Sådan ser du fremover fodbold fra Spanien og Italien

Glæder du dig til næste weekend? Nu hvor den engelske Premier League er skudt godt i gang, så mangler vi jo kun La Liga i Spanien og Italiens Serie A for at være helt oppe at køre på fodboldnaglerne.

Men hvis du regner med at kunne placere dig i sofaen og tænde for fjernsynet på god gammeldags manér for at fange de kommende driblinger fra Messi og Ronaldo, så tager du grusomt fejl.

Hvor du tidligere har kunnet finde de spanske og italienske kampe på de traditionelle sportskanaler, så skal du fra denne sæson ind på nettet og hente kampene på den nye streamingtjeneste Strive.

Firmaet IMG Media har nemlig opkøbt alle rettighederne til de italienske og spanske topkampe, og de vil fremover udelukkende kunne ses på firmaets egen streamingtjeneste, der lanceres Danmark, Norge og Sverige.

Prisen bliver 79 kroner om måneden – uden binding – eller 499 kroner for et helt år.

Det vil sige, at hvis du vil have kampene op på tv-skærmen, så er du nødt til for eksempel at investere i en Chromecast eller Apple TV. Det betyder også, at du skal have en rimelig ny smartphone og så hente enten en iOS- eller Android app, hvorefter du kan styre det hele fra mobilen.

Du kan selvfølgelig også sidde ved den bærbare eller en stationær computer, men det er nu engang ikke så fedt. Fordelen ved at streame via mobilen er jo også, at det er nemt at pakke din Chromecast ned i lommen og så smutte i sommerhuset og nyde kampene der.

Den spanske La Liga starter på fredag den 17. august og den italienske Serie A starter dagen efter. Du får den første uge hos Strive gratis, og du kan tilmelde dig tjenesten på strivesport.com.

I starten skal du dog forberede dig på, at der er engelske kommentatorer til kampene.

