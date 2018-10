Anmeldelse: Google Home

Google Home er både intelligent og allround i sin funktion. Smarthøjttaleren er i kraftig udvikling sammenlignet med konkurrenten Amazon Echo, men der er stadig et godt stykke vej før den er "helt hjemme". Vi savner f.eks. en bedre integration til Googles egne services, men smarthøjttaleren har absolut potentiale til en dag at blive centrum i Googles kommandocentral.

Det kan være svært at finde en god bofælle. Nogle efterlader tallerkener og glas i vasken. Andre roder med tøjet. Sådan er Google – eller rettere Google Assistant – slet ikke. Det er nok en af de bedste bofæller, du kan få.

Det skyldes, at Google Assistant – den smarte kunstige intelligens, som er indbygget i Google Home – faktisk gør livet lettere for dig.

Du kan bede den om at skrue ned for varmen, når du tager hjemmefra, diagnosticere dine symptomer, når du føler dig syg eller finde det sjove klip fra i aftes med vennerne og smide det op på din Chromecast – helt uden brok!



Den er også smart nok til at fortælle dig, hvor meget en flybillet til en eksotisk destination koster eller hvor meget en ara-fugl vejer (tilsyneladende 1,2 – 1,7 kilo).

Men stiller du de samme spørgsmål, bruger andre ord eller et lidt andet tonefald, så har Googles smart-assistent en del problemer.

Det generelle problem "den virker af og til, men ikke hele tiden" er ikke kun kendetegnende for Google Home og konkurrenten Amazon Echo.

Det er formentlig kun et spørgsmål om tid før begge enheder bliver endnu smartere, men lige nu er begge mere en fed gadget end et pragmatisk køb.

Google Home er langt fra perfekt i øjeblikket, men den bliver sikkert bedre med tiden. Google fortsætter med at arbejde på sin stemmeassistent-teknologi, og vi opdaterer løbende vores anmeldelse, da der hele tiden kommer nye funktioner til.

Hvad er det nye ved Google Home 2017?

Google præsenterede Home-hardware i Google IO 2017, men den seneste softwareopdatering får den seks måneder gamle Google Home til at føles som en ny maskine. Google har da også annonceret fire store ændringer på smart-højttaleren: proaktiv assistance, mulighed for håndfrie opkald, Bluetooth og visuelle svar.

Lad os starte med at tage et kig på de to største annonceringer: håndfrie opkald og Bluetooth.

Når Google præsenterer sin håndfrie opkaldsfunktion er meningen, at du blot importerer kontakterne fra din telefon. Når du vil ringe, ja så spørger du bare.

Home ringer enten op fra et privat telefonnummer eller fra din Google-konto (hvis du har en telefon, der er tilknyttet hertil). Alt du skal bruge er en aktiv internetforbindelse. Det betyder altså, at du ikke behøver en fastnettelefon eller mobiltelefon for at ringe.

En anden stor opdatering er, at Home kan bruge Bluetooth til at synkronisere med andre enheder. Homes konkurrent Amazon Echo har haft denne funktion siden lanceringen, men indtil videre har den været mærkeligt fraværende på Googles højttaler.

Google annoncerede desuden, at Home understøtter den gratis udgave af Spotify, SoundCloud og Deezer udover de eksisterende musikstreamingtjenester.

Hvad angår de to andre annonceringer: proaktiv assistance og visuelle svar - ja, det er smart, men det ændrer ikke radikalt ved måden, man bruger Home på.



Visuelle svar er en ny funktion på Google Home, som bruger Google Assistant til at sende visuelle oplysninger til din telefon, tablet eller dit tv - helt sikkert som et modsvar til Amazon Echo Show. Men mens Amazons enhed leveres med en indbygget skærm, hvor du f.eks. kan se din kalender og tjekke vejret, går alle stemmeanmodninger i Home via Assistent, som spytter resultaterne ud på et hvilket som helst Chromecast, Android TV eller tv.

Apropos Google Assistant så har Google for nylig tilføjet en meget nyttig hjælpefunktion til sin smart-assistent (i øvrigt på lige fod med Amazons Alexa): Voice Reminders. Det er nu muligt for engelsktalende Google Home-ejere i England, USA, Canada og Australien at indstille engangs- eller tilbagevendende påmindelser ved hjælp af deres stemme - måneder forud for begivenhederne.

Eventuelle påmindelser, som du har angivet ved hjælp af din Google Home-enhed, vises også på din Android-enhed, så længe de kører på samme software fra Android M. Selvom dit Google-Home har mere end én bruger, hører du kun påmindelser der angår dig.

Design

Fordi beskrivelsen af en "luftfrisker" varierer fra land til land, er en mere passende beskrivelse af højttalerens form, at den ligner en lille vase. Højttaleren har en bred bund og en kegleformet top. Google Home leveres med en standardgrå stofbase med en plastikbund, der kan udskiftes til et andet materiale eller en farve for omkring 125 kroner.

Indtil videre tilbyder Google to typer baser: en metallisk og en i stof - hver med forskellige farver og finish. De metalliske baser er lavet af enten malet stål eller polycarbonat og fås i kobber, sne- eller kulfarve. På stoffet er de tre farver: mango, marine og – udover standardhvid.





Set ud fra et æstetisk synspunkt er Google Home en langt mere attraktiv mulighed end den sorte Amazon Echos, der mest af alt ligner en lille dåse.

Den er ikke så mørk og en smule lavere (142,8 x 96,4 mm; H x D). Det er altså noget lettere at få den til at passe ind i dit hjem.

Form og funktion hænger dog sammen. Den øverste skrånende overflade på Google Home fungerer som et touch-panel. Her kan du justere lydstyrken, afspille og "pause" musikken eller aktivere Google Home Assistant med et enkelt tryk. Når du har aktiveret assistenten enten ved at trykke på toppanelet i et par sekunder eller sige "vågneordet" ("OK Google" eller "Hey Google"), blinker fire multifarvede lys og indikerer, at du har fanget højttalerens opmærksomhed.

Mens Amazons Echo har en fysisk knap til justering af lydstyrken, føles Google Homes touch-knap mindre præcis. Vi sætter dog pris på knappen, så man kan mute højttaleren.

Generelt set gør Google Home et godt stykke arbejde med at adlyde din stemme med sine to indbyggede mikrofoner, der er placeret på den øverste halvdel af chassiset, men det virker ikke 100 % af tiden. Om det skyldes Googles software eller de to mikrofoner (i stedet for Amazon Echos fem), er svært at sige, men det betyder, at du helt sikkert skal gentage dig selv eller hæve din stemme for at få mere opmærksomhed.

Fjerner du låget i bunden, finder du en højttaler og to gange passive radiators, som i betragtning af den imponerende lyd, denne lille enhed kan udsende, er ret imponerende.

Amazon Echo har et par højttalere mere inde i chassiset og lyder derfor en anelse bedre ved højere volumener, men det der ligger gemt i Google Home er mere end rigeligt til at udføre arbejdet.

Lydpræstation

Mens Google Assistant, stemmen og de smarte ting inde i højttaleren muligvis er hovedattraktionen her, så er Google Home faktisk også en særdeles fornuftig lydenhed.

Den giver dig adgang til alle slags streamingtjenester: Google Play Musik, YouTube Music, Spotify og Pandora og fungerer også som en Wi-Fi-højttaler takket være de indbyggede Google Cast-funktioner.

I praksis betyder det, at du kan bede den om at spille stort set alle de sange, du kan komme i tanke om. Google Home finder dem enten i Google Play Musics +30 millioners-katalog eller i Music på YouTube, hvis du har et gratis prøveabonnement. Ja, du læste rigtigt. Ubegrænset adgang til musik på YouTube? Jep, Google Home har sandsynligvis det største musikbibliotek på markedet.

I en time forsøgte vi at finde en sang, som Google Home ikke kunne finde, f.eks. temamelodien fra Banjo-Kazooie – til ingen verdens nytte. Selvfølgelig kan du falde over én sang, som Google Home ikke kan finde, men det faktum, at det ikke lykkedes os, er faktisk ganske bemærkelsesværdigt.

Mindre imponerende er det, at Google Home har svært ved at genkende bandnavne, der ligner hinanden. Vi forsøgte at få den til at spille en hvilken som helst sang af bandet "Brontide", men fik at vide, at dets musik ikke var tilgængelig (de er på Spotify), eller vi fik spillet musik fra helt andre, irrelevante kunstnere.

Sammenlignet med andre Bluetooth-højttalere i samme prisklasse, f.eks. Creative Sound Blaster Roar 2 eller Razer Leviathan Mini, afspilles musikken på Google Home med mindre robusthed.

Den er ikke helt uduelig til at afspille anstændigt lydende musik – den har da en smule bas, men hvis du forventer, at Google Home erstatter din Hi-Fi-opsætning, bliver du meget skuffet. (Husk, at langt størstedelen af tiden henter Google Home musik fra YouTube, et websted berygtet for dets lydkomprimering.)

Men hvad Google Homes mangler på lydsiden opvejes af en funktion, som andre højttalere ikke har – evnen til både at modtage og sende Google Cast-signaler, hvilket gør det til den eneste lydenhed, der ikke kun kan streame musik fra din telefon, men også videostreame til alle Google Cast-kompatible tilsluttede enheder.

Google Cast og Chromecast præstation

En af vores (små) frustrationer over Amazon Echo Dot – Amazons smart-højttaler der er designet, så den kan tilsluttes en eksisterende lydopsætning er, at man ikke kan styre hvilken højttaler, der blev brugt som output ved hjælp af stemmekommandoer.

I teorien har Google Home ikke dette problem. Du skal blot oprette en Chromecast med et navn, der er let at udtale, og så kan du bede Google Home om at sende dine yndlingssange eller videoer til Hi-Fi og tv.

I teorien er det en fantastisk god streamingløsning, men i praksis havde vi problemer.

Tag eksempelvis udtrykket "Se Rick og Morty på Netflix på Johns skærm." Hvis din udtale er perfekt, virker kommandoen det meste af tiden, men hvis højttaleren ikke hører dele af instruktionen, går det helt galt.

Så er der problemet med at vælge bestemte episoder i en serie. Det kan Google Home ikke. Bed den om at afspille en serie, så starter den, hvor du slap. Derimod kan du sagtens skifte imellem episoderne.

Vi ville elske, hvis højttaleren var intelligent nok til at huske en del af kommandoen og bede om en uddybning af de dele, som den ikke forstod, men som det er nu, skal du udtale hele kommandoen rigtigt på én gang.

Det er også en smule bøvlet at styre en afspilning, når du først er begyndt at caste. Instruerer du højttaleren til "play" eller "pause" fungerer det fint, men beder du om at afspille en anden sang, glemmer den pludselig, at det er casting og afspiller i stedet den nye sang fra Homes egen højttaler.

Det store helt store løfte fra Google lød, at assistenten skulle være mere kontekstbevidst, men vi oplever, er der er lang vej igen. Du skal forberede dig på at gentage en masse oplysninger, som Home selv burde kunne klare.

Google Home som centrum i dit smart-hjem

Chromecast er selvfølgelig ikke den eneste enhed, som Google Home kan tale med. Der er masser af enheder, der kan kobles til Google Home lige nu – eller snart kan. (Vi har lavet en liste over de bedste Google Home smart-home enheder , så du ikke behøver at spilde tid på hver enkelt).

Lige nu kan Google Home oprette forbindelse til Nest-termostater, Philips Hue-lyspærer og Samsungs SmartThings-platform, men der er flere på vej, f.eks. endnu flere tredjeparts-enheder i stil med LIFX lightbulbs og LG MusicFlow-højttalere.

Google Home kan også integreres med termostater fra Netatmo og Tado.

Selvom du ofte skal logge ind på disse tredjepartsprodukter, fungerer de fint, når du først er inde. Vi testede Google Home med en Nest-opsætning og fandt ud af, at det var nemt at og intuitivt at give kommandoer.

For nylig meddelte Google, at Home ville understøtte flere nye smarthome-økosystemer herunder produkter fra August, Wink, LIFX, TP-Link, Rachio, Vivent, First Alert, Frigidaire, Logitech, Geeni, Anova og US-forhandleren Best Buy's Insignia-brandet. Sammen burde dette give dig langt flere muligheder for at binde enheder sammen og give dig mere kontrol over dit spirende smart-hjem.

Mens yderligere hardwareintegration lyder fantastisk, er et af de største problemer, som Google Home står overfor, at det ikke kan integreres med mange af Googles egne tjenester, f.eks. Gmail, Voice og Docs.

Lad os tage et kig på Gmail. Man skulle tro, at Google Home sagtens kunne opremse emnerne på dine top 10 e-mails, men det kan den noget overraskende ikke. Det samme gælder Google Kalender. Man kan ikke oprette nye begivenheder (selvom den godt kan læse eksisterende begivenheder i din kalender), foretage telefonopkald med Google Voice eller skrive et par hurtige noter i Google Doc.

Google har et hav af tjenester, som Home burde kunne linke til, men det kan den ikke. Ikke alene er det en stor skuffelse - vi undrer os over, hvorfor man ikke har prioriteret disse funktioner.

Og selv om det er nemt at slå ned på dette punkt og påpege alle Google Homes mangler i en lang tirade, så holder vi os fra det. Det er ikke, fordi vi vil gå uden om kritik eller forsvare Home, det gør vi ikke.

Men vi er allerede faldet i den fælde en gang tidligere. Vi var alt for kritiske over for Amazon Echo, og siden da har smartplatformen blomstret. Netop til en utrolig smart platform, der kan svare på mange hundrede spørgsmål i forhold til for bare to år siden. Den kan bestille pizza, ringe til taxa eller tjekke, hvornår en restaurant lukker. Listen over alt, hvad den kan, vokser fra uge til uge.

Google Home kan allerede noget af dette, hvilket gør den til et langt bedre system nu end Echo var, da den først blev lanceret.

Vi taler af erfaring, og den vil garanteret blive bedre, smartere og mere robust i de kommende måneder og år.

Den er bare ikke "hjemme" – endnu.

Vi var vilde med

En ting er sikkert: man kan aldrig sætte nok pris på, hvor meget musik der er til rådighed på YouTube, hvis man ikke køber Google Home. Nogle af de største musikstreamingstjenester i verden byder på musikbiblioteker med imponerende 25, 30 og endda 40 millioner sange, og så er de endda langt fra komplette. Vi siger ikke, at Google Home kan spille alle sange i hele verden, men vi gik i dybden med 90erne, og der var ikke en eneste sang, som Google Home ikke kunne finde.

Og mens Google Home udmærker sig som DJ, er det også et overraskende intelligent smart-hjem hub. Den har allerede sat sig solidt på nogle af de største platforme og inkluderer nu Nest, Philips og Samsungs SmartThings. I løbet af få måneder vil antallet blive endnu større.

Google Cast-funktionen er fremragende og har et kæmpe potentiale.

Vi var ikke så vilde med

Det er klart, at manglen på integration til Googles egne tjenester er et stort problem. Det faktum at du ikke kan sende en e-mail til dine kontakter eller få hjælp med at planlægge begivenheder gennem Google Kalender, er massive huller, der trækker ned med tanke på, hvor nyttig Google Home kunne være.

Et andet problem er Google Assistant. Du skal spørge meget præcist, når du stiller dine spørgsmål. Da vi spurgte hvilket år en sang blev skrevet, kom der intet resultat, mens spørgsmålet "hvilket år er denne sang sang blev udgivet?" blev besvaret. Følger du op på enhver forespørgsel med et simpelt "OK Google, fortæl mig mere om det", glemmer den pludselig, hvad du har talt om de sidste 30 sekunder.

Manglen på kontekstmæssig sammenhæng er også et enormt problem for Google Cast-funktionen lige nu. Vær forberedt på at gentage, hvor du vil have din musik afspillet, når du bruger Google Home.

Denne mangel på kontekstmæssig sammenhæng er noget overraskende ikke et problem for Alexa, og det er bemærkelsesværdigt i betragtning at, at Echo ikke kommer fra et firma med mere end 20 års er søgemaskine-erfaring.

Den endelige bedømmelse

Du kan meget nemt blive skuffet over Google Home, hvis du køber den i troen om, at den skal være centrum i dit smart-hjem (hvilket Google har markedsført produktet som). Den er ikke helt "hjemme" endnu. Google Home er lidt for rigid i sin sprogforståelse. Listen over smart-hjem enheder vokser, men den skuffer stadig. Den største skuffelse af alle er dog, at den har ikke mange af Googles kerneydelser indbygget.

Den bedste sammenligning med Google Home er naturligvis Amazon Echo. De har begge identiske funktioner, henter musik fra de samme kilder og bliver stort set stumme, når man stiller de samme spørgsmål.

Echo har stadig føretrøjen på, og det skyldes de snesevis af udviklere, der har skabt et hav af skræddersyede kommandoer. Home er – i værste fald – cirka seks måneder bagud i udviklingen.

Selvom Home er mere ambitiøs, hvad angår medieafspilning, har den ikke udviklet en funktion, der er simpel nok til at styre den med stemmen. Der er ikke megen fidus i at have en masse funktioner, når de ikke kan bruges.

Med større opmærksomhed fra hardware- og softwareudviklere og nogle af Google-tjenesterne kunne Home hurtigt hæve sig fra at være en smart-højttaler med Chromecast integration til at blive den første og vigtigste del af det stadigt voksende smart-hjem.

For øjeblikket er Google Home simpelthen blot en smart nyhed, der giver dig adgang til YouTube Music, indbygget Google Cast og muligheden for at spare en tur til lyskontakten.