig solide mobilprosessorer.

Dette oppnådde de ved å fjerne Windows-knappen, slik at skjermen kunne utvides med tre tiendedeler av en tomme.

Microsoft har også lagt skjermens optikk, samlingen av sensorer, dioder og piksler, som ligger bak skjermen, tettere på glasset. Det er et av de viktigste elementene i Microsofts patenterte PixelSense-skjermteknologi.

Dette gir en svært fintfølende respons når du trykker på skjermen, spesielt om du bruker en pekepenn. Med kun én enkelt bevegelse over skjermen er Surface Pro 4, i samspill med en forbedret Surface-penn, i stand til å fange opp hele 1024 forskjellige variasjoner av trykkfølsomhet.

Nå skal vi snakke litt om skjermoppløsningen. Selv om det strengt tatt ikke var nødvendig, har Microsoft økt oppløsningen på Surface Pro 4 fra 2160 x 1440 (216 PPI) til 2736 x 1824. Det gir en PPI på 267, og Microsoft slår dermed deres argeste rivals produkt, Apples MacBook Air, på 128 PPI og 13 tommer. Microsoft slår også så vidt Apples iPad Pros 264 PPI og 12,9 tommer.

Viktigst er det likevel at skjermen lyser bedre, og at fargegjengivelsen er mer presis, sammenlignet med Surface Pro 3. Dette er en kjærkommen gave til alle de kunstnerne og designerne som ønsker å oppgradere fra et Wacom-nettbrett med kalibrert skjermtilslutning.

For oss andre er dette ensbetydende med at filmer ser mer realistiske ut, og at spill og bilder får mer liv. Dette til tross for enda tykkere sorte bjelker som omkranser yndlingsfilmen din i 16:9 og i 21:9, takket være videreføringen av den forrige modellens bildeformat, 3:2.

Dette kan være en innvending fra personer som ofte bruker nettbrettet til å se film og TV. Folk som derimot jobber mye på nettbrettet skal ikke miste motet, for bildeformatet er tiltenkt dem. Et bildeformat i 3:2 er et kompromiss mellom 16:9 og 4:3, ideelt til både foto, design og skissearbeid, der 3:2-formatet er mye mer utbredt. Den økte mengden vertikal plass gjør også bildeformatet svært velegnet til tradisjonelle, PC-baserte arbeidsoppgaver.

Surface-penn og tastatur-cover

Utover Surface-pennen evne til å oppfatte 1024 variasjoner av trykkfølsomhet er Surface-pennen blitt redesignet og minner nå mer om en blyant. Pekepennen har nå en flat side, som om en normal blyant fikk rundet av de fleste av sine kanter.

Den nye utgaven ligger bedre i hånden, slik at pekefingeren kan hvile rett over hovedknappen. Den venstre siden av pennen er overtrukket med en tynn stripe kraftfulle magneter, slik at pennen hekter seg fast på venstre side av nettbrettet.

Microsoft har også installert en ny viskelær-knapp på toppen av pennen med tre ekstra funksjoner. Hvis du klikker på knappen en enkelt gang, åpnes OneNote. Ved å dobbeltklikke tar du et skjermbilde og åpner One Note. Og til slutt kan du aktivere Cortana ved å holde knappen nede.

Microsoft ser ut til å ha lagt opp til at Surface-pennen skal veie noenlunde det samme som den normale, klikkbare kulepennen din, til tross for at den har innebygget teknologi. Videre har Microsoft lagt ved en rekke brukertips til pennen når man kjøper den.

I samspill med Microsofts PixelSense-skjerm gir dette den beste brukeropplevelse av en pekepenn vi noensinne har hatt på et nettbrett. Selv om vi verken er designere eller kunstnere, merker vi godt skjermens fantastiske evne til å fange opp håndflatebevegelser, og med pekepennens nyanserte og presise trykk i tillegg, kan dette være Microsofts beste kort på hånden i jakten på den rette målgruppa.

Disse forbedringene blekner likevel sammenlignet med Microsofts nye tastatur-cover, som må kjøpes atskilt. Tastaturet er designet i Chichlet-stil, som gjør det lettere å kjenne hvor på tastaturet fingrene befinner seg, og muliggjør individuell bakgrunnsbelysning av knappene.

Det nye tastatur-coveret er også kraftigere og mer solid enn det forrige, noe som gir brukeren muligheten til å gjøre dypere trykk på knappene og få en hurtigere respons. For ikke å nevne en mer robust og dempet trykkoverflate, som gjør at det å skrive på tastaturet minner om å skrive på en bærbar PC.

Microsoft har også gjort touchpad-området bredere og betrukket overflaten med glass fremfor plast.

Til sist: Microsoft har en versjon av tastatur-coveret med en biometrisk fingeravtrykks-ID til litt under 1000 kr. Det nye tastatur-coveret fås kun i sort og benytter Windows Hello til innlogging. Tastaturets scanner kan også godkjenne apper, og tastaturet er kompatibelt med en Surface Pro 3 .

Yteevne

Sammenligningstest Slik klarte Surface Pro 4 seg i vår sammenligningstest: 3DMark Cloud Gate: 5873; Sky Diver: 3673; Fire Strike: 856

Cinebench-prosessor: 305 poeng; Grafikk: 37 FPS

Geekbench 3 Single Core: 3135; Multi-Core: 6649

PCMark 8 Home: 2406

PCMark 8 Batterilevetid: 3 timer og 15 minutter.

Alle resultatene, bortset fra PCMark 8 Home, viser en liten økning siden jeg testet den første enheten. Det er et godt tegn på at Surface Pro 4 allerede presterer solid, og at det eneste som kunne blitt forbedret, er batteriet.

Surface Pro 4 vant over HP Spectre x360 fra 2015 i nesten alle tester med godt over 25 %, og hva angår Apples 13-tommer MacBook Air, var dens multi-core Geekbench 3-resultater (en test som primært vurderer prosessoren) langt under det Surface Pro 4 viste.

Du skal likevel ikke forvente de helt store forskjellene på hvordan de tre maskinene fungerer i hverdagen, bortsett fra at MacBook Air holder lenger på batteriet. Kanskje oppnår du en anelse bedre bildefrekvens i spill på en Surface Pro 4 fremfor en Spectre x360 fra 2015.

Hvis du er nysgjerrig, kan Surface Pro 4 kjøre Hearthstone (vårt førstevalg når det kommer til å teste nettbrettspill) uten problemer, selv med de høyeste spillinnstillingene og en automatisk tilpasset skjermoppløsning.

Batterilevetid

Dessverre lever batteriet verken opp til Microsofts egne krav eller hva andre konkurrerende selskaper kan tilby.

PCMark 8 Home er kanskje den hardeste batteritesten i vårt repertoar. Der leverte Surface Pro 4 en batterilevetid på 3 timer og 15 minutter. Selv om det er en økning på 50 % fra tidligere, holder Spectre x360 på strømmen i 4 timer og 38 minutter.

Microsofts nettbrett klarte seg mye bedre i vår videoavspillings-test, der den holdt på strømmen i 5 timer og 15 minutter. Dette burde være batteri nok til mellomlange flyturer.

I en lignende test var MacBook Air i stand til å streame 1080p-video via Wi-Fi i hele 13 timer og 24 minutter, men det skyldes først og fremst en langt lavere skjermoppløsning og et større batteri.

Microsoft lover opptil 9 timers videoavspilling, men disse testresultatene er ikke engang i nærheten. Det er sant at disse resultatene er langt bedre enn fjorårets Surface Pro 3, men til tross for den heftige oppskalering i skjermoppløsningen kan de fortsatt ikke måle seg med batterilevetiden i Apples ledende laptoper og nettbrett, og enda mindre med Windows-hybrider.

Batterilevetiden er stort sett det eneste som holder Surface Pro 4 fra å være en verdig erstatning for en bærbar PC, eller i det minste en MacBook Air. Sagt på en annen måte: Produktet har en batterilevetid under gjennomsnittet.

Er du ikke overbevist? Prøv disse:

Samsung Galaxy Book : Med en fantastisk skjerm, lang batterilevetid og alle de viktigste tilbehørsprogrammene installert på forhånd gir dette nettbrettet deg (via Samsung Flow) lett tilgang til Samsungs synkroniserings- og biometriske log-in-funksjoner, som er spesialutviklet til deres telefoner.

Lenovo Miix 510 : Med en fornuftig pris, innganger til både USB-C og USB 3.0 og et medfølgende tastatur-cover ser Miix 510 ut til å være et fornuftig kjøp. Selv om det er et par faktorer (batteriet og skjermen) gjør at man kanskje heller ville velge en Surface Pro 4 fremfor en Miix 510.

HP Spectre x2 er fremragende med sine unike støtteben, enda skarpere IPS-skjerm og robuste tastatur-cover. Selv om man ikke kan klage på nettbrettets tekniske spesifikasjoner, er det likevel en skam at Stylus-pennen ikke følger med på kjøpet. Spectre x2 er høyst sannsynlig den største konkurrenten til Surface sin nettbrettserie.

Først testet: Oktober 2015

Kane Fulton og Gabe Carey har også bidratt til denne testen.