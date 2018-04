Test: iPhone X

iPhone X har vært en risikabel satsning for Apple, men det har betalt seg. Det er et farlig trekk å fjerne hjemknappen og endre designet så drastisk, men slike endringer var også nødvendig etter mange år med kun småjusteringer. I iPhone X kombineres eksklusivt design, høy ytelse og en heldekkende skjerm, og resultatet er den beste telefonen Apple noen gang har laget. Det blir umulig å gi toppkarakter til en telefon som koster så mye, men dette er det nærmeste Apple har vært perfeksjon til nå.

iPhone X er det store spranget fremover Apples telefoner trengte. Med unntak av den opprinnelige iPhone fra 2007, kan denne modellen fort få den største innvirkningen på retningen til selskaps telefonproduksjon noensinne.

Apple kaller den selv for fremtidens smarttelefon, og et resultat av et helt tiår med arbeid. Samtidig er det også tydelig at selskapet tar store sjanger med premium-deler og en ny brukeropplevelse, i et forsøk på å gjenvinne forspranget sitt i smarttelefonlandskapet.

I prosessen har kjente og kjære elementer som fingeravtrykkleseren og hjemknappen forsvunnet, og nye måter å låse opp og navigere telefonen har kommet til. Ikke minst tar de seg veldig godt betalt for disse nye innovasjonene, og det virker risikabelt for et selskap som allerede har gjort drastiske grep som å fjerne den tradisjonelle hodetelefonutgangen.

Likevel er iPhone X telefonen vi har forventet å få fra Apple i årevis, og den ligger milevis unna det aldrende designet de faste iPhone-brukerne har levd med over lang tid.

Se vår gjennomgang av designet til iPhone X nedenfor.

All oppmerksomheten rundt denne telefonen vitner om at folk er ivrige etter å få vite om den nye iPhone X er verdt å kjøpe, og for mange virker det som prisen ikke har noen betydning.

Så er iPhone X virkelig vært å ha? Vil den endre retningen til et marked der mange av funksjonene Apple har lagt til, som trådløs lading, kantløs skjerm og ansiktsgjenkjenning, allerede finnes?

Vi har hatt iPhone X i hendene våre i noen måneder nå, og den er uten tvil blant de beste smarttelefonene på markedet. Samtidig er det enkle ting som plager oss litt.

iPhone X spesifikasjoner Vekt: 174 g

Størrelse: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

OS: iOS 11

Skjermstørrelse: 5,8 tommer

Skjermoppløsning: 1125 x 2436

CPU: A11 Bionic

RAM: 3 GB*

Lagring: 64 GB / 256 GB

Batteri: 2716 mAh*

Kamera: 12 MP + 12 MP (begge har OIS)

Frontkamera: 7 MP *Ifølge kinesiske kilder

iPhone X pris og lanseringsdato

Utgitt 3. november

Markedets dyreste flaggskiptelefon

Finnes i varianter med 64 GB og 256 GB

Det er nesten litt meningsløst å prøve å si noe om prisen på iPhone X – det er den desidert dyreste smarttelefonen på markedet, men iPhone-brukere er samtidig mer villig til å se bort fra prisen enn de fleste andre.

Likevel kan vi i hvert fall opplyse om at den norske prisen ligger på 10 999 for 64 GB-modellen, mens 256 GB-modellen ligger på 12 690 kroner. Du kan også velge mellom de to fargevalgene hvit og grå.

Ryktene går også om at Apple vurderer å slippe en rimeligere variant ute OLED-skjerm i løpet av 2018, men det er langt ifra bekreftet.

Skjerm

Den beste skjermen på en iPhone noensinne

Sterke og klare farger

Det sorte feltet øverst er litt irriterende

Det er ingen tvil om hva som tiltrekker seg mest oppmerksomhet med iPhone X – den nye skjermen skinner mot seg så fort du plukket opp telefonen.

Den 5,8 tommer store skjermen er ganske enkelt den beste Apple har brukt i en iPhone noen gang. Den overgår iPhone 8 og 8 Plus med god margin, og skarpheten, fargegjengivelsen, og det faktum at den dekker hele fronten av telefonen, er alle sammen faktorer som er med på å bidra til den utrolige helheten.

Skjermen er også lenger enn tidligere, og selv om den ser større ut enn den 5,5 tommer store skjermen på iPhone 8 Plus på papiret så er den faktisk bare marginalt større i virkeligheten. Den er egentlig bare strukket oppover.

Den høye skjermen gir en helt ny opplevelse på iPhone X.

OLED-teknologien gjør at du får dypere sort og lyser hvitt, så alt fra nettsider til bildene du tar vil se litt bedre ut.

Enkelte har påpekt at Samsung har brukt OLED-skjermer på sine telefoner siden den første Galaxy-modellen, men Apples tilsvar er at det først er nå at teknologien har blitt god nok.

Det argumentet høres kanskje ikke så overbevisende ut, men skjermen står i hvert fall i stil med resten av telefonen.

Det er riktig nok ikke den skarpeste eller mest fargesterke skjermen vi har sett på en smarttelefon, men bildene blir rene og friske og du slipper endringer i fargene fra ulike innsynsvinkler. Det er på alle måter en god skjerm å bruke, og det er det du trenger i en smarttelefon.

Den har faktisk også blitt kalt verdens beste skjerm av testlaboratoriet til DisplayMate, og de fremhever spesielt at dette er den mest lyssterke og mest fargepresise OLED-skjermen på markedet. Apple vet altså hvordan de skal justere Samsungs teknologi best mulig.

Begrepet «kantløs» brukes stadig om iPhone X, men det blir litt misvisende. Det finnes noe som kan kalles en kant rundt skjermen, men disse tar veldig lite oppmerksomhet. I tillegg gir de deg noe å holde i, så du ikke trykker på skjermen ved et uhell.

Apple kan sikkert klare å gjøre disse kantene enda tynnere i fremtiden, men effekten er slående på iPhone X som den er.

En designdetalj det er mer delte meninger om, er det sorte feltet øverst på telefonen. Der har nemlig Apple tatt bort en del av skjermen for å få plass til det nye TrueDepth-kameraet.

I portrettmodus vil du ikke tenke så mye på det, og måten varslingslinjen ligger rundt den fungerer bra.

Verre er det når du har telefonen i landskapsmodus. En av fordelene med en lang skjerm er jo vanligvis at du kan fylle den helt når du ser på film, men på iPhone X risikerer du å miste deler av bildet når du gjør det.

Den lange skjermen er naturlig nok også smalere en før, og det blir merkbart når du skal skrive. Vi tenkte ikke over det i begynnelsen, men når du bytter mellom iPhone X og en eldre modell vil du merke at du har mindre plass til fingrene.

Et annet problem med den lange skjermen er oppdatert app-støtte. 18:9-formatet har blitt vanlig på Android etter hvert, og de fleste apper tilpasser seg derfor skjermen på Android-telefoner helt fint.

Apples egne apper får et åpent felt nederst på skjermen der hjemknappen var før.

Det er derimot ikke tilfelle på iPhone X, og mange apper får brede sorte felter øverst og nederst. Heldigvis har det begynt å bedre seg, og stadig flere apper får etter hvert støtter for den lengre skjermen.

iPhone X er den første Apple-telefon med HDR-støtte, og den kan spille av film som er kodet med HDR10 og Dolby Vision. Kombinert med OLED-teknologien gir det mye dypere sort og mye sterkere farger. Bare prøve å se på en action-scene med eksplosjoner, så får du se hvor utrolig effekten er.

Vi opplevde likevel at det kan være utfordrende å se detaljer i mørke scener, og her kom faktisk skjermen til iPhone 8 Plus bedre ut da vi sammenlignet dem side om side. Likevel er det ingen tvil om du får mer et rikere og dypere bilde med høyere kvalitet når du ser på film på iPhone X.

I likhet med iPhone 8 og 8+, er også iPhone X utstyrt med en True Tone-funksjon som justerer skjermens fargebalanse etter lysforholdene rundt deg. Det er ikke en grunn alene til å kjøpe denne telefonen, men det er en stilig funksjon du vil like å ha der.