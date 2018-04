Samsung Galaxy Note 8 -arvostelu review

Note 8 on paras suurinäyttöinen älypuhelin ja Samsungin komea paluu isojen puhelinten markkinoiden Note 7:än skandaalin jälkeen. Siinä on valtava 6,3-tuumainen Infinity Display -näyttö, 6 gigatavua RAM-muistia ja kaksi erinomaista takakameraa. Kaikki tämä tekee siitä myös yhden kalleimmista puhelimista koskaan. Puhelimen akunkesto on suuresta koostaan huolimatta keskinkertainen. Se on tämän hetken paras suuri puhelin.

Note 8 edustaa Samsungin parasta näkemystä suuresta tehokäyttöön tarkoitetusta älypuhelimesta. Se myös korjaa upeasti Note 7:än aiheuttaman kolhun Samsungin maineelle.

Olemme käyttäneet uutta Note 8:aa nyt puoli vuotta ja olleet erittäin tyytyväisiä puhelimeen.

Päivitys: Puhelimeen on nyt saatavilla myös Android Oreo 8.0 -päivitys.

Kaiken testaamisemme jälkeen olemme vakuuttuneita siitä, että Note 8 ei uudista pelkästään Note-sarjaa, vaan toimii suunnannäyttäjänä myös tavallisille älypuhelimille. Olemmekin nähneet nyt valtavasti lähes olemattomilla reunoilla varustettuja vaihtoehtoja Note 8:an jälkeen. Myös sen kaksoiskamera on yleistynyt monissa lippulaivoissa. Se onkin erinomainen muotokuviin, sillä pystyt jopa muokkaamaan kuvan syvyyttä jälkikäteen.

Puhelimen hintaan kuuluu myös Samsungin S Pen -kosketuskynä, jota pidetään kätevästi puhelimen rungon sisällä. Kynä sopiikin hyvin suuren 6,3-tuumaisen Infinity Displayn kumppaniksi. Suuresta näytöstään huolimatta Note 8 on ulkomitoiltaan yllättävän pieni, sillä näyttö hyödyntää puhelimen ulkomitat todella tehokkaasti.

Miksi siis ostaa tämä 6,3-tuumainen Galaxy Note 8 6,2-tuumaisen Galaxy S9 Plussan sijaan? Vastaus ei ole suinkaan tuuman kymmenesosan suurempi näyttö, vaan Note 8:an kätevä S Pen -kosketuskynä. Käytettävyys on tällä hetkellä ainoa ero mallien välillä, sillä myös Galaxy S9:ään päivitettiin Note 8:an tavoin 6 gigatavua RAM-muistia ja sen käyttämä upea tuplakamera.

Ennen uuden Galaxy S9 Plussan julkaisua Note 8 oli Samsungin tehokkain puhelin, mutta nyt se on käytännössä samalla tasolla S9 Plussan kanssa. Uutuus kilpaileekin samoista asiakkaista nykyisen Noten kanssa. Myös Note-sarjaan odotetaan päivitystä muutaman kuukauden päästä, jonka jälkeen valta-asema palaisi jälleen ennalleen. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin haastava, sillä Galaxy S9 Plus on Note 8:aa halvempi ja sisältää käytännössä S Peniä lukuun ottamatta samat tai paremmat ominaisuudet.

Jos kuitenkin pidät puhelimen käytöstä S Penillä, voi Note 8 olla järkevä hankinta. Odotamme myös sen hinnan laskevan piakkoin, kun tällä hetkellä vain ennakkotilattavissa oleva Galaxy S9 Plus tulee varsinaiseen myyntiin.

Note 8 on suuri puhelin. Se saattaa olla joidenkin makuun turhankin suuri ja käsiesi koosta riippumatta joudut käyttämään sitä useimmiten kahdella kädellä. Suosittelemmekin sijoittamaan myös kunnolliseen suojakuoreen, jotta kookas lasinen puhelin pysyy paremmin kädessäsi – tai säilyy ehjänä, kun se lipeää kädestäsi.

Note 8 oli Samsungin ensimmäinen puhelin ilman perinteistä kotipainikkeeseen sijoitettua ovaalin muotoista sormenjälkitunnistinta. Kotipainike on sen sijaan virtuaalinen ja sormenjälkitunnistin sijaitsee puhelimen takaosassa hieman hankalassa paikassa. Puhelimessa on iPhone X:n kasvojentunnistuksesta poiketen iirisskanneri, joka ei valitettavasti toimi aivan yhtä varmasti kuin Applen Face ID.

Yksi puhelimen julkaisuhetkellä puhuttanut seikka oli myös Note 8:an hinta. Jos haluat huippuluokan ominaisuudet, yhden parhaista kameroista, loistavan näytön ja virtaviivaisen moniajon puhelimeesi, saat myös maksaa siitä. Note 8 maksaa harmillisesti enemmän kuin sitä etevämpi Galaxy S9 Plus, joten sen ostamisen perustelu voi olla tällä hetkellä hankalaa.

Puhelimen suurimmat kilpailijat valmistajan oman S9 Plussan lisäksi ovat Google Pixel 2 ja Pixel 2 XL (SUOMALAISET LINKIT). Molemmat niistä käyttävät jo uutta Android Oreota ja myös Googlen kamera on hieman Samsungia parempi. Note 8:ssa on kuitenkin Pixel 2:ta paremmat värit. Apple taas julkaisi uuden iPhone X:n reunattomalla näytöllä ja kasvojentunnistuksella – sekä tietysti kalliilla hintalapulla. Android-käyttäjien siirtäminen iOS 11:ta saattaa kuitenkin olla hankalaa.

Tällä hetkellä voi olla järkevää punnita Galaxy S9 Plussan ja Note 8:an välillä, mutta uutta Note 9:ää saadaan todennäköisesti odottaa suunnilleen elokuuhun asti.

Myös Note 8 on kuitenkin suurinäyttöinen ja tehokas vaihtoehto parasta älypuhelinta etsivälle.

Hinta ja saatavuus

1029 euroa maksava Galaxy Note 8 on iPhone X:n jälkeen markkinoiden toiseksi kallein puhelin

Puhelin julkaistiin syyskuussa 2017

Galaxy 8 Note julkaistiin viime vuoden syyskuussa ja on ehtinyt nyt suunnilleen elinkaarensa puoleenväliin.

Note 8:an virallinen hinta on 1029 euroa, mutta suomalaiset jälleenmyyjät myyvät sitä hieman tätä halvemmalla. Puhelimesta on varmasti myös tulossa monia tarjouksia Galaxy S9 julkaisun myötä.

Se tulee silti olemaan kallein puhelin, jonka olet koskaan ostanut – ellet sitten jostain syystä vaihda siihen iPhone X:stä. Vertailun vuoksi uusi Galaxy S9 Plus maksaa 999 euroa ja aiempi Galaxy S8 Plus 799 euroa.

Design ja näyttö

6.3-tuumainen Infinity Display uudistaa Noten ulkonäön ja tuntuman

Kestää vettä puoli tuntia 1,5 metrin syvyydessä

Värivaihtoehdot: musta ja kulta

Note 8 ottaa kaiken irti näytön kaarevista reunoista ja lähes reunattomasta Infinity Displaysta. Puhelin tuntuukin lähes futuristiselta minitabletilta. Se näyttää vaikuttavalta, mutta on myös suuri ja painava, sillä se on 9 mm pidempi kuin Note 7 ja painaa 195 g.

Sormien venyttäminen on kuitenkin sen arvoista, sillä puhelimen 6,3-tuumainen näyttö kattaa 83 % etupuolen pinta-alasta. Note 8:an julkaisemisen jälkeen muutkin lippulaivat ovat kuitenkin pystyneet vastaaviin tai jopa parempiin lukemiin.

Samsung tuntuu kilpailevan näytöissä vain itsensä kanssa, sillä se käytännössä julkaisee puolen vuoden välein maailman parhaan näytön. Note 8:an kirkas 3K-näyttö Mobile HDR Premium -teknologialla tarjoaa niin laajan ja syvän väritoiston, että kilpailijoilla on tekemistä saavuttaakseen sen.

Kun Note 8:aa pitää kädessä, tuntuu kuin puhelin olisi pelkkää näyttöä. Sen kuvanlaatu pesee myös mennen tullen Googlen Pixel 2:en ja 2 XL:än.

Koska puhelin on pelkkää näyttöä ja myös takakuori on valmistettu lasista, saa sen kanssa olla myös erityisen tarkkana. Note 8 on myös niin isokokoinen, että puhelin lipsahtaa helposti kädestä. Suosittelemmekin hankkimaan puhelimelle kunnollisen suojakuoren.

Käytimme suurimman osan ajasta puhelinta ilman suojakuorta, mutta kokeilimme sitä kuitenkin myös muutamalla eri suojakuorella. Kuoren kanssa puhelin tuntui huomattavasti paremmalta kädessä, sillä siitä sai paremman otteen – unohtamatta myöskään siitä saamaamme mielenrauhaa. Kuoren kanssa puhelinta oli myös helpompi käyttää yhdellä kädellä.

Suomessa Note 8 on saatavilla ainoastaan mustana tai kultaisena. Samsungilla on tapana julkaista muutama kuukausi alkuperäisen julkaisun jälkeen uusia värivaihtoehtoja, mutta ainakaan toistaiseksi emme ole saaneet suomeen Deep Sea Blue -väritystä.

Äänen puolesta et saa kovin kummoista kokemusta Note 8:sta. Se on visuaalisuutensa puolesta maailman parhaita puhelimia, mutta sen alaspäin suunnatut kaiuttimet jättävät toivomisen varaa. Puhelimesta ei valitettavasti löydy eteenpäin suunnattuja kaiuttimia kuten iPhone X:stä, Sony Xperia XZ Premiumista tai LG V30:tä.

Note 8 on IP68-standardin mukaisesti vedenkestävä, eli se selviää puoli tuntia 1,5 metrin syvyydessä. Puhelimen lataamiseen käytetään kaksipuolista USB-C -liitintä. Monesta muusta lippulaivamallista poiketen Note 8:ssa ei ole kamerauloketta, joten sen takakuori on tasainen. Iloksemme myös Samsungin silmiinpistävä logo on siirretty puhelimen takapuolelle, joten se ei enää osu silmiin joka kerta puhelinta katsoessa. Valitettavasti myös sormenjälkitunnistin on siirretty hankalampaan paikkaan puhelimen takapuolelle.

Sormenjälkitunnistin on kehittynyt hieman aiempaa paremmaksi

Sormenjälkitunnistin siirtyi puhelimen takapuolelle

Iirisskanneri ja face unlock eivät kykene korvaamaan sormenjälkitunnistinta

Emme suoraan sanottuna pidä lainkaan Galaxy Note 8:an sormenjälkitunnistimesta. Se on sijoitettu hölmösti suoraan puhelimen kameroiden viereen siten, ettei se ole myöskään keskellä puhelinta. Käytännössä joka kerta puhelimen lukitusta avatessa tulee liattua kamera sormenjäljillä. Puhelimen avaaminen onkin hankalampaa kuin esimerkiksi iPhone X:ssä.

Note 8:an sormenjälkitunnistin ja kamera ovat nyt kuitenkin muutaman millin kauempana toisistaan, sillä Samsung sijoitti kameroiden ja sormenjälkitunnistimen väliin salaman ja sykemittarin.

Samsungin avausteknologiat eivät toimi valitettavasti odotustemme mukaisesti. Face unlock on paljastunut turvattomaksi, joten emme suosittele sen käyttämistä. Sen iirisskanneria ei sen sijaan pysty huijaamaan, mutta se ei myöskään onnistu lukemaan silmiäsi, jos pidät aurinkolaseja tai kävelet pitäen puhelinta hieman kauempana kasvoistasi. Galaxy S9:ään lanseerattiin Intelligent Scan -toiminto, joka yhdistää iiris- ja kasvojentunnistuksen, joten voinemme odottaa jotain vastaavaa tekniikkaa myös seuraavaan Noteen.

On ironista, että puhelin on monella tapaa tulevaisuudesta, mutta sen sormenjälkitunnistin on kuitenkin sijoitettu mahdollisimman huonoon paikkaan. Samsung tulee korjaaman asian lopulta siinä vaiheessa, kun sormenjälkitunnistus saadaan toimimaan näytön lasin alta. Teknologia ei ole kuitenkaan vielä aivan valmis siihen, joten saatamme joutua odottamaan sitä vielä muutaman vuoden.

S Pen vie puhelimen uudelle tasolle

Kätevä dokumenttien allekirjoittamiseen ja screen shottien päälle kirjoittamiseen

Muistiinpanojen tekeminen on entistä helpompaa off-screen muistiinpanoilla

S Penissä on uusi live message -toiminto

Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka käyttävät Note 8:an S Peniä ja niitä jotka kuvittelivat tarvitsevansa sitä, mutta lopettavat sen käytön ensimmäisen viikon jälkeen.

Kaikki kosketuskynään mieltyneet saavat kuitenkin rahoilleen reippaasti vastinetta. Pystyimme esimerkiksi allekirjoittamaan PDF-sopimuksen ilman perinteistä tulostusta ja skannaamista. Itse asiassa meidän ei edes tarvinnut poistua sähköpostisovelluksesta. Kirjoitimme kynällä myös muistiinpanoja ja teimme kuviin käteviä merkintöjä.

S Pen on lisäksi kätevä luonnosteluun, sillä kosketuskynä tunnistaa 4096 eri tasoista painallusta.

Tällaisia ominaisuuksia löytää yleensä vain ammattitason tableteista tai hybridilaitteista, mutta ne ovat jopa kätevämpiä puhelimessa. Kaikkein paras laite muistiinpanojen tekemiseen on nimittäin se, joka sinulla on aina mukanasi.

Kaikista nopein tapa muistiinpanojen tekemiseen on off-screen memo -ominaisuus, jonka avulla voit kirjoittaa näytölle muistiinpanoja, vaikka puhelin olisi lukittuna. Ominaisuus tunnistaa, milloin S Pen otetaan pois puhelimen sisältä, jonka jälkeen voit alkaa kirjoittaa kynällä lukitulle näytölle.

Jo surullisen kuuluisasta Note 7:stä löytyi GIF Capture- ja Translate-ominaisuudet S Penille, mutta nämä tulevat silti uusina suurimmalle osalle Note 8:an käyttäjistä. Uudessa mallissa on lisäksi Live Messages -toiminto, jonka avulla pystyy luoda GIF-muodossa lähetettäviä animaatioita.

Jos S Pen auttaa sinua välttämään muutaman vanhanaikaisen askareen – kuten tulostamisen ja skannaamisen – voi Note 8 hyvinkin olla Galaxy S9 Plussaa kätevämpi.