Anmeldelse: Samsung Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab S2 landede på markedet for at tage konkurrencen op med iPad, og selvom specifikationerne var imponerende, var det ikke nok til at slå Apples tilbud.

(Opdatering: Samsung Galaxy Tab S2 har efterhånden været på markedet et stykke tid, og det betyder, at den kan fås til en temmelig overkommelig – den er faldet til et niveau, så den er kommet på listen over bedste billige tablets!]

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Da jeg skrev min anmeldelse af Samsung Galaxy Tab S2, havde min far følgende bemærkning til nyheden, "Jeg hører, at Samsung lancerer en ny iPad?"

Og det er et ganske godt billede på, hvordan den almindelige forbruger ser på tablet-markedet. Vi kalder simpelthen bare tablets for iPads, uanset hvilke firma, der står bag.

Samsung Galaxy Tab S2 gør ikke meget for at skille sig ud fra mængden, udover at den kører Android og kan fås med to forskellige skærmstørrelser for at matche iPad Air 2 og iPad mini 4 i 4:3-skærmforhold.

Prisen ved lanceringen var ca. 3.000 kroner for 9.7 tommer modellen og ca. 2.400 kroner for miniudgaven på 8 tommer. Du kan dog finde dem med rabat og Samsungs enheder begynder med 32 GB, mens Apples startniveau fortsat er bare 16 GB.

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 specifikationer Vægt: 389 g / 392 g (LTE)

Dimensioner: 237,3 x 169 x 5,6 mm

OS: Android 5.0.2 (opgradering til 6.0.1)

Skærmstørrelse: 9,7"

Opløsning: 1536 x 2048

CPU: Snapdragon 652

RAM: 3 GB

Lagringsplads: 32/64 GB

MicroSD slot: Ja

Batteri: 5,870 mAh

Bagkamera: 8 MP

Frontkamera: 2,1MP

Selvom der er prisforskel, minder de meget om hinanden. Og man forstår godt forvirringen. Samsung og Apple laver også telefoner, der minder om hinanden. Tag bare et kig på iPhone 7 og Samsung Galaxy S7.

Den gode nyhed er, at jeg kan mærke en forskel, når jeg holder Samsung Galaxy Tab S2 i mine hænder, og forskellen falder ud til Samsungs nye tablet.

Vægt, design og software-funktioner gør den nye Galaxy Tab til en af de bedste tablets til dato, selvom den ser ud som en bedre udgave af en iPad, og ikke er meget anderledes end de tidligere Samsung-tablets.

Design

Man holder bedre med to hænder på Galaxy Tab S2 end på Samsung Galaxy Tab S 10.5 og Galaxy Tab 8.4. Faktisk er den nu så let og behagelig, at du kan holde den med en hånd.

9.7"-udgaven vejer 389 g, mens 8"-udgaven vejer 265 g og vejer mindre end sine forgængere, og den er også mærkbart lettere end hele Apples iPad-samling.

Det er specielt noget, du vil lægge mærke til, når du ligger i sengen og holder den store Tab S2 op i luften - du bliver ikke så træt armene.

Lægger du denne tablet i din taske, vil du heller ikke bemærke den ekstra vægt. Den er let at opbevare og nem at holde - selvom den har næsten samme mål som en iPad.

9.7"-udgaven måler 237 x 169 x 5,6 mm og 8"- modellen måler 199 x 135 x 5,6 mm og slår dermed Apples mål 6,1 mm.

Samsung Tab S2 er lettere, fordi den har blødt plastik-cover i stedet for en aluminium-ramme. Den har metalhjørner i stedet for plastik denne gang.

Selvom tablet'en ikke er i metal, føles den stadig glat. Det er bedre end det bølgede plastik på Samsung Galaxy Tab S, man har stadig et godt greb.

To små, fjedrende knapper er placeret på bagsiden af Tab S2, så man hurtigt kan sætte et cover på. Derved er bagsiden "lukket".

Der er dog microSD card-slot i rammen, så du har mulighed for at booste 32- GB og 64 GB-konfigurationerne med yderligere 128 GB udvidet lagringsplads.

På samme sted sidder "solid-feeling"- knappen og volume-kontrollen. Stereohøjttalere, indgangsstik til høretelefoner og en micro-USB port findes i bunden.

Tab S2 har en fysisk fingerskanner-hjemknap på forsiden i den sædvanlige ovale form samt to kapacitive knapper på hver side. Tasterne lyser, når man rører skærmen.

De blinkende lys er en smule distraherende, når man scroller og læser tekst i bunden af skærmen. At slå dem fra i indstillingerne hjælper ikke din finger med at orientere sig i mørke. Den brede tablet er ikke ligesom den smalle telefon, hvor du kender disse knappers eksakte placering.

Den seneste version af Galaxy Tab fås i tre farver: Sort, hvid og guld. Helt væk er de smarte navne som Dazzling White and Titanium Bronze, og det afspejler Samsungs minimalistiske design på dette års ultratynde tablet.

Skærm

Samsung leverer de bedste skærme på f.eks. Galaxy S6 og Note 5, og det samme gør sig gældende for Samsung Galaxy Tab S2.

Den byder på en Super AMOLED-skærm med intense farver og med en opløsning på 2,048 x 1,536 matcher den iPad Air 2 og iPad mini 4. Det er fint, men ikke det bedste fra Samsung.

Galaxy Tab S-tablets havde en opløsning på 2,560 x 1,600 med flere pixels per inch. Tab S2 er teknisk set et trin ned, selvom du ikke lægger mærke til det ved første øjekast.

Hvad skete der? Mens S1 bød på en tæt, filmvenlig 16:9-skærm, er Tab S2 bredere og svarer til en papirstørrelse med forholdene 4:3. Det passer bedst til web-browsing.

Skærmen på Galaxy Tab S2 fremstår stadig meget skarp og levende og har tre forskellige formål: at browse på nettet, Flipboard-læsning og at konkurrere med iPad.