Warcraft 3’s nye opdatering giver dig mulighed for den ægte på widescreen-oplevelse

En ny Warcraft 3-udgave er landet (version 1.29). Den er ganske ganske stor og særligt imponerende på den visuelle front, idet dette klassiske veteranspil nu understøtter widescreen-skærme.

Så ja, nu er det godt nyt til brugere med widescreen-skærme. Tidligere kunne man "tvinge" spillet til 16:9-afspilning (widescreen), men det var bare en "udstrakt" udgave. Nu får du et ægte widescreen-billede, der er skarpt og uforstyrret samtidigt med, at du kan se langt mere af slagmarken.

Bemærk, at Blizzard har lavet nogle ændringer i brugerfladen, så den passer til widescreen-visningen, herunder indførelse af sorte søjler i menuerne og bookends for in-game interface.

Et andet interessant skridt er udvidelsen af lobbies til at støtte op til 24 spillere og tilføjelse af 12 nye teamfarver.

Spilleændringer

Samtdigt med dette skridt er spillerrangeringerne blevet nulstillet, men automatiserede turneringer skal starte i næste uge – for ikke at nævne en masse balancejusteringer for spillets forskellige helte og en række mindre fejlrettelser.

Interessant nok præciserer Blizzard også, at dette vil være den sidste version af spillet, der understøtter Windows XP, hvilket tyder på, at flere (forhåbentlig) større opdateringer (og yderligere versioner) er på vej.

For den fulde liste over opdateringer og justeringer i Warcraft 3, tjek den officielle liste her.

Via PC Gamer