Anmeldelse: Google Home Mini

Den prisvenlige Google Home Mini kommer med Google Assistant (selv de bedste Bluetooth højttalere har ikke den funktion), og den stemmestyrede assistent er som altid klar til at svare på dine spørgsmål, tænde for musikken, dæmpe lyset, starte en serie og meget mere – udelukkende med hjælp fra din stemme.

Home Mini minder om den større, men dyrere udgave af Google Home og den kraftfulde Google Home Max . Men her stopper sammenligningen også. Mens de to andre skiller sig ud som solide selvstændige højttalere, kan Home Mini ikke levere god nok lyd, hvis den er den eneste højttaler i dit hjem.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Bedømmelse af lydkvalitet er naturligvis altid subjektiv. Men langt de fleste vil nok være enige med os i, at Home Mini ikke leverer varen, når det gælder lyden.

Lydniveauet er temmelig fladt til trods for, at den lanceres som "360 grader". Home Mini er særdeles god til at hive de mest mærkelige sange ind fra den enormt brede vifte af streamingtjenester, men de kommer ikke til deres ret på grund af højttalerens størrelse.

Har du allerede Google Home eller en højttaler forbundet med Chromecast Audio, kan Home Mini løfte dine afspilninger. Vokaler og klang afspilles klart, men på bekostning af, ja, alt andet. Det er ikke et problem, hvis du har andre højttalere, men som selvstændig højttaler er Home Mini slet ikke kraftig nok.

Alligevel anbefaler vi gerne denne lille enhed. Den smarte assistent, de mange funktioner og prisen gør Home Mini til et godt køb.

Tjek de seneste Google Home tips og gode råd

Mikrofonen kan deaktiveres

Design

Det ser næsten ud som om, at Google har vendt Home på hovedet og formindsket den. På toppen er den beklædt med et stoflignende materiale. Bunden er i mat plastik. Skal man sammenblande teknik- og madtermer, så ligner Home Mini mest af alt en donut.

Stofbeklædningen på Home Mini er ikke kun for syns skyld. Den har en praktisk funktion, der gør det nemt at håndtere den lille højttaler, f.eks. når du trykker på den øverste knap for at sætte på pause eller afspille. Oprindeligt var Googles plan, at man kunne aktivere assistenten ved at trykke og holde på midten, men funktionen blev fjerne permanent (via: 9to5Google).

Placerer du en finger på venstre og højre side af højttaleren, justerer du lydstyrken (som du måske forventer). Du styrer højttaleren ved enten at trykke på den eller med din stemme. Når de fire LED-lys på toppen blinker, så ved du, at din handling er registreret.

Fire lys vises på Home Mini, når den lytter og tænker

Flytter vi blikket til den nederste halvdel af højttaleren, så er Home Mini udstyret med en mikro-USB-port på bagsiden til strøm (denne enhed bruger ikke batterier ligesom Amazon Echo Dot). Her sidder også en knap til mikrofonen, som du kan deaktivere. Skal du interagere med højttaleren, skal du altså slå funktionen til.

I bunden har højttaleren en gummimåtte, så den står stabilt uanset overfladen. Fra Google fik TechRadar en koral (ferskenfarvet) model, men Home Mini er også tilgængelig i kridtfarve (grå) eller trækul (sort).

Image 1 of 8

Image 2 of 8 Image 3 of 8 Image 4 of 8 Image 5 of 8 Image 6 of 8 Image 7 of 8 Image 8 of 8

Præstation

Google Home Mini er den mest overkommelige Google Assistent-aktiverede højttaler på markedet, og heldigvis går hverken størrelse eller pris ud over stemmegenkendelsen. Uanset om man råber fra den ene ende af rummet eller står 10 meter væk og taler lavt, leverer Home Mini gode resultater.

Med hensyn til hvad Home Mini kan styre, er listen efterhånden lang. Du kan ringe gratis i USA (senere i år i England), streame musik gennem et udvalg af musik-apps, f.eks. Pandora, Spotify, YouTube Music, iHeartRadio og mange flere. Den kan sende en anmodning om at hive en YouTube-video over til din Chromecast. Home Mini fungerer også som en smart-hjem hub, fordi den også kan integreres med IoT-enheder fra f.eks. TP-Link, Philips Hue, Wemo og mange andre.

Home Mini har et hav af imponerende funktioner og gider du ikke tale med din højttaler, kan du forbinde den med andre tjenester.

Tilslutning er let via Google Home-appen og den er hurtig til at lære dig en ting eller to om Home Mini, f.eks. hvordan den fungerer, og du får med det samme adgang til en imponerende udvalg af gratis lydindhold. Hvis du kun vil bruge Home Mini som et sæt Bluetooth-højttalere, tilbyder Google Home-appen ogås parringsindstillinger, selvom man skal lede grundigt efter dem i appen.

Når din smartphone først er konfigureret med Home Mini, er det nemt at begynde at lytte. Du kan enten bede højttaleren om at finde et par numre til dig – både specifikke og mindre specifikke – eller du kan trykke på Cast-knappen på toppen og give din telefon alle rettighederne til at sende lyden direkte videre til Home Mini.

Apropos Cast så fungerer Googles seneste højttaler bedst sammen med andre Cast-aktiverede enheder. I min lejlighed placerede jeg Google Home, en Chromecast Audio-tilsluttet lydlinje og Google Home Mini for at opbygge et surround-sound-setup. I denne opstilling skilte Home Mini sig ud som stjernen, og lod sangene trænge ekstra klart igennem, mens den større Home var mere gennemsnitlig.

Google Home Mini kan ikke bruges til så meget andet end at være en god ven på skrivebordet. Den dækker dit behov udmærket, hvis du bruger den til at tjekke din kalender, høre nyheder eller ringe til en bekendt. Er du på udkig efter en højttaler, der på bedste vis gengiver din yndlingmusik, er det ikke den optimale løsning. Den kan afspille ret højt, men der er begrænset bas.

Bedømmelse

Home Mini minder om Amazon Echo Dot. Det er Googles forsøg på at få assistenten ind i så mange hjem som muligt. Med den store mængde funktioner som Google Home leverer – udover et førsteklasses design og en overkommelig pris – er den en lille stjerne, der er alle pengene værd.

Er du på jagt efter en billig højttaler er Google Home Mini en god løsning for mange. Men husk, at den bør opleves i relation til Home-familien og har svært ved at stå distancen alene.

Bortset fra at højttaleren er virkelig smart, så er det primært en belønning til dem, allerede har Googles Cast-tilslutning.

Ja, Google Home Mini koster mindre end halvdelen af prisen på den større Google Home og er halvt så stor, men vi får ikke halvdelen af præstation – vi får noget lidt mindre.