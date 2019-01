Test: MacBook Pro (15 tommer, 2018)

Sammenlignet med all oppmerksomheten som vanligvis følger med lanseringen av nye Apple-enheter, så var avdukingen av de nye MacBook Pro-modellene en neddempet affære. Det på tross av at den nye generasjonen er en betydelig oppgradering fra tidligere versjoner.

I stedet for å holde et eget lanseringsarrangement som med iPhone, eller å innta scenen under Apples WWDC-arrangement, så holdt selskapet i stedet en mer intim presentasjon da de annonserte de nye MacBook Pro-modellene som fortsatt kommer i de to størrelsene 13 og 15 tommer.

Mens iPhone, iPad og Macbooks er rettet mot vanlige forbrukere, er MacBook Pro tydelig rettet mot kreative og profesjonelle brukere, og ytelsen (og prisen) vitner også om det.

Samtidig har Apple jobbet hardt for å gjøre MacBook Pro attraktiv for vanlige brukere også, og hvis du er på jakt etter den sprekeste MacBook-maskinen Apple leverer, vil nok MacBook Pro 2018 virke fristende.

Forskjellene mellom de to modellene er store nok til at det er verdt å teste dem hver for seg, og her skal vi ta for oss flaggskipmodellen på 15 tommer.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til maskinen vi har hatt inne til test: CPU: 2,9 GHz Intel Core i9-8950HK (8 kjerner, 8 tråder, 12 MB cache, opptil 4,8 GHz)

Grafikk: AMD Radeon Pro 560X, Intel UHD Graphics 630

RAM: 32 GB (2400 MHz DDR4)

Skjerm: 15,4 tommer, 2880 x 1800 Retina-skjerm (bakbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrke)

Lagring: 2 TB SSD

Porter: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang

Tilkoblinger: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD webkamera

Vekt: 1,83 kg

Mål: 34,93 x 24,07 x 1,55 cm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Som med tidligere versjoner av MacBook Pro, kommer også 2018-variantene i en rekke ulike konfigurasjoner. Grunnmodellen kommer med 2,2 Ghz i7-prosessor med 6 kjerner, Radeon Pro 555X grafikk, 16 GB DDR4-RAM og 256 GB SSD-lagring for 26 990 kroner.

Eventuelt kan du velge å oppgradere til 2,9 Ghz 6-kjernes Core i9-prosessor for 3200 kr ekstra, 32 GB RAM for 4400 kr ekstra, og AMD Radeon Pro 560X for 1100 kr ekstra.

Du kan også oppgradere lagringsplassen til 512 GB for 2200 kr, 1 TB for 6600 kr, 2 TB for 15 400 eller 4 TB for 37 400 kr.

Dermed har du massevis av muligheter til å konfigurere en maskin som passer til akkurat dine behov og ditt budsjett. Driver du for eksempel med videoredigering kan du oppgradere grafikkortet, men spare penger på en mindre SSD og heller lagre prosjektene dine på en ekstern harddisk.

Det er ingen tvil om at dette er en dyr maskin, men du kan ikke si noe på maskinvaren heller. Det taler også til Apples fordel at grunnvarianten av årets 15-tommer koster det samme som grunnvarianten av fjorårets modell da den ble lansert. Du får altså en betydelig oppgradering uten at det koster mer.

Er du interessert i alternativer som kjører Windows 10, så byr nye Dell XPS 15 på lignende spesifikasjoner, med Intel Core i9-8950HK, 32 GB DDR4 RAM og 1 TB PCIe NVMe SSD til 23 040 kr. Dette er også mye penger men likevel dramatisk mye mindre enn en MacBook Pro med tilsvarende spesifikasjoner – den lander nemlig på 43 490 kroner. Det er stor nok prisforskjell til at mange nok vil vurdere en Dell fremfor en Mac, med mindre de er gift med MacOS.

Design

Apples MacBook-maskiner har fått mye skryt for det flotte designet, der de får plass til spreke komponenter i et lite og lett kabinett. Årets modell holder seg sånn sett til samme designfilosofi.

Designet er faktisk nesten nøyaktig det samme som i fjor, og det inkluderer samme vekt og samme fysiske mål. Tykkelsen på maskinen er 1,55 cm, mens vekten ligger på 1,83 kg.

Det er gode nyheter for alle som likte designet til tidligere MacBook Pro-modeller, og dimensjonene og vekten er fortsatt imponerende for en maskin på 15 tommer. Den er en tanke tynnere enn Dell XPS 15 og veier mindre enn Microsofts Surface Book 2 som klokker inn på 1,9 kg. Dette er nok også MacBook Pros viktigste konkurrenter, og det faktum at MacBook Pro 2018 slår dem på ytelse mens den også er både tynnere og lettere er en stor seier for Apple.

Alle 15-tommervariantene av 2018-modellen er utstyrt med Touch Bar. Dette er en smal berøringsskjerm som ligger over tastaturet, og den viser kontekstavhengige knapper med en oppløsning på 2170 x 60 piksler. Hvilke knapper du får tilgang til varierer altså fra program til program, og de er utformet for å gi deg rask tilgang til nyttige funksjoner og på den måten forbedre arbeidsflyten din.

Da Touch Bar opprinnelig ble introdusert med MacBook Pro 2016 var ikke alle like overbevist om at den hadde noe for seg, men vi i TechRadar likte den. Siden da har også kompatibiliteten forbedret seg, og ved siden av at så godt som alle Apple-apper støtter den, så har også populære tredjepartsapper som Google Chrome og Adobe Photoshop sine egne tilpassede knapper.

Disse kan være veldig nyttige, og når du blir vant til dem vil de hjelpe deg til å jobbe raskere. Samtidig har de også sine ulemper. I og med at de endrer seg med hvilken app du bruker så blir du ofte nødt til å se etter før du trykker, noe som vanligvis ikke er problem med fysiske knapper. Det er en liten ting å klage på, men det kan være at du helst vil holde deg til tastatursnarveier for de funksjonene du bruker aller mest.

Ved siden av Touch Bar-skjermen finner du en fingeravtrykkleser som lar deg logge inn på maskinen og utføre betalinger. Funksjonen er rask og enkel å sette opp og den fungerer uten noen problemer, noe som ikke kan sies om alle fingeravtrykklesere på bærbare maskiner.

Ikke alt er helt likt som før. Tastaturet har nemlig fått en oppdatering, noe som vil være gode nyheter for mange, mens andre vil si at Apple skulle ha gjort enda mer. Tastaturet i tidligere MacBook Pro-modeller har blitt kritisert for å feile oftere enn man skulle forvente, og de har også slitt med såkalte «sticky keys» der tastene blir hengende igjen etter at de slippes. Apple har til og med innrømmet at noen av tastaturene dere blir for lett ødelagt.

Selv om Apple har skrytt av at MacBook Pro 2018 er utstyrt med et forbedret tastatur, har de ikke nevnt spesifikt at de har løst noen av disse problemene. I stedet trekker de frem at det er stillere å taste på. Er du en som skriver raskt og hamrer løs på tastene, vil du nok sette pris på denne forbedringen (og det vil nok kollegaene dine også).

Vi opplever absolutt at tastaturet er mer stille i bruk, men den grunne vandringen er fortsatt den samme. Dermed føles ikke tastene like responsive som hos enkelte konkurrenter, men noen setter også pris på den korte vandringen.

Det er silikonmembraner under tastene som gjør at de bråker mindre, og det spekuleres også i at disse bidrar til å holde støv og annet rusk borte. Dermed kan det være at det nye tastaturet også vil ha mindre problemer med «Sticky Keys», men det er vanskelig å vurdere før maskinen har vært i bruk en stund.

Skjermen har også fått en oppgradering. Den beholder riktignok oppløsningen på 2880 x 1800 piksler og 220 ppi, men den er nå utstyrt med Apples True Tone-teknologi. Den løsningen hadde sin debut med iPad Pro, og har senere dukket opp i iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X.

Den måler lysforholdene du jobber i, og justerer skjermen så du får et lyssterkt og friskt bilde uansett forhold.

Funksjonen kan skrus av i innstillingene i MacOS, og forskjellen er slående med en mye varmere tone. Funksjonen er god å ha for de som jobber med tekst, regneark og koding, men hvis du jobber med foto eller video der fargenøyaktighet er viktig så må du skru den av. Vi liker True Tone godt, men den er nok mer rettet mot forbrukere enn profesjonelle.

Hvor tynn er for tynn?

Det er ingen tvil om at det tynne og lette designet til MacBook Pro 2018 gjør den til en veldig attraktiv maskin. Samtidig må vi huske på at Apple lager MacBook Pro først og fremst for profesjonelle, og det er da vi lurer på om det tynne designet egentlig blir en ulempe.

Produkter for profesjonelle må prioritere luftsirkulering over alt annet, inkludert estetikk. Det tynne designet gjør også at MacBook Pro har kun 4 USB-C-porter i tillegg til hodetelefonutgang.

Det skal sies at alle disse portene er Thunderbolt 3-porter, og det gjør at overføringshastigheten kan være ekstremt raskt med kompatibelt utstyr. Har du derimot eldre utstyr som for eksempel bruker vanlige USB-kabler, så trenger du en adapter. Vil du koble til en ethernet-kabel? Du må ha en adapter. Er du en fotograf som vil overføre bilder fra et minnekort? Da må du også ha en adapter.

Noen vil kanskje si at mangelen på porter er en pris det er verdt å betale for et tynt og lett design, men hvis du trenger en arbeidsstasjon som kan håndtere alt av oppgaver uten problemer så vil du fort bli frustrert av MacBook Pro.

Andre proffmaskiner som for eksempel ThinkPad setter ofte brukervennlighet foran design. De har en kjedelig fremtoning og er ofte store og klumpete, men de lar deg koble til nesten hva som helst av utstyr. Hvis kompatibilitet og brukervennlighet er førsteprioritet, så bør du vurdere å se på andre modeller.

Det tynne og lette designet gjør imidlertid at MacBook Pro er en profesjonell bærbar som også appellerer til forbrukere. Hvis du liker Apple og vil ha den sprekeste MacBooken som noen gang er laget, så kommer MacBook Pro 2018 til å virke veldig fristende.

Jaget etter et tynt design har også andre bivirkninger. Du finner voldsomt kraftig maskinvare på innsiden av det tynne chassiset, og jo sprekere maskinvare du har jo mer varme får du. Med et tynt og lett chassis, kreves det derfor en veldig god kjøleløsning for at ikke maskinen skal bli for varm.

I utgangspunktet virker det som MacBook Pro 2018 gjør en god jobb med å kjøle komponentene, og vi har hørt lite viftestøy selv når maskinen jobber med tunge oppgaver. Samtidig har vi sett rapporter som sier at maskinen i noen tilfeller bremser ytelsen til prosessoren for å unngå at den skal bli for varm.

Dette er en vanlig funksjon som er bygget inn i prosessoren og det er ikke uvanlig at det skjer i bærbare maskiner når de blir for varme, men det er bekymringsverdig at det skjer så raskt med MacBook Pro. Det betyr faktisk at en rimeligere MacBook Pro med i7-prosessor kan yte bedre enn en i9-maskin når den jobber med tunge oppgaver.

Vi skal se nærmere på dette senere i testen, men faren er i hvert fall at det tynne designet er med på å hindre maskinen i å yte sitt beste. Hvis det faktisk er tilfelle, bør du tenke nøye over hvor viktig et tynt og lett design er for deg i en maskin som du skal bruke til profesjonelle oppgaver.