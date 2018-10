Arvostelussa iPhone 8 Plus

Vakaata iPhone-laatua, mutta selkeää kehitystä edellisistä Plus-malleista. iPhone X:ään verrattuna 8 Plus on vähemmän jännittävä, mutta tarjoaa kuitenkin paljon iPhone 8:aa paremman käyttökokemuksen.

Apple tekee iPhonen arvioimisesta vuosi vuodelta haastavampaa, jälleen kerran malleissa on paljon vanhan toistoa.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

iPhone 8 Plusan tekniset tiedot Paino: 202 g

Mitat: 158,4 x 78,1 x 7,5mm

Käyttöjärjestelmä: iOS 11

Näytön koko: 5,5 tuumaa

Resoluutio: 1 080 x 1 920

Suoritin: Apple A11 Bionic

RAM: 3 Gt

Muisti: 64/256 Gt

Akku: 2 691mAh

Kamera: 12 MP kaksoiskamera

Etukamera: 7 MP

iPhone 8 Plus näyttää iPhone 7 Plussalta, joka näyttää 6S Plussalta, joka taas näyttää 6 Plussalta. Ainut keino erottaa uusin malli on lasinen takakuori. Ilman sitä olisi mahdotonta sanoa, onko kyseessä 8 Plus vai 7 Plus.

Tosin kyse on tässä tapauksessa ehkä enemmänkin Applen kannanotosta alan yleistä tapaa vastaan. Yhtiö ei ole koskaan muuttanut asioita vain muuttamisen ilosta, ja 8 Plussan tapauksessa Apple ei luultavasti vain ole nähnyt perustavanlaatuisia syitä vaihtaa muotoilua.

Nyt on olemassa kuitenkin myös iPhone X, joka muuttaa Applen puhelinten muotoa dramaattisesti, tuo mukaan kasoittain uutta teknologiaa ja ravistelee ajattelutapaamme iPhoneista.

Käytännössä voisi siis olettaa, että iPhone 8 Plus on niin sanottu "perus-iPhone", malli, joka kiinnostaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole valmiita sijoittamaan puhelimeensa aivan ylettömästi rahaa.

Heti perään on toki lisättävä, että vaikka iPhone X on hinnoissa aivan omalla tasollaan, on myös iPhone 8 Plus yksi markkinoiden kalleimmista lippulaivamalleista. Joten jotain uutta ja erityistä siinä on oltava edeltäjiinsä verrattuna.

Tiettyjä vahvoja parannuksia löytyykin: Kameraa on kehitetty, koneiston tehot ovat alansa parhaita ja kaikenlaista pientä hyvää on edistetty niin pieteetillä, että melkeinpä tuntuu kuin Sir Jony Ive, yksi Applen johtavista design-suunnittelijoista, olisi itse kiivennyt tietokoneensa sisuksiin hinkkaamaan viimeiset yksityiskohdat kuntoon.

Yllä olevalta videolta näet TechRadarin englanninkielisen videoarvion iPhone 8 Plussasta.

Kun näihin lisätään vielä parempi akku ja näyttö, peittoaa iPhone 8 Plus pienemmän iPhone 8:n selvästi.

Nykypäivän älypuhelinten käyttäjät ovat tiedostavampia kuin aiemmin ja puhelinta pidetään kädessä enemmän kuin koskaan, joten tämän puhelimen ja tabletin välimuodon – englanniksi nerokkaasti ilmaistuna phabletin – on oikeasti toimittava loistokkaasti.

iPhone 8 Plus vastaan iPhone X

Ensimmäinen ero tulee hinnassa, joskaan ei samalla tavalla kuin iPhone 8:n ja Plus-mallin välillä.

iPhone X:n hinnat 64 gigan muistilla lähtevät tällä hetkellä (toukokuun alussa 2018) vajaasta 1100 eurosta, iPhone 8 Plussan saa pari sataa halvemmalla.

Mitä X:n hieman isommalla rahamäärällä sitten saa? Ennen kaikkea vähemmän reunoja ja enemmän näyttöä. iPhone X:ssä on 5,8-tuumainen näyttö 1 125 x 2 436 - resoluutiolla ja OLED-tekniikalla. Siinä on valtava ero iPhone 8:n 5,2-tuumaiseen 1 080 x 1 920 -resoluutioon, vaikka Kasin koko on kokonaisuutena suurempi.

Toinen iso ero tulee vastaan puhelimen lukitusta avattaessa. iPhone 8 Plussassa toimii vuosia käytössä ollut sormenjälkitunnistus, mutta X:ssä avaaminen tapahtuu Face ID -kasvojentunnistuksella.

Yksi iPhone X:n pikantti erikoisuus muihin Applen huippumalleihin verrattuna on Animoji, eli emoji, joka jäljittelee reaaliajassa puhelimen käyttäjän kasvojen liikkeitä.

Sekä iPhone X:ssä että iPhone 8 Plussassa on kaksoiskamerat, jotka mahdollistavat kuvan taustan häivyttämisen ja kattavan valokuvauskokemuksen. iPhone 8 Plussan ja "perus-Kasin" suurimmat erot Plussan hyväksi ovat suurempi näyttö, parempi akku ja enemmän potkua.

iPhone X on uuden sukupolven Apple-puhelin. Se on täpötäynnä uutta teknologiaa ja siksi Applen faneille merkkitapaus, mutta se on samalla tuhottoman kallis.

iPhone 8 Plus: Hinta ja julkaisupäivä

64 gigan mallin hinta maaliskuun 2018 alussa verkkokaupoissa vajaat 900 euroa ja 256 gigan mallin runsaat 1200 euroa

Julkistettu 22.9.2017

Se tuskin yllättää, että iPhone 8 Plus on kallis puhelin. 64-gigaisen saa verkkokaupasta (tilanne maaliskuun alussa 2018) parhaimmillaan vajaalla 900 eurolla, ja 256 gigan muistista saa pulittaa vielä noin 300 euroa enemmän.

64- ja 256-gigaisten mallien väliin kaipaisi 128-gigaista välimallia sellaisille käyttäjille, jotka tykkäävät pitää puhelimessaan muutamaa isosti tilaa vievää sovellusta, nauhoittaa jonkin verran videoita ja ladata jukebokseittain musiikkia.

Toisaalta keskivertokäyttäjä saa tehdä ihan töitäkin täyttääkseen edes 64-gigaisensa kuvilla, appseilla tai musiikilla, joten on mukava nähdä, että Apple on palaamassa siihen, että enemmistön muistitarpeet huomioidaan mieluummin etu- kuin jälkikäteen.

Ja jälleen toisaalta: Koska iPhone 8 Plussalla on mahdollista nauhoittaa 4K 60fps -tasoista videota, rohmuaa kolmeminuuttinen tällaista filmiä saman tien muistista 2,16 gigaa. Eli ahkerat videokuvaajat täyttävät kyllä 64 gigaakin äkkiä.

Kimalteleva kultakuori tarjoaa uutta virtaa

Lasinen taustakuori mahdollistaa langattoman lataamisen

Kultainen väri tuntuu luksukselta

Päällepäin isoin esteettinen uudistus iPhone 8 Plussassa on sen ulkoinen väritys. Uudessa kultaversiossa on kultainen alumiinikehys ja lasisessa takakannessa sekoitus kultaa ja valkoista. Yhdistelmä on huomiota herättävä ja luo sekä luksusfiilistä että selkeän pesäeron 7 Plussaan.

Hopeinen ja tähtiharmaa eivät anna samanlaista vau-efektiä, mutta käsissä ne tuntuvat silti erilaisilta lasisen kuorensa ansiosta.

Syy lasitaustakuoreen ei ole pelkästään esteettinen, sillä Apple on vihdoin ottanut valikoimiinsa langattoman latauksen. Samsung on ollut tämän kehityksen kärjessä pari viime vuotta, ja nyt kun Apple on hypännyt samaan kelkkaan, tulee langattomasta latauksesta todennäköisesti viimein valtavirtaa.

Ei käy kiistäminen, etteikö langaton akuntäyttö olisi mukavaa, onhan puhelimen laskeminen latausalustalle mutkattomampaa kuin laturin piuhaan kiinnittely ja siitä irroittelu. Mutta mitään vallankumouksellista uudessa tavassa ei ole, olisihan tekniikka siihen ollut käytettävissä jo vuosikausia.

Isompi vaikutus langattomuudelle tulisi, jos alusta tarjottaisiin valmiina puhelimen ostopakkauksessa. Nyt sellainen, esimerkiksi mallia Mophie tai Belkin, on hankittava erikseen, joten hintaa tulee puhelimen päälle runsaat 60 euroa.

Langattoman lataamisen nopeus tosin tekee vaikutuksen, sillä ero perinteiseen piuhalataukseen ei ole merkittävän suuri. Ehkä juuri tässä on syy siihen, miksi Apple tuo mahdollisuuden saataville vasta nyt: Se ei halunnut mukaan ensimmäiseen aaltoon, jolloin langaton lataaminen oli vielä tuskallisen hidasta puuhaa.

Muotokuvan uudet valaistustoiminnot

Muotokuvaus on nopeampaa ja parempaa kuin ennen

Muotokuvavalo on pieni mutta vaikuttava uutuus

Muotokuvavaloksi kutsuttu taustan pehmennys on 12 megapikselin kameran kovin uudistus, jota ei edeltävistä malleista löydy. Tämän ominaisuuden kyvyt ovat erinomaisia: Uusi A11 Bionic -suoritin prosessoi algoritmeillään kasvojen ääriviivoja reaaliajassa, jolloin valoituksen parantaminen onnistuu jopa hämmentävän hyvin. Ja mikä parasta, laadun hionnan voi tehdä niin kuvatessa kuin myös jälkikäteen kuvagalleriassa. Tosin on myönnettävä, että kukaan, joille esittelimme ominaisuutta, ei ollut lopulta erityisen vaikuttunut aiheesta.

Ja tässä itse asiassa kiteytyy iPhone 8 Plus kokonaisuudessaan: Asioita on sujuvoitettu ja paranneltu, ja edeltäjiinsä verrattuna vaikkapa juuri muotokuvista tulee nopeammin kirkkaampia ja kamera tunnistaa kohteen muotokuvaksi nopeasti. Mutta isoja otsikoita tästä tai muistakaan tämän mallin mullistuksista ei saa. Okei, muotokuvavalo on ihan hieno juttu, ja tuntuu melkein pahalta olla hehkuttamatta sitä enemmän kun miettii, kuinka paljon teknoälyä sen luominen on vaatinut. Loppujen lopuksi muutos on kuitenkin siinäkin aika pieni. Jotain kyllä, mutta ei jättimäistä.

Pienellä ajankäytöllä ja säädöllä saa aujaab kelpo lopputuloksen, mutta modernilla älypuhelimella tärkeintä on kuitenkin se, että nopean räpsäisyn lopputulos on paras mahdollinen. Saattaa siis hyvinkin käydä niin, että muotokuvavalosta tulee yksi harvoin käytettävistä ominaisuuksista.

Image 1 of 4 Muotokuvista ja asetelmista saa heikommassakin valossa kelpo otoksia. Image 2 of 4 The 'Contour' lighting effect works very nicely Image 3 of 4 The speed of working out the object is much improved over the 7 Plus Image 4 of 4 The mono stage lighting is a favorite

A11 Bionic -suoritin

Huikeat testitulokset

Ei vaikuta nopeammalta käytössä kuin 7 Plus tai Note 8

On vaikea olla tykkäämättä Applen tavasta nimetä suorittimiaan. A10 Fusionia seuraa siis nyt A11 Bionic. Nimellä ei juurikaan ole tekemistä itse käyttötarkoituksen kanssa, mutta kiehtova se on.

Uudessa suorittimessa on kuusi prosessiydintä, joista "perusduuneja" hoitelee neljä. Kaksi lisävahvistusta operoi painonnostotermein maksimipainojen kanssa, eli esimerkiksi kuvien editoinnissa, intensiivisessä monen sovelluksen yhteiskäytössä sekä reaaliaikaisten kameraefektien tarjonnassa.

Ylempänä mainitut muotokuvien valotusefektit tarvitsevat oikeasti paljon tehoa, ja juuri niissä A11 näyttää vahvuutensa. Kokeilimme useita sovelluksia, jotka hyödyntävät korkeatasoista kuvien editointia ja useita layereitä yhtä aikaa, ja käyttö oli edelleen sujuvaa.

Keskivertokäyttäjälle on kuitenkin hieman hankalaa perustella ostopäätöstä vain näiden kuvauksen huippuominaisuuksien perusteella, koska harva lopulta käyttää niitä aktiivisesti. Joka tapauksessa tehokas mylly pitää iPhonesi käyttökelpoisena edeltäjiinsä verrattuna seuraavat pari kolme vuotta. Kaikki toimii puhelimessa rivakasti, kuten uusissa iPhoneissa pakkauksesta otettaessa on aina ollut tapana.

Tositesti alkaa, kun puhelinta alkaa ahtaa täyteen sovelluksia ja sisältöä.

iPhone 8 Plus on yksi nykyhetken kaikkein tehokkaimmista puhelimista

Yleisesti ottaen iPhone jaksaa toimia pirteästi myös täynnä tavaraa. Tosin muutamaan otteeseen taakan alla alkoi näkyä pientä tutinaa: Liike oli yhä sujuvaa, mutta ruudunpäivitysnopeus hidastui hivenen. Tällaisia tilanteita tulee kuitenkin vastaan vain ani harvoin.

Yllättävämpää on se, että vertailussa iPhone 7 Plussan kanssa iPhone 8 Plus oli täysin tasapäinen. Kokeilimme avata ja sulkea sovelluksia molempien kanssa rinnakkain, ja reaktioajat olivat identtisiä, itse asiassa samanlaisia kuin Samsung Galaxy Note 8:ssa .

Tosin on mainittava, että isokokoisten videotiedostojen tallentamisesta iPhone 7 Plus suoriutui jopa nopeammin, vaikka puhelin oli vanhempi ja muistikapasiteetista isompi osa oli täynnä. A11 Bionic on taatusti jykevä käyttöjärjestelmä, mutta päivittäisen peruskäytön sijaan eron huomaa lähinnä lisätoiminnoissa kuten juuri muotokuvien valaisemisessa.

Kaiken kaikkiaan tämä on tehokkain koskaan testaamamme puhelin, joka pieksee voimassa helposti minkä tahansa Android-perheen tuotteen.

Huomaako laitteen tehon sitten päivittäisessä käytössä? Ehei, koska iPhonet ovat olleet riittävän nopeita jo vuosia. Toisaalta käyttäjät ovat tottuneet odottamaan laitteiltaan yhä enemmän ja parempaa, oli kyse sitten suodattimien lisäämisestä kuviin, tiedostojen siirtonopeudesta kavereille tai näyttävimpien pelien pelaamisesta. Ja näissä asioissa Bionic-suorittimesta tulee olemaan iloa tulevien käyttökuukausien ja -vuosien aikana.

Apple ei erityisesti tuo esiin koneistojensa kyvykästä suoritustehoa vaan keskittyy rakentamaan ja ylläpitämään mainettaan siinä, että puhelimet toimivat juuri niin kuin niiden pitäisikin toimia. Ja niin iPhone 8 Plus myös tekee - se tulee olemaan Applen nyt myynnissä olevista puhelimista tehokkain myös jatkossa.