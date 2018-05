OnePlus 6 er den mest gennemførte smartphone, som producenten endnu har lavet i sit korte liv.

Med sit rene glasdesign, lægger OnePlus 6 sig direkte op ad store mærker som Samsung Galaxy S9 og iPhone X . Man får en stor 6,28”-skærm komplet med det uundgåelige indhak, dobbelte kameraer på bagsiden og både fingeraftrykslæser og ansigtsgenkendelse samt op til 256 GB lagerplads.

Der er adskillige væsentlige forbedringer i forhold til modellerne OnePlus 5T og OnePlus 5 , som den nu erstatter, og selvom den måske ikke ligefrem er banebrydende når det gælder features, så leverer OnePlus 6 en attraktiv pakke, som stadig gør den relevant i 2018.

OnePlus 6 udgivelsesdato og tilgængelighed

OnePlus 6 udgivelsesdato: 22. maj

Kommer til Nordamerika, Europa og Indien først

Udgivelsesdatoen for OnePlus 6 er sat til 22. maj i Nordamerika, Europa og Indien og umiddelbart derefter skulle den være tilgængelig i Danmark samt det øvrige Skandinavien.

For dem, der bare ikke kan vente indtil da, eller som gerne vil være blandt de første til at få fingre i den nye OnePlus 6, vil der være et begrænset antal telefoner tilgængelig på en række popup-events rundt om på kloden den 21. maj.

OnePlus 6 pris

Den billigste OnePlus 6 har 6GB RAM og 64GB lagerplads

Den dyreste OnePlus 6 har 8GB RAM og 256GB lagerplads

Priserne for OnePlus 6 starter ved €519 (omkring 4.000 kroner) for 64GB/6GB-konfigurationen, hvilket er en smule dyrere end OnePlus 5T, hvor priserne startede ved 3.800 kroner for samme mængde RAM og lagerplads.

Så er der udgaven med 8GB hukommelse og 128 GB lager med en pris på €569 (omkring 4.300 kroner), hvilket igen er 200 kroner mere end prisen på 5T.

Endelig er der topmodellen med 8GB/256GB, der tager prisen som den dyreste OnePlus-model til dato. den koster den nette sum af €619 (omkring 4.700 kroner).

Det er stadigvæk billigere end smartphones som Galaxy S9, iPhone 8 og Sony Xperia XZ2, men hvis du er ude efter noget mere overkommeligt, er det værd at tage et kig på Huawei Honor 10.

Design

Rent glas-design med Gorilla Glass 5

Notifikations-slider har skiftet side

Forbedret vandafvisning og stikket til hovedtelefoner er der endnu

Det første man lægger mærke til, når man tager OnePlus 6 i hænderne, er at den føles anderledes end de tidligere topmodeller fra samme firma, da den har glas både foran og bagpå i stedet for det rene metalhus, som har været normen siden OnePlus 3 .

Den nye model har Gorilla Glass 5 på både front og bagside, hvilket gerne skulle betyde, at den tåler en del knubs. Man kommer dog ikke uden om det faktum, at metal ikke går i stykker på samme måde som glas. For dem, der har en tendens til at komme galt afsted med deres telefon, er der den glædelige nyhed, at der følger et transparent silicone-cover med, så der er mulighed for lidt ekstra beskyttelse og også et bedre greb.

Det er ikke første gang OnePlus har brugt glas til en af deres enheder. OnePlus X har samme lækre finish, men dette er første gang, at det er brugt på en af deres dyre modeller.

OnePlus hævder, at det har øget modstandsdygtigheden overfor vand og fugt, men telefonen har ikke nogen IP-rating som garanti for at den kan tåle at blive helt nedsænket i vand.

OnePlus 6 galleri

Image 1 of 11 Image 2 of 11 Image 3 of 11 Image 4 of 11 Image 5 of 11 Image 6 of 11 Image 7 of 11 Image 8 of 11 Image 9 of 11 Image 10 of 11 Image 11 of 11

I stedet for siger OnePlus, at det giver en reel beskyttelse mod de typiske hændelser, som man kommer ud for i dagligdagen, såsom at blive overrasket af en regnskylle eller at komme til at tabe sin telefon i noget vand, hvor man hurtigt får samlet den op igen. Man skal med andre ord ikke tabe denne telefon i badekarret.

Med målene 155,7 x 75,4 x 7,75mm har OnePlus 6 stort set samme størrelse som 5T; den er en anelse tykkere og bredere, men ikke helt så høj, hvilket er imponerende i betragtning af at skærmstørrelsen er vokset.

Med en vægt på 177g, er den også tungere end 5T, der ligger på 163g. Når man står med de to telefoner i hver sin hånd, virker OnePlus 6 en smule tungere, men der er ikke stor forskel.

Låseknappen, der også fungerer til tænd-og-sluk, sidder på højre side af telefonen og oven over den sidder OnePlus’ populære notifikations-slider, hvor man hurtigt og nemt kan skifte mellem indstillingerne lydløs, vibration og høj lydstyrke.

Denne har traditionelt været placeret i venstre side af telefonen, men på 6’eren har OnePlus har besluttet sig for at bytte rundt på den og SIM-kort stikket efter at brugerne har nævnt, at det er svært at komme til, når man bruger et cover med frontklap.

SIM-porten har plads til to nanoSIM-kort og de giver begge to mulighed for at bruge en 4G-forbindelse, så man kan opnå maksimal data-hastighed ved at koble på to separate netværk

På bagsiden finder man fingeraftryks-læseren. Den er placeret under de to kameralinser og man vil bemærke, at den er krøbet i størrelse.

I stedet for en rund, har OnePlus valgt en mindre, oval scanner. Vi har ladet os fortælle, at der er forskellige grunde til dette, men den som OnePlus forklarede os, var at en fra teamet bemærkede, at det at placere en cirkel under kamera-fremspringet fik det til at ligne et udråbstegn.

OnePlus hævder, at 6’erens fingeraftrykslæser kan låse telefonen op på 0,2 sekunder, men det er ikke den eneste biometriske teknologi, som er i spil her. OnePlus 6 er også udstyret med ansigtsgenkendelse, og under vores korte tid med modellen, virkede den ganske kvik, omend en anelse langsommere end fingeraftryks-læseren.

Der er også glædeligt, at OnePlus har bibeholdt hovedtelefonstikket i bunden af telefonen, så man kan tilslutte sine lydenheder uden at skulle bruge en adapter.

Til gengæld er der kun en enkelt højttaler, som man nemt kommer til at dække for, når man holder telefonen i landskabs-indstilling, og man savner muligheden for at høre lyden i stereo.

En anden ting, som er ny på OnePlus 6, er udvalget af farver. Der er nu mulighed for at vælge mellem tre varianter allerede fra lanceringen. Tidligere har OnePlus-telefoner kun været tilgængelig i en enkelt farve fra start, hvor yderligere farver først er blevet introduceret senere. Hvilke farver der vil være tilgængelige, afhænger af hvilken konfiguration man vælger.

Der er stadigvæk mulighed for, at der vil dukke flere farvevarianter op i fremtiden, men fra starten af vil den være tilgængelig i Mirror Black og Midnight Black og umiddelbart efter lanceringen vil den i en begrænset periode også kunne fås i Silk White.

Mirror Black, som er den farve-variant vi har haft fingrene i her, har højglans-poleret bagside, som hurtigt bliver sat til med fedtfingre, og det er den eneste farve som er tilgængelig for basismodellen med 6GB RAM og 64GB lagerplads.

Midnight Black-udgaven af OnePlus 6 har en mere mat finish, fordi laget under glasset er perforeret med tusindvis af huller, hvilket giver farven en flot dybde. Det er den eneste farve, som man kan vælge til topmodellen med 8GB/256GB.

Den mellemste model med 8GB/128GB fås til gengæld i begge de sorte varianter, og den tredje mulighed, Silk White. Den har igen en helt tredje finish på bagsiden takket være et lag ‘perle-pudder’ under glasset, hvilket giver den et mere keramisk udseende.

Skærm

Største OnePlus-skærm til dato med 6,28”

Fuld HD, Full Optic AMOLED-panel med 19:9-skærmforhold

84% skærm-til-hus forhold til dels på grund af skærm-indhakket

OnePlus 6’erens skærm er i bogstaveligste forstand en af de helt store features ved den nye telefon. Faktisk er det den største skærm, producenten endnu har presset ind i en telefon. Det store 6,28” Full Optic AMOLED-panel er lige en tand større end den 6,1”-skærm man finder på 5T-modellen.

OnePlus har også valgt stadig at benytte det nu udbredte 19:9 skærmformat, hvilket giver en højere skærm med plads til mere, når man scroller igennem lister med for eksempel Twitter-indlæg

Selv om skærmen nok er større, så er opløsningen stadigvæk ‘bare’ fuld HD. Det vil sige 2280 x 1080 pixels, hvilket betyder at den holder samme tæthed på 402 ppi som tidligere topmodeller fra OnePlus.

I en verden, hvor QHD hastigt er på vej til at blive normen for de dyreste smartphones, er skærmopløsningen et område, hvor OnePlus 6 ser ud til at have ofret en væsentlig feature for at holde omkostningerne nede.

Det sorte felt over og under skærmen er skåret ned til et minimum, så OnePlus 6 kan bryste sig af et forhold mellem skærm og hus på 84%, noget som uden tvivl vil glæde dem, der gerne vil have masser af skærm at boltre sig på. Det er dog ikke sket uden omkostninger, da det har været nødvendigt at lave et indhak i toppen af skærmen for at få plads til kamera og deslige.

Det er mindre end det man finder på iPhone X, men større end på Essential Phone , nogenlunde samme størrelse som den løsning, man ser på Huawei P20 .

OnePlus forsikrer os om, at indhakket ikke kun er tilføjet for at være som de andre. En talsperson fra firmaet fortalte TechRadar, at “[OnePlus] værdsætter tendensen med at reducere kanter og øge forholdet mellem skærm og hus. [Vi] tænkte længe og grundigt over beslutningen [om at benytte indhakket]”.

“Vi ønsker at levere den teknologi som i øjeblikket fungerer bedst og vi er nødt til at være sikre på den teknologi vi putter ind i vores enheder, da vi kun laver en [enhed] ad gangen”.

“Indhakket er det, der virker bedst i øjeblikket. I sidste ende handler det ikke om indhakket, det handler om skærmen”.

Uanset om man bryder sig om indhakket eller ej, tjener det et nyttigt formål på OnePlus 6, da det rummer kamera, telefonhøjttaler, LED-lys samt sensoren der registrerer det omgivende lys.

For dem, som virkelig ikke bryder sig om indhak, er der mulighed for at ‘skjule’ den på OnePlus 6 ved at skærmen sort på hver side af den, så man får en fast bjælke i toppen af telefonen. Funktionen til at gøre dette vil dog første dukke op via en software-opdatering efter lanceringen.

Man kan altså selv vælge, men der er nu noget særligt ved at se sit baggrundstapet gå hele vejen rundt om indhakket. Eller måske er det bare os.

Når man skubber OnePlus 6 ud af sin indpakning, vil man opdage, at den er forsynet med en skærmbeskytter fra fabrikkens side. Det er selvfølgelig altid en god ting, selv om det trækker lidt ned i forhold til telefonens samlede fremtoning og også gør at støv og fedtfingre bliver meget tydelige.

Det er dog nemt at afmontere og får straks OnePlus 6 til at se en hel del mere tjekket ud. Det bliver den selvfølgelig ikke ved med ret længe, hvis den får en masse ridser og skrammer, så man skal lige tænke sig om en ekstra gang, inden man tager det af.