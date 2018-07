iPhone 8 - recension

Apples iPhone 8 är den bästa iPhone du kan köpa under 2018, om du vill ha en hemknapp med en lättanvänd Touch ID-fingeravtrycksläsare. Den har samma kraft som en iPhone X, fast utan de radikala förändringarna.

Det är verkligen en traditionell iPhone, så om du ägt en Apple-enhet från iPhone 6 eller framåt, kommer du veta princip vad du har att förvänta dig från den här mobilen. De nya enheterna har bara fått subtila skillnader under de senaste två åren.

[Uppdatering: Vi har nyligen lagt till våra intryck om den nya röda iPhone 8 och uppdaterat vår lista över iPhone 8-erbjudanden för att ge dig det allra senaste om Apple-enheten.]

iPhone-pessimister och Android-fans (ibland samma personer) kommer vara snabba att peka ut de till synes minimala uppgraderingarna jämfört med iPhone 7 från 2016, men för dem med en iPhone 6S eller en ännu tidigare modell är det inte ett lika stort problem.

Enheten kanske inte erbjuder särskilt mycket mer än sin direkta föregångare, men iPhone 8 har många bra saker att erbjuda för dem med äldre iPhone-enheter. Den använder dessutom betan av iOS 12 utan problem.

Den har extra kraft som bland annat stöder Apples nya fokus på AR-applikationer (förstärkt verklighet), en förbättrad skärm och kamera, en glansig baksida och möjligheten till trådlös laddning. Om du uppgraderar från en äldre iPhone än iPhone 7, kommer faktumet att den är damm- och vattentålig kännas som en bonus.

iPhone 8 vs iPhone X

Apple har inte tillverkat något revolutionerade här och om du letar efter innovation (inom iPhone-marknaden) rekommenderar vi sig att kolla in den nyare iPhone X istället.

Du har förmodligen redan hört detta, men skillnaderna mellan dessa två mobiler är ganska stora och den du kommer lägga till först är förmodligen skillnaden i pris. Priset för iPhone X börjar på 999 dollar (cirka 10 000 kronor) för modellen med 64 GB internminne, medan priset för iPhone 8 börjar på 699 dollar (cirka 6 500 kronor) för samma kapacitet.

Så vad exakt får du för de extra pengarna och är den värd att köpa? Först har vi skärmen, som är en i princip ramfri OLED-skärm på 5,8 tum och en upplösning på 1 125 x 2 436. Det är överlägset jämfört med skärmen på 4,7 tum och upplösningen på 750 x 1 334 som iPhone 8 erbjuder. Du garanterat att märka en stor skillnad mellan de två.

Den andra stora skillnaden är hur du låser upp de två olika mobilerna. Med iPhone 8 kommer du att använda en Touch ID-fingeravtrycksläsare, precis som med övriga iPhones de senaste åren. Med iPhone X låser du däremot upp mobilen med hjälp av teknologi för ansiktsigenkänning, som företaget gett det passande namnet Face ID.

Touch ID är bekant och fungerar snabbt, medan Face ID känns futuristiskt och känner igen ansikten tillräckligt snabbt, men det är inte något för sådana som inte tycker om drastiska förändringar. För sådana konsumenter kommer iPhone 8 att kännas mycket mer tilltalande.

Flärpen vid överkanten på iPhone X innehåller en kamera som erbjuder Animoji, som är en funktion som läser av ditt ansikte för att animera emojis. Den här funktionen erbjuds bara på iPhone X och via dess TrueDepth-kamera på framsidan, så detta är ingen möjlighet på iPhone 8.

iPhone X har en dubbelkamera medan iPhone 8 har en ensam kamera. Dubbelkameran är något som ger möjlighet till bokeh-effekten och en mer omfattande fotografisk upplevelse. Detta är dock en funktion som också finns tillgänglig på iPhone 8 Plus.

Kort sagt är iPhone 8 det säkrare och billigare alternativet. Den erbjuder alla iPhone-funktioner du kan tänkas önska dig och är ett stabilt paket, som du kommer känna igen hela vägen tillbaka till iPhone 6.

Pris och tillgänglighet

Modellen med 64 GB internminne finns att köpa för cirka 6 500 kronor

Modellen med 256 GB internminne finns att köpa för cirka 8 900 kronor

Började säljas den 22 september 2017

iPhone 8 sätter en ny ribba när det gäller kostnader för Apples mest populära enhet efter att de höjt prislappen återigen.

Grundnivån av iPhone 8 kostar runt 6 500 kronor, som är en ökning jämfört med priset på iPhone 7. Detta är dock inte bara dåliga nyheter, då iPhone 8 erbjuder 64 GB internminne medan dess föregångare enbart erbjuder 32 GB internminne. Du betalar mer, men får samtidigt mer internminne på köpet. Det hade kunnat vara värre.

Om 64 GB internminne inte låter som tillräckligt för alla dina bilder, videor, applikationer och spel, finns det dessutom en variant av iPhone 8 som erbjuder 256 GB internminne. Den är dock lite dyrare och finns att köpa för cirka 8 900 kronor.

Den goda nyheten är att Apple fortfarande säljer både iPhone 7 och iPhone 6S, så om du känner att den senaste iPhone känns lite för dyr kan du fortfarande välja en av de äldre modellerna, som nu säljs till ett reducerat pris.

iPhone 8 finns nu tillgänglig i större delar av världen, efter dess officiella lansering den 22 september 2017 i ett antal länder som bland annat USA, Storbritannien och Australien, som sedan följdes av Östeuropa och Mellanöstern den 29 september.

Design

Baksidan i glas både ser bra ut och känns bra och möjliggör dessutom trådlös laddning

Framsidan har fortfarande ganska tjocka ramar och är nästan identisk med de tre senaste generationerna

iPhone 8 markerar den mest radikala ändringen i iPhones design på tre år, men bli inte allt för ivrig.

En av de stora uppgraderingarna Apple valt att lägga till på denna nya iPhone och dess fokus på design, är baksidan av glas. Det är en uppgradering från aluminiumkroppen som använts sedan iPhone 5 och uppgraderingen innebär möjligheten till en helt ny funktion i form av trådlös laddning.

När det kommer till storlek, form och utseende så ser iPhone 8 i princip likadan ut som iPhone 7, iPhone 6S och iPhone 6. Det är nästan omöjligt att skilja på framsidorna mellan de fyra generationerna av mobiler.

iPhone 8 är en bråkdel av en millimeter tjockare (7,3 millimeter vs 7,1 millimeter), bredare (67,3 millimeter vs 67,1 millimeter) och högre (138,4 millimeter vs 138,3 millimeter) jämfört med iPhone 7, men detta är något du knappt kommer att lägga märke till. Poängen är att de liknar varandra, väldigt mycket...

Den är dessutom tyngre och väger 10 gram mer än iPhone 7, något som kan vara lite mer märkbart. Det är dock inget som är allt för jobbigt och mobilen ligger fortfarande bekvämt i handen.

Argumentet att det inte finns något behov av att ändra på något som redan fungerar kan kastas runt här och Apple har inte haft några problem att sälja ett stort antal mobiler under de senaste åren. Under ett år när Samsung och LG bestämde sig för att drastiskt minska ned på ramarna och ge sina nya enheter futuristiska designer, hamnar iPhone 8 dock steget bakom konkurrensen.

Det är inte som att Apple har missat den här trenden, något som den nästan ramfria iPhone X var ett bevis på, men det innebär att iPhone 8 och iPhone 8 Plus ser ganska föråldrade ut jämfört med konkurrensen (som numera har en rival även från det egna företaget).

Upphöjningen vid kameran finns dessutom kvar, något som är lätt att åtgärda med ett skal, men det ökar risken för skador och repor för dem som vill visa upp mobilens nya glansiga baksida.

Ström- och låsknappen är fortfarande lätta att nå på mobilens högersida och samma sak gäller den centraliserade hemknappen med en Touch ID-fingeravtrycksläsare i ramen nedanför skärmen på 4,7 tum. Mute-knappen och volymknapparna är placerade på mobilens vänstersida och är återigen enkla att nå.

Allt fungerar, designen är funktionell och det är en mobil som ser helt okej ut, men efter en titt på prislappen är det svårt att inte känna sig lite besviken efter första inspektion.

En sista punkt om baksidan av glas också - vi föredrar sättet den ser ut och känns jämfört med metallkroppen på iPhone 7, men det betyder också att den är lite mer glatt än tidigare modeller.

Om du är en person som har lätt för att tappa mobilen, innebär iPhone 8 en stor risk. Därför kan det vara en bra idé att investera i skydd, eftersom det finns skört glas på båda sidor av mobilen nu.

Apple hävdar att glaset ska vara väldigt tåligt, men vi har upptäckt att det är benäget att få repor och om du bestämmer dig för färgen Space Grey, är den något av en magnet för fingeravtryck. Den silvriga modellen vi recenserade var lite bättre gällande detta och vi behövde inte göra rent den lika ofta. Apple erbjuder dessutom en snygg guldfärg och har dessutom släppt specialutgåvan Product Red iPhone 8.

Skärm

Retina HD-skärm på 4,7 tum, som är samma som den på iPhone 7

Apples True Tone-teknologi förbättrar färger och kontrast

På pappret finns det inga skillnader mellan skärmen på iPhone 8 och mobilen den ersätter. Både iPhone 8 och iPhone 7 skryter med en IPS-skärm på 4,7 tum och en upplösning på 750 x 1 334, något som ger dem en pixeltäthet på 326 pixlar per tum.

Det är faktiskt samma storlek och upplösning som på iPhone 6, som lanserades redan under 2014.

Även om det verkar vara samma gamla historia på papper, har Apple inte lämnat skärmen helt och hållet och har faktiskt lagt till True Tone-teknologi till skärmen.

Denna teknologi övervakar ljuset runtom enheten för att kalibrera skärmen och dess ljusstyrka, för att bästa bäst in i ljusförhållandena du befinner dig i. Det resulterar i starkare färger och förbättrad kontrast, något som gör att skärmen ser bättre ut än iPhones tidigare skärmar.

Om du placerar en iPhone med True Tone och en utan True Tone bredvid varandra kommer du kunna se tydliga skillnader, men skärmen i iPhone 8 har fortfarande inte riktigt samma kraft eller skärpa som QHD+ AMOLED-skärmen som Galaxy S8 erbjuder.

Färgreproduktionen har också förbättrats och det är tydligt att Apple valt att fokusera på vad som faktiskt får skärmen att se bra ut, istället för att pressa fram mer pixlar för specifikationslistans skull... En förbättring till Full HD hade dock gjort en stor skillnad för både kvalitet och skärpa.

Spel och videor är dock både ljusa och färgstarka och själva skärmen är lyhörd och ger en solid övergripande upplevelse. Det är svårt att kritisera skärmens egna meriter, men om du lägger den bredvid en del av konkurrensen kommer du se att den saknar samma klarhet.

Faktumet att skärmen är mindre är de flesta konkurrerande toppmodeller innebär också att den är enklare att hålla och använda med en hand. Vi kunde nå till de flesta ställen av skärmen med tummen, utan att behöva sträcka oss, något som inte är riktigt lika lätt på den större iPhone 8 Plus.

