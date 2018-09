Sådan streamer du Champions League

For mange foldboldfans er Champions League et af årets højdepunkter. Det er her, at verdens bedste fodboldhold tørner sammen, og hvor navne som Messi, Ronaldo og Bale igen og igen slår fast, hvorfor de handles for milliarder af kroner.

Frem til finalen den 1. juni på Wanda Metropolitano i Madrid vil der være gang i både støvler og rygter, ganske som der er hvert eneste år.

Første kamp er tirsdag den 18. september, hvor Camp Nou i Barcelona lægger plæne til opgøret mellem hjemmeholdet Barcelona og PSV.

For trofaste flow-tv tilhængere er det bare at slå over på kanalen 3+ for at se de attraktive kampe, men for alle os andre, der trækker de gylden minutter ind via streaming, er det ViaPlay Sport, vi skal have fat i. Her kan du til gengæld se hver eneste kamp hele vejen igennem til den store finale - og det uanset om du kigger på din computer, smartphone, tablet, Smart TV eller spillekonsol.

Prisen er 289 kroner om måneden, men så får du blandt andet også adgang til Premiere League, Superligaen og Formel 1.

Vil du i stedet have den runde bold op på den gamle storskærm, så skal du have fat i en Google ChromeCast. Du kan læse her, hvordan du kommer i gang med det.

Alternativt kan du investere i Apple TV.

Hvis du er vild med Champions League, er chancen for, at du også gerne vil se Premiere League, Bundesligaen, La Liga eller Serie A, så er streaming selvfølgelig også en mulighed.

Foto: Pixabay