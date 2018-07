Arvostelussa HTC U12 Plus

Arvostamme, että HTC yrittää erottua ajoittain harmaasta massasta älypuhelinmarkkinoilla ja olla innovatiivinen tämän puhelimen kanssa, mutta emme silti pidä kaikesta näkemästämme. Esimerkiksi liikkumattomat, paineen tunnistavat äänenvoimakkuuspainikkeet ovat täysin tarpeeton muutos. U12 Plus on tehokas puhelin mahtavilla äänillä ja varsin kelvollisella kameralla, mutta sen käyttökokemus ei vain ole paras mahdollinen.

Kenelle HTC U12 Plus sopii? Niille, jotka haluavat päivittää uudempaan versioon kohtuuhintaisesta HTC10:stä, tai heille, jotka etsivät hyvää vaihtoehtoa älypuhelinmarkkinoiden kovimmille toimijoille: iPhonelle ja Samsungille.

Sellainen henkilö etsisi todennäköisesti jotain kohtuuhintaista ja erityistä – ominaisuuksia, joihin kaverin puhelin ei pysty. HTC tarjoaa jotain sellaista, mutta valitettavasti sekä hyvässä että pahassa.

Puhelin on kyllä ehdottomasti kohtuuhintainen, sillä tämä HTC:n lippulaiva lohkeaa jo 819 eurolla. U12 Plus on siis selvästi edullisempi kuin Samsung Galaxy S9 Plus tai iPhone X.

HTC U12 Plussan tekniset tiedot Koko: 156,6 x 73,9 x 8,7 mm

Paino: 188 grammaa

Näytön koko: 6,0 tuumaa

Suoritin: Snapdragon 845

RAM-muisti: 6 Gt

Tallennustila: 64/128 Gt

Kamera: Takana 16 megapikselin kaksoiskamera, edessä 8 megapikselin kaksoiskamera.

Akku: 3 500 mAh





Puhelimessa on myös paljon tehoa: U12 Plussan perusmallissa on kuusi gigatavua RAM-muistia ja terävintä kärkeä edustava Snapdragon 845 -suoritin. Tallennustilaa löytyy joko 64 tai 128 gigatavua.

HTC:ssä on tyylikkään ohuet näytön reunat, jotka kaartuvat saumattomasti liukuvärjättyyn takakuoreen. U12 onkin ehdottomasti näyttävä puhelin.

Emme ole edes vielä maininneet erinomaista äänenlaatua sekä kaiuttimessa että mukana tulevissa laadukkaissa USonicin kuulokkeissa. HTC:n faneilla ja muilla laatupuhelimista pitävillä on siis paljon syytä juhlaan.

Lisäksi sekä edessä että takana on kaksoiskamera. Puhelimen kamera on saanut arvostetun DxO:n asiantuntijoiden suosituksen. Kyseessä on testiohjelma, joka arvioi kuvien laatua.

HTC on luonut puhelimen, jossa on erinomaisia elementtejä ja ainutlaatuiset puristettavat reunat, mutta jotain siitä silti puuttuu. Kokonaisuus ei yllä sen parhaiden kilpailijoidensa tasolle.

HTC U12 Plussan hinta ja saatavuus

HTC U12 Plus ei ole järkyttävän kallis, sillä lähtöhinnaltaan 819 euron puhelin on selvästi edullisempi kuin vaikkapa iPhone Xtai Samsung Galaxy S9. Hintaeron pitäisikin tehdä siitä melko houkutteleva ostos.

HTC U12 Plussan toimitukset aloitettiin Suomessa kesäkuun puolivälissä. Puhelin on saatavilla käytännössä kaikilta suurimmilta jälleenmyyjiltä. U12 Plus on tällä hetkellä (25.6.) edullisin Powerilla, jossa se maksaa 798,90 €.

Muotoilu

Vahva, pyöristetty muotoilu

Ihastuttava liukuvärjätty tehoste

Molemmat värit, läpinäkyvä sininen (Transparent Blue) ja liekehtivä punainen (Flame Red), ova huomiota herättäviä

Puhelimen takaosa kaartuu kauniisti

HTC 12 Plussan muotoilu eroaa melkoisesti HTC ONE M8:sta (tai jopa HTC 10:stä). Alumiini on nyt unohdettu, sillä uusi puhelin, joka tuntuu lähes uskomattomalta käsissä, on tehty pääosin lasista.

Se saattaa kuulostaa särkyvältä (onnistuimme saamaan pienen halkeaman puhelimen yläosaan pudottamalla sen kovalle lattialle), mutta HTC 12 Plus on itse asiassa tehty laadukkaasta materiaalista, joka auttaa lisäksi puhelimen antenneja saamaan paremman signaalin.

Mukana tulee myös muovinen suojakuori, jos pelkäät kallisarvoisen puhelimesi pudottamista.

Kun puhutaan puhelimesta, joka pystyy lataamaan parhaimmillaan 1,2 gigatavua sekunnissa, on tärkeää käyttää materiaalia, joka tekee sen mahdolliseksi.

Se ei kuitenkaan selitä, miksi HTC U12 Plussassa ei ole minkäänlaista langatonta lataamista. Eikö se olisi ollut melko luonnollinen lisä tämän vuoden puhelimeen? Valitettavasti langaton lataaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, vaikka lähes kaikissa muissa lippulaivapuhelimissa on mahdollisuus siihen.

Kuusituumainen U 12 Plus on suurikokoinen, joten puhelin menee jo phablettien luokkaan. Siitä huolimatta se on todella ohut (8,7 millimetriä).

On vaikeaa saada kättä kokonaan sen ympärille, koska näyttö vie ison osan puhelimen etuosasta. Monet ihmiset ovat tottuneet siihen, mutta jos siirryt U12 Plussaan esimerkiksi HTC10:stä tai Samsung Galaxy S6:sta, ottaa se aikansa.

Puhelin tuntuu suurelta kädessä

Suurin vika muotoilussa – ja pidämme sitä todellakin vikana – ovat reunan liikkumattomat painikkeet. Puhelin on yritetty tehdä mahdollisimman veden- ja pölynkestäväksi, joten HTC on päättänyt luopua kokonaan fyysisistä painikkeista.

Idea on hyvä: mitä vähemmän liikkuvia osia, sitä vähemmän voi mennä vikaan. Ensimmäistä kertaa liikkumattomia äänenvoimakkuuspainikkeita kokeillessa tuntuu kuin jokin menisi pieleen. Painikkeet kyllä reagoivat vaivatta sormen aiheuttamaan paineeseen, mutta ne eivät anna selkeää vastetta.

Äänenvoimakkuutta on vaikea vaihtaa. Sormi pitää yrittää tunkea "painikkeeseen" ja toivoa, että se toimii. Fyysisesti ei tunne mitään vastausta ennen kuin se alkaa pitää ääntä.

Painikkeiden herkkyyttä ei saa muutettua, joten ne aiheuttavat toisinaan melko paljon ärsytystä. Painikkeet ovat yksinkertaisesti aivan liian herkkiä. Esimerkiksi puhelimen näyttö saattaa mennä lukkoon, kun laitetta pitää kiinni sen kohdalta.

Kerran äänenvoimakkuus jopa pieneni sattumanvaraisesti tiukkojen farkkujen taskussa.

Tavallisen puhelimen jälkeen käytettäessä ominaisuus tuntuu epäkäytännölliseltä, emmekä oikein tottuneet siihen koko testijaksomme aikana. Ehkä kummallisiin painikkeisiin tottuu jossain vaiheessa, mutta juuri nyt tämä tuntuu todella typerältä tempulta HTC:ltä. Ominaisuuden heikko toimivuus tuo huonon ensikokemuksen.

Näyttö

Korkea resoluutio, pidempi näyttö ilman näyttölovea

Hieno, muttei paras värimaailma

HTC U12 Plussan näyttö on paras, jonka olemme nähneet tältä valmistajalta. Myös sen kilpailijat tosin tuovat mukaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia.

Kyseessä on kuusituumainen, 18:9-kuvasuhteen näyttö, jossa on 1 440 x 2 880 pikselin resoluutio. Puhelimen yläosassa ei ole suosioon noussutta näyttölovea. Sen sijaan HTC U12 Plussassa on melko suuret palkit näytön ala- ja yläosassa. Se eroaakin muista brändeistä, jotka pyrkivät tekemään näytöistä mahdollisimman laajoja.

Ei voi kuitenkaan sanoa, että se olisi pelkästään negatiivinen asia, sillä kyseisiin palkkeihin on upotettu erinomaiset äänet tuovat Boomsoundin kaiuttimet. Ne tekevät puhelimesta melko pitkän ja painavan, mutta kompromissi on sen arvoinen.

Netflix näyttää hyvältä ja riittävän selkeältä

Näyttö käyttää hieman harvinaisempaa Super LCD -teknologiaa, joka on tunnettu lähinnä HTC:n puhelimista. Se on laadultaan hyvä, muttei ällistyttävä. Näyttö ei ole läheskään markkinoiden paras – tuo titteli menee Samsungin käyttämille OLED-näytöille (tai ehkäpä Sonyn mainioille LCD-näytöille) laajan värimaailman ja hyvän kontrastin ansiosta.

HTC:n käyttämä HDR 10 -tekniikka saa YouTube-videoihin lisää syvyyttä, mutta ei toimi vielä toistaiseksi Netflixissä tai Amazon Primessa. Ratkaisu tuntuu tyhmältä, sillä niissä olisi runsaasti älypuhelimille sopivaa sisältöä. No, videoissa on ainakin komeasti kirkkautta.

Elokuvien katsominen puhelimella on hyvä kokemus. Boomsoundin kaiuttimet tuovat upeat äänet, ja puhelin tuntuu mukavalta käsissä. Sen lisäksi terävyys, värit ja näytön kirkkaus ovat kohtuullisen hyvällä tasolla.

HDR -tuki on tervetullut, mutta toimii vain muutamissa palveluissa.

Katselukulmien laajentuessa näyttö tummenee kilpailijoitaan enemmän. Se ei ällistytä samalla tavalla kuin muut.

Näytön värimaailmaa voi viilata hieman muuttamalla sen sävyjä asetuksista. Käyttäjä voi valita esimerkiksi "elokuvamaisen" tunnelman. Sekä se että oletusasetus näyttävät kuitenkin hieman keinotekoisilta.

HTC U12 Plussan näytön laadussa ei ole mitään vikaa, mutta ilman täyttä HDR-tukea, mahtavaa kirkkautta huonoista kulmista tai vaikuttavaa värimaailmaa, ei sitä voi kuitenkaan ylistää liikaa – onhan kyseessä korkeamman hintaluokan puhelin.