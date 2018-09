Uusi Motorola P30 näyttää lähes täysin samalta kuin Huawei P20

Motorola pyrkii vahvasti kasvattamaan markkinaosuuttaan Kiinassa. Merkki julkaisikin juuri uuden keskiluokan mallin, P30:n, jonka väri muistuttaa erittäin läheisesti Huawein näyttävää liukuväriä.

Tänään julkaistu P30 (jopa sen nimi kuulostaa Huawei P20:n uudemmalta versiolta) on saatavilla kolmessa eri värissä: mustana, valkoisena ja "aurorana". Jälkimmäisin värivaihtoehdoista näyttää käytännössä täysin samalta kuin Huawein liukuväri.

Voit tutustua Motorola P30:n värivaihtoehtoihin alta.

Image 1 of 3 Motorola P30 — Aurora Aurora Image 2 of 3 Motorola P30 — Bright Black Musta Image 3 of 3 Motorola P30 — Jade Ice Valkoinen

Kuten keskihintaisissa Android-puhelimissa on tapana vuonna 2018, Motorola P30:ssä on iPhone X:n kaltainen näyttölovi sekä lähes reunaton näyttö. LCD-näytössä on erittäin laaja 19:9-kuvasuhde ja sen resoluutio on Full HD+. Puhelimessa on Snapdragon 636 -suoritin ja 6 Gt RAM-muistia.

Puhelimen pääkamerana toimii 16 ja 5 megapikselin kennoilla varustettu kaksoiskamera ja kakkoskamerana puolestaan 12 megapikselin etukamera. Akkukapasiteetti on LCD-puhelimelle melko vaatimaton: 3 000 milliampeerituntia. Tallennustilaa on saatavilla joko 64 tai 128 Gt ja käyttäjä voi lisäksi laajentaa muistia microSD-kortilla.

Motorolan uutuusmalli on nimetty Aasiassa P30:ksi, mutta se näyttää täysin identtiseltä länsimaisille markkinoille povatun Motorola One Powerin kanssa. Se viittaisi siihen, että puhelin saattaisi saapua piakkoin myyntiin myös Eurooppaan.