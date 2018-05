iPhone 8 Plus – recension

En solid iPhone och en klar förbättring från tidigare Plus versioner. I jämförelse med iPhone X är 8 Plus ointressant, men den erbjuder mycket mer upplevelse än iPhone 8.

Apple gör det svårare varje år att recensera en iPhone. Ännu en gång är den nya iPhone en upprepning.

iPhone 8 Plus specifikationer Vikt: 202 g

Storlek: 158,4 x 78,1 x 7,5 mm

Operativsystem: iOS 11

Skärmstorlek: 5,5 tum

Upplösning: 1080 x 1920

Processor: Apple A11 Bionik

RAM: 3 GB

Internminne: 64/256 GB

Batteri: 2,691mAh

Kamera bak: Dual 12MP

Kamera fram: 7MP

iPhone 8 Plus ser ut som iPhone 7 Plus, vilken i sin tur ser ut som 6S Plus, vilken ser ut som 6 Plus. Det enda som visuellt sticker ut på de nya modellerna är glaset som lagts till bakom och den dubbla nyansen det skapar … Om det inte vore för det skulle det vara omöjligt att skilja den från 7 Plus.

Med det sagt kan detta bero på hur läget ser ut hos industrin. Apple har aldrig ändrat saker bara för att lägga till något nytt. Med 8 Plus känns det som att Apple säger att det inte finns något väsentligt att ändra på – den är redan så bra som den kan bli.

Om det inte vore för iPhone X, en mobil som faktiskt flyttar runt saker och ting, lägger till ny teknologi och gör så att vi får tänka om våra tankar kring iPhone.

Man kan anta att 8 Plus är den nya ”standard” iPhone, mobilen som folk vänder sig till när de inte vill betala enorma summor för sin mobil, men när de ändå vill ha Apple.

Trots att den inte är i samma prisklass som X är ändå iPhone 8 Plus en av de dyraste flaggskeppmobilerna på marknaden – den behöver ha något lite extra för att inte folk ska vända sig till tidigare modeller.

Det finns några stora uppdateringar: kameran har blivit förstärkt, insidan är nu de starkaste i industrin och små justeringar gör att saker fungerar bättre och smidigare.

Titta på vår iPhone 8 Plus video genom att klicka på knappen ovanför.

Lägg till ett bättre batteri och skärm, och iPhone 8 Plus är den bättre iPhonen i jämförelse med den mindre iPhone 8.

Men dagens smarttelefonanvändare blir alltmer skarpsynta och håller kvar vid deras mobiler mycket längre än tidigare … Så denna nya phablet från Apple måste leverera.

iPhone 8 Plus vs iPhone X

Den första skillnaden här är kostnaden – inte på samma nivå som iPhone 8. iPhone X börjar på 11 495 kronor om du vill ha 64 GB modellen, medan iPhone 8 Plus börjar på 9 095 kronor för samma kapacitet.

Vad får du då för den (något) högre kostnaden? Huvudsaken är skärmen – du får en ramfri 5,8 tums skärm med 1125 x 2436 upplösning och den har även OLED-teknologi. Vanliga iPhone 8 har bara en 5,2 tums 1080 x 1920 skärm.

Det är alltså en större mobil med en mindre skärm – detta är naturligtvis vad som händer när ramen försvinner.

Den andra stora förändringen som du måste tänka på är hur du låser upp mobilen – med iPhone 8 Plus är det Touch ID fingeravtryckläsare (som det har varit i flera år). Med iPhone X låser du upp med ansiktet, med det klyftiga namnet Face ID.

Vi är oroade om Face ID är snabbt nog att kunna känna igen ansikten tillräckligt fort – det är en av funktionerna vi lägger fokus på i vår recension av iPhone X.

På toppen av iPhone X finns det en kamera som tillåter Animoji, där emoijs kan bli animerade av att läsa av ditt ansikte – den funktionen är låst till iPhone X och är ingen funktion som kan användas på iPhone 8 Plus eller iPhone 8.

Både iPhone X och iPhone 8 Plus har dubbla kameror, vilket tillåter olika fokus på bakgrunden och mer övergripande fotografisk kunnighet, men på grund av hur mobilen är skapad (för att göra plats åt iPhone X jacket) är kameran horizontal på X, men vertikal på 8 Plus.

Kort sagt, på iPhone 8 Plus är skärmen större än på iPhone 8, med bättre batteri och tyngd.

iPhone X är den nästa generationen av Apples mobiler. Den är full av chockande ny teknologi, vilket är spännande för riktiga Apple fans, läs hela vår recension om iPhone X.

iPhone 8 Plus pris och lanseringsdatum

Lanseringspris (64 GB): 9 095 kronor

Lanseringspris (256 GB): 10 795 kronor

Lanserades 22 september, 2017

Det är nog ingen överraskning för dig att iPhone 8 Plus är dyr.

Det borde verkligen finnas en mellanväg för de som vill ha några stora appar, spela in ett antal videos och ladda ner mycket musik – det är där en 128 GB modell hade varit bra.

Den vanliga användaren kan tycka att det är svårt att fylla 64 GB med foton, appar, musik. Det är bra att se att Apple verkar gå tillbaka till hur mycket internminne användare faktiskt behöver.

Men, med tanke på att iPhone 8 Plus kan spela in 4K på 60fps – tre minuter av det kommer in på 2,16 GB – betyder det att om du kommer filma mycket med den höga kvaliteten kommer du fylla 64 GB väldigt enkelt.

iPhone 8 Plus lanseringsdatum var 22 september – så om du letar efter en, så kan du få en från flera stora återförsäljare.

Strålande guld bakom erbjuder ny prestation

Glas bakom tillåter trådlös laddning

Ser lyxig ut i guld

Det första du kommer att upptäcka utifrån en estetisk synpunkt är färgerna. Den nya versionen i guld är stora nyheten, med en guldaluminium ram och guld/vit glas bakom som blandar de tillsammans.

Det är en häpnadsväckande kombination och i jämförelse med 7 Plus är den rejält visuellt annorlunda, vilket skapar ett mer lyxigt utseende. Silver och gråa färger har inte samma visuella effekt, men i handen känns de ändå annorlunda med glas.

iPhone 8 färger : vilka färger har den? (engelska)

Glaset är inte där av bara för att det ser snyggt ut. Apple har äntligen hoppat på trådlös laddning, precis när det verkade omöjligt. Samsung har varit i ledningen av teknologin i flera år och nu när Apple är med kommer trådlös laddning höra till det vanliga.

Det är inget tvivel om att det är praktiskt, att lägga ner din iPhone på en laddningsplatta är mycket enklare än att ladda den med kabel. Men det är inte revolutionerande – teknologin har varit intryckt i mobiler under flera år.

Den kunde kanske få mer verkan om det redan fanns en laddningsplatta i lådan, men du behöver spendera 649 kronor bara för att köpa en från Apple, Mophie eller Belkin just nu.

Hastigheten att ladda är imponerande, eftersom det inte är långt ifrån med en kabel. Vi kan fortfarande minnas den knepiga laddningen som man upplevde med trådlöst, så du kan förstå varför Apple väntade tills upplevelsen var bra nog för att användas i deras mobil.

Nytt ljust porträttläge

Porträttläget är snabbare och bättre än förut

Porträtt ljuset är en liten men imponerande funktion

Den stora nyheten är 12 MP dubbelsensorn på den bakre kameran med det förbättrade bokeh-läget – som de kallar Portrait Lighting.

Bilderna blir väldigt slående och visar hur pass starkt nya A11 Bionic är. Det kan göra så att algoritmer kan arbeta med dragen i ansiktet och ändra ljusstyrkan, vilket är mycket imponerande.

Det kan göras antingen när bilden tas eller efter via galleriet . Även om det är ett kraftfullt verktyg är det inte en sak som imponerade hos någon när vi visade det.

Och det är lite det som är problemet med iPhone 8 Plus som helhet – användarupplevelsen är smidig och förbättrad, men de stora huvudnyheterna är inte riktigt där. Portrait Lightning är ju ganska bra och vi känner oss lite skyldiga att vi inte pratar om det ännu mer med tanke på hur mycket som gjorts för att skapa det.

Men att ta ett porträtt kräver endast att man gör några inställningar. Det är svårt att nå upp till den nivå av kvalitet att Portrait Lighting gör en stor skillnad för resultatet.

Men det nya porträttläget är en av iPhone 8 Plus betydande uppgraderingar över sina företrädare – det är ljusare, snabbare på att identifiera ett objekt du vill fota och den har även Portrait Lighting-funktionen, vilket inte finns hos äldre modeller.

Portrait Lighting-läget ändrar bilden litegrann, men inte så mycket och Studio och Studio Mono ser lite väl mycket urklippta ut, även om kanterna är riktigt exakta.

Om du lägger lite tid på att ta det perfekta fotot kan du få några riktigt hyfsade resultat, men moderna smarttelefonkameror behöver ta en snabb bild och vi tror dessvärre denna funktion blir bortglömd bland dina andra appar.

Image 1 of 4 Dunkelt ljus porträttläge fungerar väldigt bra. Image 2 of 4 'Contour'-effekten fungerar mycket bra. Image 3 of 4 Den är mycket snabbare än iPhone 7 Plus på att identifiera objektet. Image 4 of 4 Mono stage lighting är en favorit.

A11 bionik motor

Briljanta prestandajämförelse resultat

Verkar inte snabbare i praktiken än 7 Plus eller Note 8

Det är svårt att inte gilla namnen som Apple ger till sina chipp dessa dagar. A11 Bionik är efterföljaren till A10 Fusion, men själva namnet förklarar inte vad den faktiskt gör.

Det nya chipset har sex kablar på insidan: fyra effektiva kablar som gör grunderna och två andra som gör det tunga arbetet, oavsett om det är fotoredigering, eller att göra flera saker samtidigt eller att ge kameran olika effekter i realtid.

De nämnda Portrait Lighting-effekterna behöver riktigt mycket kraft och det är där som A11-chippet kommer in. Varje app som använder en hög nivå av fotoredigering fungerade relativt felfritt i våra försök, inget buggande när vi använde flera filter.

Det är svårt att veta i förväg hur stor användningen av allt detta kommer bli för den vanliga användaren – någon som inte använder alla fotofunktioner regelbundet – men chipset hjälper din iPhone fungera mer harmoniskt de kommande två eller tre åren i jämförelse med tidigare generationer.

Allt känns stabilt under fingret, även om det känns överflödigt att säga när en iPhone alltid känns så när man tar ut den från lådan. Det riktiga testet kommer när du laddar ner appar och innehåll.

Det är en av de mest kraftfulla mobilerna ute just nu.

Generellt fungerade mobilen mycket snabbt under vårt test. Men vi hade vissa tillfällen när gränssnittet skakade lite – den var fortfarande snabb, men hastigheten saktade ner så att det såg segt ut.

Den rättade sig själv snabbt, men det var överraskande för en iPhone och inte något vi är vana vid.

Vad som är mer överraskande är att iPhone 8 Plus inte presterade bättre än testet med iPhone 7 Plus. Vi öppnade och stängde appar på båda mobilerna samtidigt och responsen var nästan identiskt. iPhone 8 Plus presterade inte heller bättre än Samsung Galaxy Note 8 .

Att ladda ner en stor film tog faktiskt mindre tid med iPhone 7 Plus, trots att den är äldre och tar upp mer internminne. A11 Bionik är helt klart kraftfullt, men vi har inte märkt av något som visar den kraften i vardaglig användning. Det visar sig endast i extra funktioner som Portait Lighting.

När det kommer till hastigheten är iPhone 8 Plus den kraftfullaste mobilen vi någonsin har haft i en prestandajämförelse. Geekbench-resultaten är oöverträffade, den åker förbi 10 000 för multi prestation och slår ut alla andra mobiler från Android-världen.

Kommer du märka kraften hos iPhone i ditt dagliga användande? Nej. iPhones har varit tillräckligt snabba i flera år, men folk börjar förvänta sig mer och mer från deras mobiler, vare sig det gäller filter på bilder, dela innehåll med vänner eller spela de mest kraftfulla spelen som finns. Du kommer vara nöjd med bionik-chippet efter ett år.

Apple gör ingen sång och dans över kraften hos deras mobiler, men de bygger ett anseende på mobiler som fungerar som de ska. iPhone 8 Plus kommer fortsätta fungera precis som vilken annan mobil som Apple säljer just nu.